Câmera profissional: 5 principais modelos para fotógrafos

As câmeras profissionais são a opção ideal para fotógrafos, fotojornalistas e até YouTubers que busquem trabalhar com qualidade. Oferecendo funcionalidades variadas que prometem atender dos desde profissionais iniciantes aos mais experientes, estão disponíveis no mercado em modelos mirrorless ou DSLR, por preços que começam na casa dos R$ 5 mil , com a Sony Alpha a6000.

De disparos em alta velocidade até gravações em 4K, os recursos variam de acordo com as opções - que, a depender de seus recursos, podem custar até R$ 8,4 mil, com a Nikon 5600. A seguir, veja cinco opções de câmeras profissionais. Vale lembrar que, para nossa lista, levamos em consideração funcionalidades, tipo de sensor, avaliações e custo-benefício.

1 de 6 Câmeras profissionais têm variados preços e marcas e são boas opções para fotógrafos — Foto: Divulgação/Pexels Câmeras profissionais têm variados preços e marcas e são boas opções para fotógrafos — Foto: Divulgação/Pexels

Qual é a melhor câmera fotográfica profissional para iniciantes? Veja opções no Fórum do TechTudo.

2 de 6 Câmera Sony Alpha a6000 é uma boa opção profissional e mirrorless para fotógrafos — Foto: Reprodução/Amazon Câmera Sony Alpha a6000 é uma boa opção profissional e mirrorless para fotógrafos — Foto: Reprodução/Amazon

A câmera Sony Alpha a6000 Mirrorless é uma boa opção compacta para fotógrafos profissionais. Com AutoFoco híbrido, detecção de fase de plano focal de 179 pontos e 25 pontos de detecção de contraste, tem funcionamento mais ágil do que o encontrado em DSLR. Seu ISO 100-25600 é expansível até 51200 e, por isso, possibilita fotos noturnas ou em locais com pouca iluminação com boa qualidade mesmo sem uso de flash.

Para visualização das fotos, conta com LCD inclinável de três polegadas com 921 mil pontos, além de uma bateria com duração de até 360 fotos. O kit vem acompanhado de uma lente 16-50 mm com abertura f/3.5-5.6 OSS, sendo compatível com as demais lentes de montagem Sony E. Com um disparo contínuo de até 11 FPS, é um ótimo equipamento para quem busca fazer fotos em movimento, como coberturas de eventos esportivos, por exemplo.

Avaliada com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo se destaca pela alta qualidade da imagem e vídeo, bem como pelo design leve e compacto, que o torna portátil. As principais reclamações sobre a opção são por causa da durabilidade da bateria e da qualidade do visor eletrônico, que pode deixar por desejar. Voltada para fotógrafos profissionais que queiram um bom equipamento de entrada, essa câmera pode ser adquirida por valores a partir de R$ 5 mil.

Prós: imagens e vídeos de alta qualidade e bom custo-benefício;

Contras: bateria de baixa duração.

3 de 6 A câmera Canon SL3 é ideal para fotógrafos iniciantes — Foto: Reprodução/Amazon A câmera Canon SL3 é ideal para fotógrafos iniciantes — Foto: Reprodução/Amazon

Embora seja um modelo profissional, a câmera Canon SL3 é também uma opção ideal para fotógrafos iniciantes pela sua simplicidade de uso. Com lente close 18-55MM, é uma DSLR com visor óptico e 24,1 megapixels SPS-C - o que, em conjunto com o processador DIGIC 8, proporciona uma alta qualidade de imagem mesmo em condições de pouca luz. O dispositivo também realiza gravações em 4K e possui entrada para microfone externo, sendo ideal para a gravação de vídeos estáticos para o Youtube ou para entrevistas.

Intitulada pela marca como “A DSLR mais leve do mundo”, essa câmera é ideal para quem busca portabilidade. Também conta com tecnologias que dão mais praticidade aos fotógrafos, que podem exportar seus arquivos de imagem e vídeo via Wi-Fi e Bluetooth. É também via aplicativo para celular, e sua bateria tem duração de 1.070 fotos, permitindo que o usuário fotografe por horas sem precisar recarregar.

Avaliada com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 92% de suas avaliações. Os grandes destaques desse modelo são a alta durabilidade de sua bateria e a facilidade de manuseio. Já as reclamações são sobre a capacidade de gravar vídeos em 1080p a 24 fps, que pode deixar por desejar. Por isso, não é recomendada para quem busca um equipamento para fazer gravações em movimento. Voltada para quem tem um pouco mais de orçamento e deseja gravar em 4K, pode ser adquirida por a partir de R$ 5,9 mil.

Prós: bateria de longa duração e bom custo-benefício;

Contras: limitações para gravação de vídeos.

