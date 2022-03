5 funções do Waze ideais pra quem vai viajar de carro no Carnaval

O Waze , aplicativo de rotas disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), reúne recursos de navegação úteis para quem vai viajar de carro no Carnaval, momento em que as estradas costumam estar mais movimentadas. Além do GPS, o app tem ferramentas que facilitam a programação de viagens, como calculadora de pedágio e percursos planejados. O Waze também compara o valor do combustível nos postos próximos e emite alerta de velocidade quando o veículo está acima do limite.

Quando somadas, essas e outras ferramentas do aplicativo de GPS ajudam o usuário a tomar decisões mais assertivas no percurso. A seguir, confira cinco funções do Waze ideais para quem pegar a estrada no Carnaval 2022, que ocorre nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Vai viajar de carro no Carnaval? Conheça cinco funções do Waze úteis para quem vai pegar estrada no feriado

1. Calcule o valor do pedágio

O Waze calcula de forma automática o valor do pedágio segundos antes do início da navegação. Basta digitar o local de destino na barra "Para onde?" para que o valor total dos pedágios do percurso seja exibido na tela, logo abaixo do nome da via. O recurso é ideal para o usuário se planejar e saber o montante que precisa levar em mãos para a estrada, tendo em vista que os postos não costumam aceitar cartões de crédito ou débito.

Visualize quanto irá gastar no pedágio da sua localização até o destino no app Waze

O cálculo é útil principalmente para motoristas que não conhecem o trajeto, evitando que percam tempo desviando do caminho para procurar caixas eletrônicos. Vale buscar a rota no Waze um dia antes da viagem e conferir quanto é necessário sacar. Vale ressaltar que, por ser uma plataforma colaborativa, o aplicativo não fornece o valor exato. Por isso, procure levar um pouco mais de dinheiro do que a quantia indicada no app.

2. Saiba a hora certa para sair de casa

A função "Planejar um Percurso" permite programar o dia e horário de saída com base no horário em que se deseja chegar ao destino. O recurso é acessível pelo menu do aplicativo, que pode ser aberto tocando em "Meu Waze", na tela inicial.

Programe viagem com antecedência e veja o melhor horário para pegar estrada

Além disso, o app traz um gráfico com as previsões de tráfego ao longo do dia. Dessa forma, o usuário pode encontrar o melhor momento para iniciar a viagem e fugir de engarrafamentos. Após programar a rota, o Waze emite um alerta no celular no horário programado.

3. Economize no combustível com o Waze

O Waze permite ainda checar o valor de combustíveis nos postos próximos a você. Assim como a calculadora de pedágio, esta função é colaborativa, ou seja, são os próprios usuários do app que atualizam as informações sobre preços. Para acessar a ferramenta, toque em "Para onde?" e, depois, vá ao ícone de bomba de gasolina. Lá são exibidos os nomes dos postos da cidade e o valor de cada combustível.

Função reúne localização de postos e valores de combustível

Após escolher um dos estabelecimentos, basta tocar em "Ir" para a navegação até o posto começar. O recurso serve especialmente para quem está visitando um destino que não conhece muito bem. Ao ajudar a encontrar postos com os menores valores, a ferramenta permite que o motorista economize na viagem.

4. Evite multas

O recurso "Velocímetro" emite alertas de voz quando o motorista ultrapassa o limite de velocidade permitido na via. Para isso, é preciso ativar a função nas configurações do aplicativo, que podem ser acessadas tocando no ícone de engrenagem no menu do Waze. Na aba, toque em "Velocímetro" e, depois, ligue o alerta.

Acesse o recurso "Velocímetro" nas configurações do Waze

O app também exibe no mapa uma placa com o limite de velocidade da localização atual e avisa quando o motorista está próximo a radares, o que permite ficar mais atento à velocidade e evitar multas. Os recursos são especialmente úteis para quem desconhece a estrada ou vai visitar uma cidade pela primeira vez e não está acostumado com os limites de velocidade da via.

5. Adicione paradas para descansar sem sair da rota

O Waze também permite adicionar paradas, como em restaurantes, postos de gasolina ou banheiros. Com o recurso, o motorista não precisa desviar da rota para encontrar estabelecimentos e, dessa forma, consegue passar menos tempo na estrada.

Toque em "Adicione uma parada" no aplicativo Waze

A opção para adicionar uma parada na sua rota é exibida na tela após buscar o destino no app. É preciso tocar em "Adicionar uma parada" e digitar o local em que deseja parar. Feito isso, toque em "Ir agora" para dar início à navegação com parada.

