Xiaomi Redmi 12 5G é bom? Veja preço e ficha técnica

O Redmi 12 5G é um celular intermediário da Xiaomi . Ele foi lançado globalmente em agosto deste ano, mas chegou às lojas brasileiras apenas no fim de setembro. O modelo teve preço inicial sugerido de R$ 1.699,99. Hoje já é possível encontrá-lo por a partir de R$ 1.629 no varejo online. O smartphone da gigante chinesa se destaca pela enorme tela de 6,79 polegadas com resolução Full HD+ , conjunto de câmeras de até 50 MP e processador eficiente da Qualcomm . A Xiaomi também investiu em bateria robusta de 5.000 mAh e acabamento traseiro premium em vidro.

Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Redmi 12 5G em detalhes. Vale lembrar que a Xiaomi não oferece suporte técnico ou garantia para produtos adquiridos de forma não-oficial.

Redmi 12 5G chegou às prateleiras brasileiras em setembro de 2023 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Redmi 12 5G

Tamanho da tela: 6,79 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (2460 x 1080)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 50 MP + 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 4 Gen 2

Memória RAM: 4 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 199 gramas

Dimensões: 168,6 x 76,3 x 8,2 mm

Cores: preto, azul e cinza

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.699,99

Tela e design

O Redmi 12 5G chega com uma avantajada tela de 6,79 polegadas e resolução Full HD+ (2.460 x 1.080 pixels). O painel do dispositivo tem tecnologia IPS LCD e traz taxa de atualização de 90 Hz, além de taxa de amostragem de toque de 240 Hz, oferecendo experiência mais suave e responsiva. No mais, o Redmi 12 5G vem com certificação SGS Low Blue Light para baixa emissão de luz azul, que pode ajudar a reduzir a fadiga visual, e tem proteção Corning Gorilla Glass 3.

Redmi 12 5G — Foto: Reprodução/Xiaomi

Sobre o design, a fabricante apostou em um modelo sofisticado, moderno e resistente. A parte traseira apresenta acabamento premium em vidro e abriga o conjunto de câmeras na vertical. Além disso, o aparelho traz classificação IP53, que protege contra poeira e respingos. O Redmi 12 5G está disponível em três cores: preto, azul e cinza.

Câmera

O conjunto de câmeras é um dos destaques dos Redmi 12 5G. Para ele, a Xiaomi preparou lentes duplas de alta resolução que são equipadas com a inteligência artificial (IA) exclusiva da marca. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8;

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4;

Câmera de selfies de 8 MP e abertura de f/2.0.

Detalhe do sistema de câmeras do Redmi 12 5G — Foto: Reprodução/Xiaomi

Além de garantir fotos com alta qualidade, a lente principal conta com o auxílio de um sensor de profundidade de 2 MP e IA que promete melhorar a qualidade das imagens capturadas. Para selfies e videochamadas, o modelo traz sensor de 8 MP. Quanto a vídeos, ambas as câmeras conseguem gravar em 1080p a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Redmi 12 5G chega com o processador Snapdragon 4 Gen 2, da Qualcomm. O chip é composto por oito núcleos, sendo dois para desempenho e seis para eficiência energética, e pode atingir uma velocidade máxima de 2,2 GHz. Além disso, ele é fabricado em processo de 4 nanômetros. A Xiaomi menciona desempenho extraordinário para jogos.

De memória RAM, o celular vem com versões em 4 ou 8 GB. Quanto ao armazenamento, a Xiaomi preparou opções de 128 ou 256 GB. O modelo conta com slot para cartão de memória, permitindo expandir o armazenamento em até 1 TB, via microSD.

Snapdragon 4 Gen 2 (Qualcomm) — Foto: Reprodução/Xiaomi

Bateria

A bateria é um dos destaques do Redmi 12, com capacidade de 5.000 mAh. A Xiaomi promete que o celular aguenta um dia inteiro de uso longe das tomadas. Na hora de recarregar, o modelo conta com suporte para carregamento rápido de 18 W. Confira abaixo informações sobre a bateria do aparelho.

Tempo em standby: até 23 dias

Tempo em ligação: até 46 horas

Reprodução de vídeos: até 27 horas

Reprodução de jogos: até 10 horas

Redmi 12 5G tem bateria de longa duração e carregamento rápido — Foto: Reprodução/Xiaomi

Versão do Android e recursos extras

O Redmi 12 5G sai de fábrica rodando o Android 13, sob a MIUI 14, interface própria da Xiaomi. Quanto à conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.0 e suporte às redes 5G. Além disso, o modelo também conta com NFC, para pagamentos por aproximação, rádio FM, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm e infravermelho.

Android 13 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

A gigante chinesa também liberou informações sobre a quantidade de testes realizados para garantir a resistência e durabilidade do telefone. Veja abaixo.

20.000 - Testes do conector de fone de ouvido

10.000 - Testes da porta de carregamento

1.000 - Testes de pressão

300 - Testes de queda extrema

Preço

O Redmi 12 5G começou a ser vendido no Brasil pelo preço de R$ 1.699,99. Hoje ele já pode ser encontrado no Mercado Livre por R$ 1.629 — garantindo um desconto de R$ 70. Contudo, vale lembrar, que a Xiaomi não oferece suporte técnico para produtos adquiridos fora de sua loja oficial.

Com informações de Xiaomi e GSM Arena.

