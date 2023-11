Velozes e Furiosos 9: veja sinopse, elenco e críticas do filme de corrida

No nono filme da franquia Velozes e Furiosos, a equipe de Toretto se reúne novamente. Protagonizado por Vin Diesel, o filme também conta com os atores John Cena (O Esquadrão Suicida), Michelle Rodriguez (S.W.A.T.: Comando Especial), Jordana Brewster (O Massacre da Serra Elétrica: O Início), Tyrese Gibson (Transformers), Ludacris (Crash - No Limite) e Sung Kang (Alvo Duplo) no elenco. Além disso, a produção tem a já familiar direção do taiwanês Justin Lin, que também divide a função de roteirista com Daniel Casey e Alfredo Botello.