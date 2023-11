Super Mario RPG: história e gameplay do remake para Nintendo Switch

Super Mario RPG é um remake do primeiro RPG do mascote da Nintendo , lançado originalmente em 1996 para o Super Nintendo pela SquareSoft (hoje Square Enix ) sob o título de "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars". O clássico game trouxe uma aventura original em que Mario, a princesa Peach, o vilão Bowser e outros novos personagens lutaram juntos contra o terrível bando Smithy Gang.

O remake traz novidades como gráficos melhores e trilha sonora atualizada, além de um novo nível de dificuldade e ajustes no combate. Super Mario RPG será lançado em 17 de novembro para Nintendo Switch por R$ 299.

Super Mario RPG coloca Mario, Bowser e Peach ao lado de personagens originais como Mallow e Geno — Foto: Divulgação/Nintendo

História

O começo de Super Mario RPG traz uma aventura bastante tradicional de Mario, na qual o encanador mais uma vez enfrenta o vilão Bowser para resgatar a princesa Peach. No entanto, logo nos primeiros minutos, esta situação rotineira é interrompida por uma enorme espada chamada Exor, que cai sobre o castelo de Bowser para anunciar a chegada do terrível vilão Smithy e seus aliados da Smithy Gang. Assim, Mario precisará resgatar sete estrelas para consertar a Star Road e salvar não apenas o Reino dos Cogumelos, mas todo o mundo.

Além dos personagens conhecidos da franquia, Super Mario RPG apresentou na época aliados originais criados especialmente para o jogo. O primeiro deles é Mallow, que acompanhará Mario nos estágios iniciais do game e é um especialista em magia. Já o segundo é Geno, um grande favorito dos fãs. Ele é um boneco de madeira que ganha vida ao ser possuído pelo espírito de uma estrela, se tornando um guerreiro da Star Road que vem ajudar Mario em sua missão. Jogadores podem ter até três membros em seu time de cada vez, e uma novidade do remake é a possibilidade de realizar trocas de lutadores durante o combate.

Nos mapas de Super Mario RPG jogadores podem explorar sob uma visão isométrica e pular em inimigos para ganhar vantagem em batalhas — Foto: Divulgação/Nintendo

Gameplay

A jogabilidade básica de Super Mario RPG é dividida entre trechos de exploração, batalhas em turnos e ocasionais minigames. Mario pode explorar áreas através de uma visão aérea isométrica (inclinada) que na época do Super Nintendo simulava um efeito 3D. Dessa vez, o remake traz gráfico verdadeiramente tridimensionais, mas mantém o mesmo ângulo de visão do original. Ao encontrar um inimigo no mapa, Mario pode saltar nele ou atacar com um martelo para tentar ganhar uma vantagem inicial no combate.

Após encontrar um inimigo o jogo muda para um sistema de combate em turnos, no qual o usuário escolhe seus ataques em um menu, sejam golpes comuns ou ataques especiais que gastam Flower Points limitados. Um diferencial que se tornou uma marca nos RPGs de Mario são os Action Commands, a possibilidade de pressionar botões na hora do ataque para aumentar o dano causado.

No início o game mostrará uma exclamação para ensinar o timing para o jogador, mas após acertar algumas vezes ela sumirá e só voltará se o usuário passar a errar o momento certo. Esta mecânica também foi usada em outras séries de RPG da franquia, como Paper Mario e Mario & Luigi: Superstar Saga.

O sistema de combate de Super Mario RPG ficou ainda mais dinâmico e rápido graças a melhorias do remake — Foto: Divulgação/Nintendo

Uma novidade no sistema de combate do remake é que, ao acertar o timing de um Action Command, é possível transformar um ataque contra um inimigo individual em um ataque contra um grupo. Isso acelera as batalhas, já que permitir causar dano em todos os oponentes de uma vez. Além disso, caso o usuário realizar o comando perfeitamente de forma regular, também será possível desferir um poderoso ataque triplo com todos os personagens do grupo, algo exclusivo dessa nova versão.

O que mais muda no remake?

Além das novidades já mencionadas de Super Mario RPG, o remake também contará com um novo nível de dificuldade chamado Breezy Mode, que dá mais pontos de experiência para fortalecer seu personagem. A trilha sonora do jogo também foi toda refeita em novas versões tocadas por orquestra, mas usuários nostálgicos poderão alterar a música para a trilha original nos menus. Por fim, uma nova função de autosave garante que nenhum progresso seja perdido.

