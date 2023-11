Uma Dose Diária de Sol: veja sinopse, elenco e trailer do novo K-drama

A série Uma Dose Diária de Sol estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (3) e já é um dos destaques da plataforma, ocupando o Top 10 do streaming. Com direção de Lee Jae Kyoo e Park Bo-young, além de Yeon Woo-jin no elenco principal, a trama segue uma simpática enfermeira psiquiátrica que faz de tudo para alegrar o cotidiano de seus pacientes. Mas quando ela se depara com histórias profundas, a relação de todos poderá mudar para sempre.

Com um total de apenas 12 episódios, de cerca de uma hora de duração cada, a produção sul-coreana é uma adaptação do webtoon Morning Comes to Psychiatric Wards, de Lee Ra-ha, e tem roteiro assinado por Lee Nam-gyu, Oh Bo-hyun e Kim Da-hee. Confira, a seguir, mais detalhes de Uma Dose Diária de Sol.

Produção é estrelada por Park Bo-young e Yeon Woo-jin, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Uma Dose Diária de Sol

A história do K-drama gira em torno de Jung Da-eun (Park Bo-young), uma jovem enfermeira que, após ser transferida para o Departamento de Psiquiatria de um hospital de sua cidade, passa a fazer de tudo para ser um raio de luz para aqueles que estão sob seus cuidados. No entanto, é no meio dessa jornada de constante aprendizado de Da-eun que novos desafios surgem, incluindo os corações aflitos e as histórias profundas de seus pacientes.

Elenco

Estrelado por Park Bo-young (Strong Girl Nam-soon) no papel da protagonista Jung Da-eun e Yeon Woo-jin (Sombras do Coração) interpretando o proctologista Dong Go-geun, o elenco de Uma Dose Diária de Sol ainda reúne grandes nomes da televisão sul-coreana. Alguns exemplos são Jang Dong-yoon (O Conto de Nokdu), que vive Song Yoo-chan e Lee Jung-eun (Parasita) como intérprete da enfermeira-chefe Song Hyo-shin. Além disso, em um papel secundário ganha destaque também o ator Yoo In-soo (Caçadores de Demônios).

Projeto é uma adaptação do webtoon Morning Comes to Psychiatric Wards, de Lee Ra-ha — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, o K-drama Uma Dose Diária de Sol vem tendo um desempenho positivo entre o público e a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção sul-coreana debutou com nota 7.9, tendo como base 212 considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o projeto conquistou 100% de aprovação do público geral. Já na plataforma My Drama List, reconhecida por agregar todas as informações sobre as recentes novidades do universo dos doramas, a série tem nota 8.7.

Sobre as reviews internacionais, como a do Decider, o jornalista Joel Keller não poupa elogios à série, destacando o seu roteiro focado na saúde mental, algo que "[...] você não vê com frequência retratado em muitas séries médicas." Já Sarah Musnicky, do But Why Tho?, também segue nessa linha analítica, enfatizando que "com seu tom equilibrado [...] e sua abordagem honesta para iniciar uma conversa sobre doenças mentais e como não somos tão diferentes dos pacientes que atendemos, o K-drama dá muito o que esperar e aprender sobre."

Confira o trailer de Uma Dose Diária de Sol:

