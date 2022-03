7 dicas indispensáveis para quem pega Uber com frequência

Para quem anda de Uber com frequência, algumas dicas podem ser bastante úteis. O aplicativo , disponível para download grátis em celulares Android e iPhone ( iOS ), conta com recursos que oferecem mais segurança durante as viagens e podem até te ajudar a economizar. A ferramenta U-Áudio, por exemplo, permite gravar áudios durante o trajeto, e a função U-Ajuda identifica paradas longas e exibe ferramentas de segurança na tela do app. Também existem funções que facilitam o uso do serviço, como a possibilidade de dividir o valor de uma corrida entre amigos. A seguir, veja sete dicas indispensáveis para quem pega Uber com frequência.

1. Gravar o áudio de viagens

A Uber permite gravar áudio durante uma viagem no próprio app de transporte. O U-Áudio pode ser ativado antes ou depois do trajeto começar, basta tocar no ícone de escudo azul exibido no canto direito da tela quando uma viagem é solicitada. Ao fim do trajeto, o arquivo de áudio criptografado fica armazenado no smartphone durante uma semana e pode ser enviado junto com um relato de incidente de segurança.

O conteúdo pode servir como prova da reclamação e ajudar na decisão de banir a conta do motorista ou do usuário do aplicativo, após a análise de agentes de atendimento da Uber. A função busca promover viagens mais seguras e com interações respeitosas entre ambas as partes.

2. Notificações U-Ajuda

U-Ajuda é outra ferramenta de segurança que pode ser útil para quem pega Uber com frequência. A função consegue identificar paradas longas ou não previstas durante o trajeto a partir do GPS e de outros sensores do celular. Caso detecte uma dessas situações na viagem, o app manda uma mensagem ao motorista parceiro e usuário perguntando se houve algum imprevisto.

Além disso, a ferramenta de segurança é exibida na tela automaticamente, e é possível ligar para a polícia ou abrir um chamado na central de atendimento da Uber com apenas um toque. O U-Ajuda permite acesso às ferramentas de segurança de forma rápida, o que pode fazer a diferença em uma situação de perigo.

3. Agendar corrida

Usuários da Uber podem usar a função "Agendar viagem" para programar suas corridas. O recurso é útil principalmente para quem tem um compromisso importante marcado e não pode chegar atrasado, como viagens, entrevistas de emprego ou reuniões. A ferramenta de agendamento de corrida é representada por um ícone de relógio, localizada ao lado da barra "Para onde?", na tela inicial.

Após tocar nesta barra, basta selecionar a data e o horário de partida e esperar a confirmação do agendamento. O valor estimado da corrida também é exibido na tela, mas o preço pode ser alterado no momento da partida. Caso os planos mudem, os usuários podem desmarcar a viagem programada.

4. U-Código

Entre outros recursos úteis para quem pega Uber com frequência está o U-Código, que solicita uma senha de verificação ao usuário antes do início da corrida para confirmar se ele entrou no veículo correto. O código só é pedido se o usuário ativar a função em "Configs da conta" e, depois, tocar em "Confira sua viagem".

Com a correria da rotina, pode ser comum confundir o carro e acabar indo parar em outro destino. A dica, portanto, é ideal para usuários que moram em cidades grandes, onde o fluxo de transporte costuma ser maior, ou que pegam Uber com frequência em horários de pico.

5. Contatos de confiança

Amigos e familiares podem acompanhar sua localização durante as corridas se forem selecionados como contatos de confiança no app. Para isso, basta ir nas configurações da conta e tocar em "Gerenciar contatos de confiança". Depois, adicione o telefone de alguma pessoa selecionada e defina em quais situações deseja compartilhar a localização com esse contato.

Dessa forma, após confirmar uma corrida, o app Uber exibirá na tela a opção de compartilhamento com a pessoa salva. Assim, você poderá enviar sua localização em tempo real em apenas um toque. É possível adicionar até cinco contatos de confiança. O recurso proporciona mais segurança durante as viagens, uma vez que outra pessoa poderá acompanhar o trajeto.

6. Dividir valor com amigos

O recurso "Dividir tarifa" é ideal para quem pede Uber junto com amigos. Com ele, o usuário não precisa esperar pela promessa do "depois eu te pago", que muitas vezes acaba sendo esquecida com a correria do dia a dia.

A solicitação deve ser feita após a confirmação da corrida. Para isso, toque sobre a foto do motorista e selecione a opção "Dividir tarifa". Depois, é preciso selecionar na lista de contatos com quem usará o recurso. Vale destacar que a Uber cobra uma taxa de R$ 0,60 por pessoa pelo uso do serviço.

7. Reemitir recibo de uma viagem

Os recibos de viagem são usados principalmente para prestação de contas ou reembolso. Ao finalizar uma corrida, a Uber envia o comprovante para o e-mail do usuário. Caso precise do documento alguns dias depois e ele tenha se perdido na caixa de entrada, ou não tenha sido localizado por algum outro motivo, a função permite que o comprovante seja enviado para seu e-mail novamente. Você também pode baixar o recibo em PDF pelo app.

Para isso, toque no seu ícone de perfil e, depois, vá em "Viagens". Procure pela corrida que deseja o comprovante e toque sobre ela. Em seguida, vá até "Recibo" e selecione uma das opções exibidas na tela para reemitir o documento.

