Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE é bom? Veja preço e ficha técnica

O Galaxy Tab S9 FE é o mais novo tablet da Samsung . O modelo foi lançado em outubro deste ano com valor inicial sugerido de R$ 3.499 na versão Wi-Fi e R$ 3.999 na versão 5G. Hoje, já é possível encontrá-lo no varejo eletrônico por R$ 3.299 . O dispositivo chega ao mercado para renovar os tablets da família FE, que não recebia atualização desde 2021 — com o Galaxy Tab S7 FE . Além disso, ele foi lançado em conjunto com seu irmão mais robusto, o Galaxy Tab S9 FE Plus.

O S9 FE se destaca pela espaçosa tela de 10,9 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, classificação IP68, que garante proteção contra água e poeira — tanto no tablet quanto na caneta S Pen —, além de bateria de longa duração de 8.000 mAh. Confira essas e outras características do Galaxy Tab S9 FE nas linhas a seguir.

Samsung FE: conheça todas as novidades da linha 'mais barata'

📝 Qual é o melhor tablet? Veja no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S9 FE

Tamanho da tela: 10,9 polegadas

Resolução da tela: WQXGA+ (2.304 x 1.440 pixels)

Painel da tela: LCD IPS

Câmera principal: 8 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1380

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 8.000 mAh

Cores: verde, cinza e lavanda

Lançamento: outubro de 2023

Preço de lançamento: R$ 3.499

Design e cores

O Tab S9 FE chega com design moderno e resistente. Segundo a fabricante, o modelo é fabricado com forte estrutura metálica. Além disso, ele conta com classificação IP68, que o torna resistente à água doce em até 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos e protegido contra poeira, sujeira e areia. A proteção também se estende à caneta S Pen. Para aumentar ainda mais a segurança, a Samsung disponibiliza capa protetora. As proporções do aparelho são de 165,8 x 254,3 x 6,5 mm, e o peso é de 523 gramas. O Tab S9 FE foi lançado em três cores: lavanda, verde e cinza.

Galaxy Tab S9 FE traz estrutura em metal e está disponível em três cores — Foto: Reprodução/Samsung

Tela

O Tab S9 FE traz tela ampla de 10,9 polegadas e resolução WQXGA+ (2.304 x 1.440 pixels). O display tem tecnologia IPS LCD, que apresenta ângulos de visão amplos e cores mais precisas. Além disso, o painel do modelo conta com taxa de atualização de 90 Hz e promete fluidez na exibição de todos os conteúdos.

Tela do Galaxy Tab S9 FE — Foto: Reprodução/Samsung

Outra especificação importante na tela do S9 FE é a capacidade de reduzir parte da emissão de luz azul. Com isso, o dispositivo recebeu a certificação "Low Blue Light" da SGS. No mais, o tablet conta com o recurso “Vision Booster”, que consegue detectar os raios solares e mudar o brilho e o ajuste de cores de forma automática.

Câmera

O Galaxy Tab S9 FE chega com conjunto de câmeras simples. O modelo conta com uma lente grande-angular na parte traseira de 8 MP. Na parte frontal, ele apresenta uma ultrawide de 12 MP, garantindo selfies mais básicas e videochamadas de qualidade. Quanto à gravação de vídeos, a câmera principal do Tab S9 FE consegue filmar em UHD 4K (3.840 x 2.160 pixels) a 30 fps (quadros por segundo).

Galaxy Tab S9 FE traz câmera principal solitária e sensor frontal — Foto: Reprodução/Samsung

Armazenamento e desempenho

O Galaxy Tab S9 FE vem equipado com o processador Exynos 1380, da Samsung. O chip oferece frequência de até 2,4 GHz e é baseado no processo de fabricação de 5 nanômetros. Segundo a marca, o octa-core oferece experiência rápida e suave em multitarefa, streaming e jogos.

De memória RAM, o tablet traz apenas uma versão em 6 GB. Quanto ao armazenamento, a fabricante também preparou apenas uma opção de 128 GB. Para os usuários que precisam de mais espaço para fotos, documentos e aplicativos, é possível expandir o armazenamento do S9 FE via microSD em até 1 TB.

Bateria

Chegando a um dos pontos mais atraentes do Galaxy Tab S9 FE, temos a bateria. O dispositivo vem com capacidade de 8.000 mAh. Confira abaixo outras informações fornecidas pela Samsung.

Uso de Internet Wi-Fi: até 16 horas

Reprodução de vídeos: até 18 horas

Tempo de reprodução de áudio: até 113 horas

Na hora de recarregar, o modelo tem suporte para carregamento rápido de 45 W. Vale destacar que a caneta S Pen, a capa protetora Smart Book Cover, o adaptador de tomada e o cabo USB tipo-C vêm na caixa.

Galaxy Tab S9 FE traz bateria de longa duração — Foto: Reprodução/Samsung

Versão do sistema e recursos extras

O Tab S9 FE sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface One UI 5.1, que é própria da Samsung. Sobre conectividade, o dispositivo chega com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda dupla e Bluetooth 5.3. Além disso, ele conta com versão alternativa que traz suporte às redes 5G. Já quanto ao som, o aparelho vem equipado com dois alto-falantes da AKG, que trazem a tecnologia Dolby Atmos.

Nova tecnologia Atmos oferece 128 canais de áudio (foto: Reprodução/Dolby) — Foto: TechTudo

Preço

O Galaxy Tab S9 FE começou a ser comercializado por R$ 3.499. Entretanto, o aparelho já pode ser encontrado por R$ 3.299 no Mercado Livre — garantindo um desconto de R$ 200.