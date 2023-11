The Buccaneers: veja sinopse e elenco de série de época do Apple TV+

A série The Buccaneers estreou no catálogo da Apple TV na última quarta-feira (8) e já vem se destacando como uma das produções de época do momento. Baseada no romance inacabado de mesmo nome da romancista americana Edith Wharton, a produção britânica tem como showrunner Katherine Jakeways e a trama segue um grupo de jovens americanas e ricas em busca de um marido inglês e aristocrata. Estrelam o projeto Kristine Froseth e Alisha Boe.

Com um total de oito episódios em sua primeira temporada, a série tem direção assinada por Susanna White e é uma produção original da Apple TV. Pensando nisso, se você é fã de dramas de época com direito a muitos bales de debutantes e, claro, muito romance também, confira, a seguir, mais detalhes de The Buccaneers.

Série é baseada no romance inacabado de mesmo nome da romancista americana Edith Wharton — Foto: Disponível/Apple TV

Enredo de The Buccaneers

Ambientada nos Estados Unidos da década de 1870, durante o período conhecido como Gilded Age, a história desse drama de época acompanha um grupo de jovens bonitas e indomáveis, que são filhas dos novos ricos da América. Mas com o período de bailes de debutantes se aproximando, as cinco amigas são enviadas à Londres com o objetivo de encontrarem um marido inglês e aristocrata e, com sorte, um amor para chamarem de seu.

Elenco

Com cinco protagonistas, a série The Buccaneers é estrelada por Kristine Froseth (Quem é Você, Alaska?) no papel de Nan St. George, Alisha Boe (13 Reasons Why) interpretando Conchita Closson, Aubri Ibrag (Clube de Mergulho) dando vida à Lizzy Elmsworth, Josie Totah (Moxie) vivendo Mabel Elmsworth e Imogen Waterhouse (Animais Noturnos) como Jinny St. George.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Simone Kirby (Meus Encontros com Amber), Barney Fishwick (Living), Christina Hendricks (Mad Men) e os novatos Guy Remmers e Matthew Broome.

Uma das protagonistas do drama de época é a atriz Kristine Froseth — Foto: Disponível/Apple TV

Repercussão

Apesar de seu recente lançamento, The Buccaneers já vem agitando os internautas por conta da sua similaridade narrativa em relação à Bridgerton, da Netflix, outra série de época bastante famosa e com uma vasta legião de fãs. Outro ponto de destaque da série que está sendo bastante comentado é a sua trilha sonora, composta por grandes hits de artistas da atualidade, como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams e mais.

Além disso, o desempenho positivo da produção britânica não fica apenas no âmbito do público geral, mas também em relação à imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, o projeto debutou com nota 6, tendo como base 458 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Katherine Jakeways conquistou 73% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site em questão, "anacrônico ao máximo e adorado, The Buccaneers é um deleite feminista e espumoso para os fãs de peças de época."

Cronograma de episódios

Disponível : Episódio 1

: Episódio 1 Disponível : Episódio 2

: Episódio 2 Disponível : Episódio 3

: Episódio 3 15/11/2023: Episódio 4

22/11/2023: Episódio 5

29/11/2023: Episódio 6

06/12/2023: Episódio 7

13/12/2023: Episódio 8

Confira o trailer de The Buccaneers:

