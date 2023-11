Terror nas Profundezas: veja sinopse, elenco e trailer do filme de tubarões

O filme Terror nas Profundezas chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já é um dos destaques da semana no streaming, ocupando a terceira posição do Top 10 da plataforma. Estrelado por Mădălina Ghenea e Ed Westwick e com direção de Marcus Adams, a trama de suspense acompanha uma jovem que, ao navegar sozinha pelo Caribe, acaba tendo que enfrentar perigos dignos de uma verdadeira luta por sobrevivência.

Com quase uma hora e meia de duração, o longa-metragem tem roteiro assinado por Robert Capelli Jr. e Sophia Eptamenitis e é uma produção independente que teve os direitos de transmissão comprados pela Netflix. Confira, a seguir, mais detalhes de Terror nas Profundezas.

Longa de suspense é estrelado pela atriz romena Mădălina Ghenea — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Terror nas Profundezas

Situada no Caribe, a trama acompanha Naomi (Ghenea), uma jovem e talentosa iatista, que viaja ao redor do mundo sozinha a bordo de um iate para encontrar seu namorado, Jackson (Ed Westwick). No entanto, quando uma tempestade a força a sair do curso traçado, Naomi enfrentará diversos perigos em alto mar, incluindo desde narcotraficantes até um dos mais impressionantes predadores da natureza: os tubarões brancos.

Elenco

Além de Mădălina Diana Ghenea (Casa Gucci) e Ed Westwick (Gossip Girl) estrelando nos papéis principais de Naomi e Jackson, respectivamente, o elenco de Terror nas Profundezas ainda reúne diversos nomes conhecidos. Macarena Gómez (30 Monedas) dá vida à Maria, Ibrahima Gueye (Rosa e Momo) vive Barny e Robert Capelli Jr. (Pai de Aluguel) dá vida a Brock.

Apesar do baixo desempenho entre a crítica especializada, o filme vem sendo bastante assistido pelos assinantes da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Apesar de estar em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Terror nas Profundezas não agradou a crítica especializada. Prova disso é o desempenho negativo do longa nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, onde tem nota 4, com base em 253 avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto de suspense conquistou apenas 29% de aprovação do público geral.

Para a jornalista Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, o projeto, cuja "história não é das mais fortes [...]", pode entreter os espectadores, já que "[...] ainda assim diverte." Já Tyler Doupe, do Dread Central, também segue nessa análise mista, afirmando que "às vezes é um pouco desajeitado. Mas a construção eficaz de tensão e a subversão de expectativas fazem com que valha a pena assistir."

Confira o trailer de Terror nas Profundezas:

