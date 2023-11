Super Mario RPG é um remake? Saiba tudo sobre o novo jogo de Nintendo Switch

Super Mario RPG é um remake do game de mesmo nome lançado em 1996 para o Super Nintendo . Na época, o game também era conhecido como Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, sendo produzido pela SquareSoft (atual Square Enix ). Sua gameplay é diferente do estilo tradicional de plataforma, com uma aventura única em que o protagonista e sua equipe exploram diversos cenários para enfrentar inimigos em combates por turnos.

Agora, o game está chegando em uma nova versão para Nintendo Switch, saindo a R$ 299 na loja oficial do console ou por R$ 349 na versão física. Por isso, o TechTudo preparou um guia com tudo que os velhos fãs e os novos jogadores precisam saber sobre Super Mario RPG. Confira:

Super Mario RPG é o remake do clássico lançado em 1996 para Super Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo

Quando Super Mario RPG será lançado?

Super Mario RPG chega nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, exclusivamente no Nintendo Switch por R$ 299. O game chega poucas semanas depois do Super Mario Bros. Wonder, o primeiro título 2D do Mario em mais de uma década.

Qual é a história do jogo?

A trama de Super Mario RPG começa com a típica situação de Mario enfrentando Bowser para resgatar a Princesa Peach. Entretanto, a reviravolta acontece com a chegada do vilão Smithy e sua gangue, que invadem o Reino do Cogumelo e destroem a Star Road em sete fragmentos. Assim, o encanador italiano e seus amigos embarcam em uma jornada em busca das sete Star Pieces, com o objetivo de restaurar a realizadora de desejos e, consequentemente, salvar o mundo.

Super Mario RPG traz o encanador ao lado de Mallow e Geno em remake de clássico do Super Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo

Como é a gameplay?

O remake do Super Mario RPG mantém os elementos fundamentais da primeira versão. A experiência é dividida entre a exploração em plataformas isométricas 3D e os combates por turnos. Os inimigos incluem antigos conhecidos da franquia da Nintendo, como Goombas, Koopas e Wigglers, além de chefes maiores e mais perigosos. Fora das batalhas, Mario precisa coletar itens, interagir com cidades ou até pular sobre inimigos para dar mais dano antes do confronto. A perspectiva isométrica original foi conservada, mas agora conta com gráficos 3D para o Nintendo Switch.

Super Mario RPG é um remake? O que muda?

Super Mario RPG é um remake, ou seja, traz diversas melhorias em relação ao game original de 1996. A nova versão traz melhorias gráficas, uma trilha sonora refeita com versões orquestradas e um novo nível de dificuldade chamado Breezy Mode, que oferece mais pontos de experiência, facilitando o progresso na história sem alterar sua narrativa.

No sistema de combate, as novidades incluem a capacidade de transformar ataques individuais em ataques de área ao acertar o timing dos Action Commands, o que agiliza as batalhas. Uma barra de ação também permite desencadear um poderoso ataque triplo com o grupo. Além disso, adições incluem a opção de refazer chefes após derrotá-los e uma função de salvamento automático para evitar a perda de progresso.

Super Mario RPG remake mantém combate por turnos do game original e adiciona novas mecânicas — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Com quais personagens posso jogar?

Os cinco personagens jogáveis de Super Mario RPG incluem Mario, Bowser e Peach, além do retorno de Mallow e Geno, figuras principais do jogo original, com visuais reimaginados. As batalhas continuam sendo iniciadas por encontros com inimigos, no qual é necessário formar uma equipe com três personagens, sendo obrigatório manter Mario na equipe.

Remake de Super Mario RPG coloca Mario, Bowser e Peach ao lado de personagens originais como Mallow e Geno — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Super Mario RPG vazou na Internet?

Conforme relato do site Gamerant, o remake de Super Mario RPG vazou online. Apesar da fidelidade ao original, o título trará novidades e melhorias na experiência que valem a pena esperar para descobrir por conta própria.

Vazamentos de games antes do lançamento têm sido uma constante no Nintendo Switch, possivelmente devido a envios antecipados de varejistas, como ocorreu com Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Muitas vezes, os usuários conseguem acessar os títulos em emuladores dos consoles da Nintendo diretamente dos seus próprios PCs.

Onde assistir aos trailers?

Super Mario RPG foi revelado de surpresa durante o Nintendo Direct de junho. Desde então, todos os trailers estão disponíveis no canal oficial da Nintendo no YouTube. Inclusive, a empresa compartilhou recentemente uma visão geral do jogo. Confira abaixo.

