Xiaomi Poco M5s é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes do celular

O Poco M5s é um celular intermediário fabricado e distribuído pela Xiaomi que possui vários recursos próprios de modelos mais caros. Com o foco na qualidade fotográfica, o aparelho em questão tem câmera quádrupla com Inteligência Artificial (IA), tela AMOLED com resolução Full HD+, além de bateria de longa duração com suporte para recarga rápida. Sem disponibilidade oficial no Brasil, o celular pode ser encontrado a partir de R$ 958 na Amazon por meio de compra internacional.

No entanto, a ficha técnica do smartphone não oferece conexão 5G e traz Bluetooth 5.0, versão bem desatualizada diante dos modelos com versão 5.3. Por outro lado, o celular possui NFC, desbloqueio por reconhecimento facial e promete som com qualidade imersiva. Veja, nas linhas a seguir, as especificações completas do Xiaomi Poco M5s.

Poco M5s está disponível também na cor branca — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica

Tela: AMOLED de 6,43 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080)

Câmera principal: quádrupla (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP)

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 12 com MIUI 13

Processador: MediaTek Helio G95 (octa-core)

Memória RAM: 4 GB, 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 64 GB, 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: slot para microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: amarelo, azul claro, branco e cinza

Lançamento: setembro de 2022

Preço de lançamento: € 189 (R$ 1 mil)

Design e cores

O Poco M5s é um aparelho de porte grande, com cantos arredondados, laterais curvadas e tela que ocupa quase toda a área útil frontal, assim como os celulares topo de linha. Na parte da frente, o leitor poderá notar a presença de um ponto na parte superior da tela para abrigar a câmera selfie, e não um notch em forma de gota, como nos casos dos dispositivos intermediários ou de entrada.

O Poco M5s está disponível em quatro opções de cores: branco, amarelo, azul e cinza — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com nuances de efeito degradê na parte de trás, o dispositivo está disponível no mercado global nas cores amarelo, azul claro, branco e cinza. Na distribuição dos componentes, este smartphone ficou com os alto-falantes e a entrada para os fones de ouvido posicionados na parte de baixo, enquanto o sensor de impressão digital está na lateral, como a indústria se acostumou a fazer em aparelhos com Android.

Tela

A tela do Poco M5s tem 6,43 polegadas de tamanho, resolução Full HD+ (2400 x 1080), além de 409 de PPI, margem que deve ser suficiente para apresentar uma boa resolução de imagem, sem os indesejáveis serrilhados nos ícones e interface.

Poco M5s tem tela de 6,43 polegadas sem entalhe — Foto: Divulgação/Xiaomi

Entre as especificações do display, também está o brilho máximo de 700 nits, que tende a melhorar a visibilidade da tela em locais muito iluminados. Além disso, o celular conta com a proteção Corning Gorilla Glass 3, que pode melhorar a proteção do painel principal contra arranhões, batida ocasionais e até pequenas quedas.

Câmera

O conjunto de câmeras é o destaque principal do Poco M5s, item crucial na decisão de compra de muitos usuários. Neste caso, o dispositivo traz um sistema quádruplo formado por um sensor principal de 64 megapixels, acompanhado de uma ultra-angular de 8 MP, além de outros dois sensores de 2 MP cada, sendo um para profundidade de fotos e outro para macro.

Poco M5s tem câmera com sistema quádruplo — Foto: Divulgação/Xiaomi

De acordo com o site oficial da marca, o aparelho pode ser capaz de gravar vídeos com a sua câmera principal com resolução de até 4K com 30 quadros por segundo (fps na sigla em inglês). Vale destacar que a câmera também tem funções de modo noturno, que promete melhorar as fotos em ambientes mais escuros, edição automática por IA, além de gravação de vídeo slow motion e time-lapse.

Já a câmera frontal, por sua vez, tem 13 MP de resolução, consegue gravar em até 1080p e traz funções de IA para embelezar a foto, também criar time-lapse e ajustar o modo retrato instantaneamente para priorizar a qualidade da imagem.

Armazenamento e desempenho

O smartphone Poco M5s vem equipado com o processador MediaTek Helio G95 com oito núcleos e frequência de 2,05 GHz que, segundo os sites especializados, tende a entregar uma performance de nível intermediário, inferior aos modelos Snapdragon de mesma linha, por exemplo. Lá fora, o dispositivo da Xiaomi pode ser encontrado em três versões de RAM com 4 GB, 6 GB ou 8 GB e também em outras três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB ou 256 GB.

Dispositivo é equipado com chip MediaTek Helio G95 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Bateria

A bateria do Poco M5s tem 5.000 mAh de capacidade, o que para a fabricante pode ser suficiente para até 37 horas de autonomia em chamadas de voz. Os testes feitos nos laboratórios da Xiaomi também preveem até 11 horas de gaming e 19 horas em chamadas de vídeo.

O Poco M5s é a versão atualizada do Poco M5 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Mas esses tempos podem variar para menos de acordo com o uso no dia a dia, dependendo de fatores como claridade da tela ou uso da rede Wi-Fi, por exemplo. Ele tem suporte para o carregador rápido de 33 W que, segundo a empresa, pode ser capaz de carregar até 64% do total da bateria em apenas 30 minutos.

Versão do sistema e recursos extras

O site oficial do produto indica que este celular vem com a interface MIUI 13 adaptado para a linha Poco, que por sua vez, é baseado no software do Android 12, do Google. Levando em consideração que ele foi lançado em setembro de 2022, a versão do sistema operacional está dentro do previsto.

O amarelo é uma das cores mais tradicionais da Poco — Foto: Divulgação/Xiaomi

Entre os recursos extras do Poco M5s, vale destacar a presença do chip de NFC, que permite o pagamento por aproximação, entre outros benefícios desejados pelo consumidor. O dispositivo também tem proteção IP54 contra respingos d’água e resistência à poeira, além de trazer dois alto-falantes que prometem uma experiência imersiva, segundo a Xiaomi.

Preço e onde comprar

Como o Poco M5s não está disponível para compra oficialmente no Brasil, nem mesmo consta no catálogo do site da Xiaomi por aqui, não há como prever qual seria o seu preço sugerido em Real. Porém, sabemos que este modelo foi lançado na Europa por € 189, ou cerca de R$ 1 mil de acordo com a cotação atual da moeda.

Atualmente, o aparelho pode ser comprado no site na Amazon por preço a partir de R$ 958 em marketplaces que fazem a importação do produto. No entanto, é preciso tomar cuidado na hora de realizar essa compra, uma vez que a Xiaomi do Brasil tem como política não dar suporte para os celulares vindo de outros países. É sempre importante lembrar que a empresa é uma vítima costumeira de contrabando e muitos dos seus produtos são vendidos sem nota fiscal.

