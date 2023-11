The Curse: confira enredo e trailer de série da A24 no Paramount+

The Curse é a nova série realizada pela produtora A24, desta vez em parceria com o Paramount+ e o canal Showtime . A comédia dramática estreou na última sexta (10), com o lançamento do primeiro episódio. Os demais serão distribuídos semanalmente no mesmo dia no streaming. Estrelado por Emma Stone ( Histórias Cruzadas ) e Nathan Fielder (O Ensaio), a produção é protagonizado por um casal de apresentadores de TV que enfrentam problemas pessoais e profissionais.

Fielder é o criador da série junto com Benny Safdie (Oppenheimer), que também atua na produção. The Curse obteve ótimos índices entre o público e a imprensa, algo favorecido pela exibição bem-sucedida dos três primeiros episódios no New York Film Festival, em outubro desse ano. Se você está curioso com a produção e quer saber mais, veja a seguir informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Nathan Fielder e Emma Stone interpretam um casal de apresentadores de TV que passa por uma crise pessoal e profissional — Foto: Divulgação/Paramount+

Enredo de The Curse

Asher (Fielder) e Whitney Siegel (Stone) são um casal que apresenta um programa de TV sobre reforma de casas. Eles tentam sustentar a ideia de que o programa gera uma grande contribuição para a comunidade onde vivem. Até que um dia, durante as gravações, uma garota enfeitiça Asher após o apresentador enganá-la com dinheiro. Desde então, uma série de coisas estranhas são vividas pelos dois -- desde dificuldades profissionais até na concepção do primeiro filho do casal.

Elenco

O cast principal é composto por Benny Safdie como Dougie Schecter, Oscar Avila (Finch) no papel de Remi, Samantha Ashley (S.W.A.T.) interpretando Tonya e Aliyah Lee (Permafrost) dando vida à Janice. Além deles, Alexander Poncio (Modern Family) assume o papel de Vic, GiGi Erneta (Amor e Morte) é Martha, Doug Montoya (Better Call Saul) interpreta Jeff Robinson, e mais.

Asher e Whitney passa por uma série de dificuldades após o apresentador ludubriar uma criança e ser enfeitiçado por ela — Foto: Divulgação/Paramount+

Confira o cronograma de episódios de The Curse

Lista de episódios de The Curse Episódio Data Land of Enchantment 10/11/2023 Pressure's Looking Good So Far 17/11/2023 Questa Lane 24/11/2023 Under the Big Tree 01/12/2023 It's A Good Day 08/12/2023 The Fire Burns On 15/12/2023 Self-Exclusion 24/12/2023 Down and Dirty 31/12/2023 Episodio 9 07/01/2024 Episodio 10 14/01/2024

Repercussão entre público e crítica

No momento, a série possui nota dos usuários de 6,9 no IMDb, podendo ser alterado após o lançamento de novos episódios. Já entre a crítica, as médias são de 75 no Metacritic e 91% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco). A atuação dos protagonistas foi algo bem elogiado no consenso do site, assim como o enredo que, segundo os críticos, "irá fazer o público gargalhar e se contorcer na mesma medida."

Foi nessa mesma sintonia que a jornalista Rebecca Nicholson, do Guardian, elogiou a série, a qual ela considerou "horrível e excruciante, mas também inventiva, provocativa, estranhamente hipnotizante e muito diferente do que você verá na televisão nesse ano." Por outro lado, Alan Sepinwall, da Rolling Stone, analisou que o show não conseguiu balancear suas propostas. "No fim, a mistura de tons de The Curse é mais confusa do que excitante", lamentou o crítico.

Confira o trailer dublado de The Curse

