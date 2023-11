Wi-Fi Mesh: entenda o que é e como funciona a rede de internet sem fio

As redes Wi-Fi Mesh são uma alternativa para quem quer conectar mais dispositivos, ou mesmo para aqueles usuários que precisam distribuir sua rede sem fios em ambientes maiores. O uso de equipamentos com a tecnologia Mesh torna este processo mais funcional. Este método funciona por meio de “ramais” ou “nós” e conectam múltiplos roteadores em uma única rede expansível, integrada e inteligente.

A tecnologia Mesh não é novidade, mas ainda não é tão popular, apesar de atualmente o mercado já contar com diversas soluções de entrada para quem procura um roteador compatível com o recurso. De qualquer modo, se você está pensando em melhorar a qualidade de sinal e desempenho de sua rede Wi-Fi, o TechTudo apresenta a seguir um guia que vai te ajudar a entender como um roteador Mesh pode aperfeiçoar o desempenho de sua rede sem fio.

Wi-Fi Mesh: entenda o que é e como funciona a tecnologia para redes de internet sem fio — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O que é uma rede mesh sem fio?

Uma rede mesh utiliza dois ou mais roteadores compatíveis com a tecnologia, que se comunicam entre si e fazem uma espécie de expansão da rede. Apesar de utilizar mais de um dispositivo, uma rede mesh é única, ou seja, não importa em qual dos roteadores da rede você está mais próximo. O gerenciamento inteligente é feito para que você sempre esteja conectado ao melhor ponto de acesso.

Em uma rede mesh, por mais que você tenha dois, três ou até mais roteadores interconectados, a rede Wi-Fi é uma só, e cada um dos roteadores ou nós apenas faz o papel similar ao de um repetidor de sinal, mas de uma forma muito mais inteligente e funcional.

Como funcionam as redes mesh Wi-Fi?

Em uma rede mesh, você pode combinar mais de um roteador criando uma única rede Wi-Fi que se conecta entre si de forma inteligente e automática, não exigindo uma configuração tão complexa. Assim como outras redes Wi-Fi, um dos nós (roteadores) precisa estar conectado ao modem de sua operadora, mas os demais, de forma automática são pareados ao primeiro, a fim de expandir o alcance de sua rede.

Desse modo, a medida que você se movimenta entre os ambientes, a rede mesh é capaz de determinar qual nó (roteador) da rede oferece a melhor qualidade de sinal e faz a transição automática para que se mantenha a performance.

A ideia é similar ao que temos com redes de telefonia móvel, de modo que, a medida que você se movimenta, seu dispositivo sempre se conecta à antena mais próxima para manter a qualidade de sinal.

Wi-Fi mesh permite manter a melhor qualidade de sinal conforme o usuário se move pelo local — Foto: Divulgação/Huawei

Qual é a diferença entre mesh Wi-Fi e Wi-Fi tradicional?

Em uma rede Wi-Fi convencional, você utiliza um roteador que fica responsável por enviar o sinal Wi-Fi em 2,4 ou 5 GHz para os dispositivos conectados. Nesse caso, você pode ter interferências de barreiras que vão impactar na qualidade de sinal e alcance da rede.

É imprescindível não confundir a tecnologia mesh com os repetidores. Estes últimos se conectam com ou sem fios ao seu roteador ou ponto de acesso principal e criam uma nova rede ou, como o nome sugere, repetem o sinal original. Em muitos casos, você precisa selecionar se quer se conectar ao ponto de acesso principal ou ao repetidor, de modo que, ao se deslocar entre os ambientes, a tendência é que seu dispositivo não se conecte ao que oferece o melhor sinal e sim àquele configurado como ponto de acesso.

Repetidor e tecnologia mesh apresentam desempenhos distintos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Com os roteadores mesh é diferente. Por mais que exista mais de um equipamento fornecendo o sinal, a rede é uma só. Sendo assim, não importa se você está próximo ao ponto de acesso principal ou a um dos nós (demais roteadores da rede). O sistema sempre vai conectar, de forma automática, seu dispositivo ao aparelho que oferece o melhor sinal.

Além disso, a configuração de um equipamento mesh tende a ser muito mais fácil. Os modelos que contam com a tecnologia já oferecem modos de configuração que buscam por outros dispositivos compatíveis na rede.

Como instalar uma rede mesh?

Um kit de roteador mesh é oferecido com ao menos dois equipamentos, e como mencionado, um deles vai precisar estar conectado ao ponto de acesso do seu prestador de internet. Após realizar a configuração do equipamento principal (ponto de acesso), os demais terão uma configuração muito mais simples, exigindo basicamente que você apenas os conecte a uma tomada.

Com todos os aparelhos ligados à tomada, você vai precisar apenas acessar as configurações na página de configuração dos roteadores, e realizar o pareamento. Alguns modelos têm um modo de configuração rápida, que funciona de forma similar ao recurso WPS. Isto permite que você realize o pareamento apenas pressionando um botão dentro de um intervalo de tempo determinado.

Evidentemente, você vai precisar observar a área de atuação de cada nó (roteador) a fim de manter os equipamentos dentro do alcance um do outro.

Deco M5 é um dos modelos de roteador com rede Mesh à venda no Brasil — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Quais são os benefícios de uma rede mesh?

As redes mesh oferecem uma configuração mais simples e tendem a ter um desempenho superior ao de roteadores e repetidores de sinal. Em vez de criar várias redes, os roteadores mesh criam uma única rede expansível que permite a conexão dos seus dispositivos de forma automática sempre ao aparelho mais próximo.

Além de proporcionar mais qualidade e um alcance maior, sempre que precisar expandir ainda mais a área de cobertura de sua rede, basta adquirir mais roteadores e configura-los a sua rede

As redes mesh podem proporcionar mais qualidade e um alcance maior da rede Wi-Fi — Foto: Divulgação/Huawei

Quais são as desvantagens de uma rede mesh?

Os roteadores mesh, apesar de cada dia se tornarem mais acessíveis, ainda têm um custo mais alto que roteadores convencionais. Além disso, a instalação pode ser um pouco mais complicada para aqueles usuários que não tem tanta familiaridade com equipamentos do segmento.

Como escolher o melhor sistema?

Os roteadores mesh são indicados para ambientes maiores, nos quais roteadores convencionais acabam não oferecendo uma área de cobertura adequada e deixam espaços sem sinal — conhecidos como áreas de sombra.

Os roteadores mesh também são interessantes para ambientes com muitas paredes que acabam bloqueando o sinal de Wi-Fi de cômodos vizinhos. Sendo assim, eles são uma alternativa para apartamentos que também sofrem com pouca intensidade de sinal em ambientes mais afastados do ponto de acesso principal.

Já existem diversos modelos de entrada, mas é essencial considerar que alguns modelos de roteadores mesh só são compatíveis com outros aparelhos da mesma fabricante. Desse modo, considere com atenção quais serão seus primeiros roteadores caso pretenda expandir a rede no futuro.

Com informações de Google, PCWorld e Signal Boosters

