Toda Luz Que Não Podemos Ver: veja sinopse e elenco da minissérie da Netflix

A minissérie Toda Luz Que Não Podemos Ver chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (2). Baseada no livro homônimo e vencedor do Pulitzer do escritor Anthony Doerr, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, a produção segue a história de dois jovens completamente diferentes que veem suas vidas mudarem com o início da Segunda Guerra Mundial. Com direção de Shawn Levy (Gigantes de Aço), estrelam o projeto Mark Ruffalo, Louis Hofmann e Lars Eidinger.

Com quatro episódios, a produção tem roteiro de Steven Knight, conhecido por seu trabalho em Peaky Blinders, e é um projeto original do streaming vermelho. Se você gosta de dramas de época com direito a muita ação e suspense, confira, a seguir, mais detalhes de Toda Luz Que Não Podemos Ver.

Minissérie da Netflix é estrelada pela atriz estreante Aria Mia Loberti — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse de Toda Luz Que Não Podemos Ver

O drama histórico acompanha dois jovens, que têm suas histórias entrelaçadas ao longo de uma década, sendo eles Marie-Laure (Aria Mia Loberti) e Werner Pfennig (Louis Hofmann). Inicialmente, ambientada na França de 1940, a protagonista é uma jovem cega que perdeu a visão quando ainda era criança. Junto do pai, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), os dois fogem da cidade após ela ser tomada pelos nazistas. No meio da fuga, Daniel também protege uma pedra lendária chamada Mar de Chamas, um item raro e poderoso que está na mira do exército alemão.

Do lado oposto está Werner, um órfão com um talento especial para consertar rádios, que é recrutado pelo exército nazista. Mesmo em lados opostos na guerra, tanto ele quanto Marie-Laure passam a se comunicar por meio de uma transmissão de rádio clandestina e é justamente nessa ligação secreta que os dois buscam, juntos, uma forma de sobreviver aos horrores do conflito.

Elenco de Toda Luz Que Não Podemos Ver

Com a atriz estreante Aria Mia Loberti no papel da protagonista Marie-Laure e Louis Hofmann (Dark) interpretando o jovem Werner Pfennig, o elenco de Toda Luz Que Não Podemos Ver ainda reúne grandes nomes do cinema e da televisão, como Mark Ruffalo (Pobres Criaturas) vivendo Daniel LeBlanc, Hugh Laurie (House) dando vida a Etienne LeBlanc, Lars Eidinger (As Lições de Persa) como intérprete do Sargento Major Reinhold von Rumpel e Luna Wedler (Biohackers) como Jutta.

Projeto da Netflix é uma adaptação do livro homônimo de Anthony Doerr, vencedor do prêmio Pulitzer — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

A adaptação vem tendo um desempenho negativo entre a imprensa especializada. No site agregador Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção debutou com nota inicial de apenas 33% de aprovação entre os críticos.

No cenário das reviews internacionais, como a do The Hollywood Reporter, o jornalista Daniel Fienberg não poupa comentários negativos sobre o projeto, descrevendo-o como "uma adaptação desajeitada da Netflix". A crítica Marya E. Gates, do Roger Ebert, também segue nessa mesma análise, afirmando que, apesar da minissérie ter "grandes atores e bons materiais de origem", essas coisas "não são suficientes quando estão nas mãos dos cineastas errados".

Confira o trailer oficial de Toda Luz Que Não Podemos Ver:

