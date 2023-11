Total War Pharaoh: veja gameplay, mapa e requisitos do jogo de estratégia

Total War: Pharaoh é o mais recente game de estratégia da Creative Assembly publicado pela Sega que se foca no Egito Antigo durante a Idade do Bronze. O jogo que mescla planejamento e administração em turnos com batalhas em tempo real traz os desafios de uma época histórica de crise com várias novidades em seu gameplay. Entre elas um sistema de clima dinâmico que pode mudar o rumo das batalhas. Total War: Pharaoh está disponível para PC e Mac através da loja digital Steam por R$ 299 e chegará em 2024 na Epic Games Store após um adiamento.

Total War: Pharaoh traz novos desafios para enfrentar na Idade do Bronze no Egito Antigo — Foto: Reprodução/Steam

História de Total War: Pharaoh

Em Total War: Pharaoh jogadores poderão escolher um entre 8 possíveis sucessores para o legado do faraó Merneptá na esperança de conquistar e fortalecer seus territórios. Nessa época com escassez de recursos, será preciso unificar seu reinado para lutar contra ameaças externas, como os povos dos mares. Usuários poderão escolher entre 4 egípicos: Ramsés, Seti, Tausserte e Amenemessés; 2 Cananeus: Irsu e Bai; e os 2 hititas Supiluliuma e Kurunta, cada qual com seu estilo de administração e combate, com bônus próprios.

Gameplay de Total War: Pharaoh

Durante seu turno, jogadores poderão administrar cidades, coletar recursos, erguer construções, gerar diversos tipos de unidades militares e movê-las para enfrentar outros exércitos ou conquistar territórios inimigos. É possível também lidar com seus adversários através de diplomacia para evitar confrontos. Conforme seu personagem fica mais forte, é possível ganhar bônus e ainda se alinhar a divindades que garantem vantagens.

Total War: Pharaoh exige que jogadores administrem seus recursos e planejem seus passos em turnos antes de entrar nas batalhas — Foto: Reprodução/Total War: Pharaoh

Nas batalhas usuários podem mover seus exércitos livremente para aplicar diferentes estratégias como atacar à distância, flanquear, dispersar tropas e mais. Unidades mais pesadas podem ser usadas para segurar a ofensiva inimiga, porém armaduras agora sofrem desgaste com o uso.

A grande novidade nos combates é como o sistema de clima pode afetar o desenrolar de uma disputa. Tempestades de areia podem prejudicar a visibilidade, chuvas podem deixar o terreno com lama difícil de atravessar, ondas de calor aumentam a fadiga e assim por diante.

Durante as batalhas de Total War: Pharaoh jogadores podem controlar seus exércitos em tempo real e usar várias estratégias — Foto: Reprodução/Total War: Pharaoh

O fogo é também um grande elemento nos combates do game, com flechas incendiárias e tochas que podem ser usadas para queimar vegetação e encurralar seu adversário. Por se tratar de um clima árido, o fogo se espalha rapidamente e segue a direção do vento, o que pode ser usado de forma estratégica. No entanto, tempestades súbitas podem acabar com seu incêndio.

Mapa

O grande foco de Total War: Pharaoh está no Egito, mas o game oferece outras áreas nos arredores para administrar, explorar ou dominar, como Canaã e Anatólia. Enquanto boa parte do território é de um árido deserto, como na Península do Sinai, oferecendo dificuldades de locomoção, há também áreas como as margens férteis do Nilo, que servem como uma grande via de transporte, e locais distantes como os penhascos montanhosos anatolianos.

Requisitos mínimos

Total War: Pharaoh - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i3 2100 ou AMD FX-4300 Intel Core i5 6600 ou AMD Ryzen 5 2600X Memória RAM: 6 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 660 ou Radeon R9 270 Geforce GTX 1660 Ti ou Radeon RX 480 DirectX: 11 11 Armazenamento: 50 GB de espaço disponível 50 GB de espaço disponível