4 de 6 A Canon EOS M50 Mirrorless permite ao fotógrafo transferir com facilidade as fotografias para seu dispositivo móvel pelas conexões Wi-Fi e Bluetooth, bem como controlar totalmente o aparelho usando o aplicativo Canon Camera Connect — Foto: Reprodução/Amazon A Canon EOS M50 Mirrorless permite ao fotógrafo transferir com facilidade as fotografias para seu dispositivo móvel pelas conexões Wi-Fi e Bluetooth, bem como controlar totalmente o aparelho usando o aplicativo Canon Camera Connect — Foto: Reprodução/Amazon

A Canon EOS M50 com lente Grande Angular 15-45mm é compacta e foi a primeira câmera mirrorless da Canon a oferecer vídeo 4k. Com sensor CMOS APS-C de 24.1MP, essa opção tem foco automático Dual Pixel da Canon - que, aliado ao novo processador DIGIC 8, proporciona imagens com cores precisas e alta qualidade. A M50 também conta com um LCD touchscreen de três polegadas totalmente articulado para visualização das fotos.

A câmera tem visor eletrônico OLED e pode gravar vídeos em até 4K a 24 fps, e também permite ao fotógrafo transferir com facilidade as mídias para seu dispositivo móvel via Wi-Fi ou Bluetooth. Além disso, como no modelo anterior, o aparelho pode ser controlado pelo aplicativo Canon Camera Connect. Com uma bateria de 235 fotos de duração, pode oferecer dificuldades caso a intenção do usuário seja fotografar por horas sem precisar recarregar.

Avaliada com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo se destaca pelo design compacto em relação às DSLR e pela sua alta velocidade de disparo. Algumas reclamações sobre o produto, por sua vez, se direcionam aos vídeos gravados com Autofoco em 4K, sendo pouco recomendada para quem busca um equipamento para gravações em movimento. Voltada para quem deseja uma opção mirrorless, pode ser adquirida por a partir de R$ 6,4 mil.

Prós: design compacto e velocidade de disparo;

Contras: limitações para gravação de vídeos.

5 de 6 Pesando apenas 1,6 Kg, a Fujifilm digital mirrorless X-E3 é uma boa aposta para quem busca uma companheira para o cotidiano e também para viagens — Foto: Reprodução/Amazon Pesando apenas 1,6 Kg, a Fujifilm digital mirrorless X-E3 é uma boa aposta para quem busca uma companheira para o cotidiano e também para viagens — Foto: Reprodução/Amazon

A mirrorless X-E3 da Fujifilm acompanha um kit de lentes XF18-55 mm e busca aliar as características da série X com um design leve e compacto. Por isso, é uma boa aposta para quem busca um companheiro para utilizar no cotidiano e também em viagens, sendo uma opção para fotojornalistas. É ainda a primeira câmera da Série X que oferece conectividade via Bluetooth, permitindo a fácil transferência das fotos para seu smartphone via aplicativo Fujifilm Camera Remote.

O dispositivo possui uma grande área de AutoFoco de detecção de fase, fornecendo uma velocidade de AF mais rápida. Além disso, o sensor CMOS III de 24,3 MP APS-C X-Trans e o processador de alto desempenho proporcionam uma excelente reprodução de cores e gradação de tons em fotos e vídeos. Desse modo, é uma opção interessante para quem deseja gravar vídeos em alta velocidade e com boa fidelidade de coloração.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo se destaca por aliar a qualidade das lentes Fujifilm a um aparelho extremamente leve e compacto. É indicada para jornalistas e fotojornalistas que tenham orçamento alto, não sendo uma boa opção para iniciantes. Pode ser adquirida por valores a partir de R$ 8,3 mil.

Prós: design minimalista e recursos avançados;

Contras: valor elevado.

6 de 6 A Nikon D5600 DSLR acompanha uma lente Grande Angular 18-140mm e pesa apenas 800g tendo uma alta portabilidade, o que permite ao usuário envolver-se na experiência fotográfica — Foto: Reprodução/Amazon A Nikon D5600 DSLR acompanha uma lente Grande Angular 18-140mm e pesa apenas 800g tendo uma alta portabilidade, o que permite ao usuário envolver-se na experiência fotográfica — Foto: Reprodução/Amazon

A Nikon D5600 DSLR acompanha uma lente Grande Angular 18-140mm e pesa apenas 800g, tendo uma alta portabilidade. Os 39 pontos de focagem são somados a nove sensores do tipo cruzado de alta precisão, o que garante maior nitidez da imagem com o sistema de AutoFoco. O aparelho grava em boas velocidades, de disparo de até 50p/60p. Conta ainda com tecnologia Bluetooth, que estabelece uma ligação constante entre a sua D5600 e um dispositivo inteligente compatível.

Avaliada com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo se destaca pela alta qualidade das imagens e pela fácil navegabilidade. Algumas reclamações, por sua vez, se direcionam à falhas na conectividade via Bluetooth. Voltada para fotógrafos profissionais ou para quem deseja gravar vídeos e busca portabilidade, pode ser adquirida por a partir de R$ 8,4 mil. Pelo alto valor, não é recomendada para iniciantes.

Prós: boa qualidade de imagem e portabilidade;

Contras: preço alto.

Com informações de Sony, Canon, Fujifilm e Nikon

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de fevereiro de 2022.