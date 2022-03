6 apps que todo mundo que dirige deveria ter no celular

A Carteira Digital de Trânsito também está entre os apps ideais para quem pega a estrada, pois emite a CNH Digital e, assim, dispensa a necessidade de ter em mãos o documento impresso. Aplicativos de mapas como o Waze, por sua vez, auxiliam motoristas a seguir a rota corretamente. A seguir, conheça seis apps que todo mundo que dirige deveria ter no celular.

1. Carteira Digital de Trânsito (CNH Digital)

A tela inicial do app Carteira Digital de Trânsito apresenta quatro ícones, que representam as ferramentas presentes no aplicativo. Ao tocar em "Habilitação", o usuário consegue emitir a versão digital do Certificado Nacional de Habilitação (CNH). Na área de "Veículos", é possível baixar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

O app também mostra as infrações do motorista e os valores das respectivas multas, sendo possível gerar o boleto para o pagamento das taxas. A Carteira Digital de Trânsito permite que os usuários tenham os documentos digitais pelo celular de forma fácil. Como eles têm o mesmo valor legal das versões impressas, é possível entrar no app e apresentá-los em uma blitz, por exemplo.

O aplicativo Sinesp Cidadão reúne os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, repassados pelo Departamento Nacional de Trânsito. Nele, é possível consultar placas e verificar se um veículo foi registrado como roubado ou furtado. Para isso, basta tocar em "Veículos" e informar a placa do automóvel. Ao entrar no app com a conta Gov.br, os usuários também podem comunicar o roubo ou furto de seu veículo.

3. Zul+

O Zul+ reúne diversos recursos úteis para o gerenciamento de veículo em uma só plataforma. O app permite registrar as revisões feitas no automóvel, os gastos com combustível no mês, localizar postos próximos e até pagar estacionamentos de shoppings. Entre as funções de destaque do programa está a calculadora de pedágio. Para usar o recurso, basta digitar o local de origem e de destino; o app, então, mostrará todos os pedágios na rota e o valor total das tarifas.

No aplicativo também é possível encontrar os telefones de SAC do seguro do seu carro e emitir a CVRL Digital. Há, além disso, uma ferramenta que mostra o valor de mercado do seu veículo. As possibilidades do app incluem ainda o pagamento do IPVA (em até 12 vezes), licenciamento e multas. O aplicativo conta, por fim, com tags de pedágio e estacionamentos. A funcionalidade é livre de mensalidades.

O DPVAT Caixa permite solicitar a indenização por acidentes de trânsito pelo celular. Na área voltada para a solicitação, o usuário deve adicionar algumas informações sobre o ocorrido, como data, horário, local entre outros. Além disso, é necessário selecionar o tipo de acidente e a indenização requerida. Lá, o usuário pode enviar os documentos necessários para realizar o pedido, que varia conforme a opção de indenização escolhida.

No geral, é preciso fotografar os boletins de ocorrência, as notas fiscais de despesas, o Boletim de Atendimento Médico Hospitalar, a solicitação médica e o receituário médico dos remédios prescritos. Todos os arquivos necessários serão exibidos na tela. Após anexar os documentos, o usuário deve responder algumas perguntas pessoais para finalizar a solicitação.

O Waze é um aplicativo de rotas e mapas que reúne funções voltadas para instruções de navegação a partir da localização do motorista. O app funciona de forma colaborativa, ou seja, usuários podem compartilhar informações do tráfego, como acidentes, vias engarrafadas, obras, locais para estacionar e pedágios. Assim, toda a comunidade tem acesso aos dados do trânsito.

A plataforma indica o melhor caminho de acordo com o tipo de automóvel do usuário e o fluxo de tráfego das vias. A navegação do aplicativo ocorre por meio de comandos de voz e por setas, que mostram a rota pela qual o motorista deve seguir. Além disso, o Waze mostra a distância até o destino e o tempo aproximado para chegar até lá. Por possuir um layout com vários ícones, o app proporciona uma experiência bastante intuitiva.

O aplicativo Gasosa, para celulares Android, ajuda usuários a tomarem escolhas mais econômicas na hora de abastecer o veículo. O app possui uma calculadora de combustível que informa se é mais econômico colocar gasolina ou etanol no carro. Para isso, os usuários precisam cadastrar o automóvel na plataforma e informar os preços do álcool e da gasolina atualizados.

O cálculo se baseia no percentual do valor de consumo por litro (KM/L) do veículo cadastrado. O resultado mostrará o valor que será gasto a cada 100 Km percorridos nas duas opções. O combustível menos vantajoso será exibido no app na cor vermelha , e a opção mais em conta, na cor verde. O app ainda calcula o valor da economia entre álcool e gasolina.

