Como fazer vaquinha online? Seis sites para arrecadar dinheiro

Sites de vaquinha online são uma ótima alternativa para quem deseja reunir fundos em prol de causas ou objetivos. Com plataformas de crowdfunding como Vakinha , Catarse e Abaca$hi, é possível criar campanhas de financiamento coletivo com diferentes propósitos, desde ajuda a causas sociais até arrecadação de dinheiro para projetos pessoais. Para isso, basta criar uma conta nos sites, configurar metas e divulgar a vaquinha online.

Cada plataforma tem suas próprias taxas sobre as doações e regras para o saque dos valores arrecadados, bem como recursos que personalizam a campanha de acordo com o objetivo dos criadores. Para ajudar você a escolher o melhor site de vaquinha online, o TechTudo listou seis ferramentas de financiamento coletivo.

Vakinha é o maior site de doações virtuais da América Latina, com mais de 60 mil campanhas criadas mensalmente. Para fazer uma vaquinha virtual, basta acessar o site, informar o valor que precisa ser arrecadado e um endereço de e-mail. Depois, é preciso informar dados pessoais, criar uma conta no site e configurar as metas da campanha, cuja descrição pode ser personalizada com fotos e vídeos. Após o lançamento da vaquinha, é possível monitorar informações como quanto dinheiro foi obtido, o valor bruto, as taxas, tarifas e o status da campanha.

No Vakinha, as doações ficam retidas por cinco dias corridos até serem liberadas para o saque. A taxa cobrada é de 6,4% + R$ 0,50 por doação. O desconto é automatizado e acontece quando a pessoa pega o dinheiro. Uma tarifa no valor de R$ 5 reais também é cobrada ao fazer o saque do montante para a conta bancária, processo que pode demorar até três dias úteis.. Vale dizer que o CPF informado ao criar a conta no site precisa ser o mesmo do titular da conta bancária. O Vakinha permite contribuições via cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

2. Kickante

Focado em financiamento de projetos, causas sociais e empreendedorismo, o Kickante (https://nova.kickante.com.br/) é mais uma opção de site para fazer vaquinha online grátis. Após criar conta na plataforma, o usuário pode selecionar até três categorias relacionadas ao seu projeto, o valor que pretende alcançar e definir se a quantidade captada será exibida ao público — a configuração também permite expor apenas o número de contribuições. Também é possível estipular um prazo para a vaquinha ou deixá-la acontecer por tempo indeterminado.

Há duas opções para receber o valor arrecadado. Na primeira, mais flexível, é possível sacar o dinheiro antes da finalização da campanha e mesmo que a meta não tenha sido alcançada. Cobra-se uma taxa administrativa de 6% sobre a quantia captada. Na modalidade "Tudo ou nada", a taxa cobrada é a mesma, mas a pessoa só recebe o dinheiro caso ultrapasse a meta. As campanhas devem ter duração máxima de 80 dias.

O saque só pode ser validado se o CPF ou CNPJ do beneficiário forem o mesmo do titular da conta bancária de destino. As contribuições têm um valor mínimo de R$ 5 reais, e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito (parcelado em até 12 vezes), boleto ou Pix.

3. Abaca$hi

Abaca$hi (https://abacashi.com/) é um site de vaquinha online que possibilita a criação de campanhas de forma rápida e gratuita. Primeiramente, a pessoa especifica o tipo de evento — casamento, formatura, aniversário, etc. Feito isso, é possível personalizar a vaquinha com foto, descrição, confidencialidade, datas de início e de término.

O usuário pode sugerir, fixar ou tornar livre o valor das contribuições que irá receber e a quantia total a ser arrecadada. O site fornece um link para compartilhamento da vaquinha via e-mail e em redes sociais como Facebook e Twitter. Caso seja um evento público, o link será referenciado no Google.

O Abaca$hi cobra uma taxa de R$ 0,30 sobre cada contribuição realizada. Além disso, há uma tarifa de 6% sobre o valor total arrecadado no momento da transferência para a conta bancária. O dinheiro é enviado em até 72 horas úteis.

Um diferencial da plataforma é a possibilidade de oferecer o valor arrecadado como um presente para alguém. Para isso, basta informar nome e e-mail do recebedor, que deverá fornecer os seus dados e receber o dinheiro em até 72 horas úteis. As contribuições têm valor mínimo de R$ 10 reais e máximo de R$ 50 mil reais, e podem ser feitas usando cartão de crédito ou boleto bancário.

4. Catarse

Com mais de 17 mil campanhas financiadas e mais de R$ 194 milhões de reais arrecadados, a Catarse (https://www.catarse.me/) é uma plataforma que viabiliza projetos nas áreas de artes, ciência, ativismo e empreendedorismo. Graças à parceria com a Pagar.me, serviço que possui certificação mundial de segurança em transações online, a Catarse permite a criação de vaquinhas de forma segura.

O site cobra uma taxa de 13% para hospedar campanhas. O financiamento coletivo pode ser pontual, no qual há um prazo para encerrar a vaquinha e o saque é feito ao final da campanha, ou recorrente, quando a pessoa recebe dinheiro dos assinantes todos os meses. As doações são feitas com cartão de crédito ou boleto, e algumas contribuições acima de R$ 100 reais podem ser parceladas. A plataforma ainda disponibiliza um painel de controle, no qual o usuário pode ver a performance das ações, baixar relatórios e conferir as visitas ao projeto.

5. Apoia.se

A Apoia.se (https://apoia.se/) está entre as opções de sites para fazer crowdfunding. Mais de R$ 50 milhões de reais já foram arrecadados pela plataforma, que permite ao usuário montar uma página para a campanha, informar metas financeiras e estabelecer recompensas aos apoiadores. O público pode contribuir com valores a partir de R$ 1 real, via cartão de crédito ou boleto bancário. Além disso, o criador pode divulgar materiais e informações relacionadas ao projeto no mural da campanha. Também é possível usar o chat da plataforma para conversar em tempo real com o público.

O site cobra uma taxa de 13% sobre o valor total arrecadado. As campanhas têm diferentes modalidades: contínua por mês, quando a campanha não tem prazo e funciona em um sistema de assinaturas; contínua por criação, quando o usuário publica um conteúdo e cobra por ele; pontual meta livre, se a campanha tem prazo para acabar e os apoiadores são cobrados somente uma vez; e a campanha turbinada, quando o público bate a meta pontual, mas pode seguir apoiando a campanha.

6. Benfeitoria

Com comissão livre e consultoria personalizada, Benfeitoria (https://app.benfeitoria.com/) é um site para quem deseja fazer vaquinha virtual e escolher quanto quer pagar pelo serviço da plataforma. Somente a taxa integradora financeira, de 4,5%, é obrigatória.

Existem três modalidades de financiamento: pontual, flex e recorrente. O primeiro é indicado para quem precisa bater uma meta e arrecadar dinheiro em até 60 dias. Caso o objetivo não seja alcançado, a doação retorna para quem apoiou, e o criador não precisa cumprir com o que foi prometido na campanha.

A segunda modalidade é utilizada somente em causas emergenciais, e o criador receber todo o dinheiro arrecadado, batendo ou não a meta da campanha. Ideal para projetos contínuos que precisam garantir estabilidade financeira, a terceira opção é um sistema de assinaturas. Nela, os pagamentos são feitos todos os meses pelos assinantes.

Segundo o site da Benfeitoria, 70% das campanhas da modalidade pontual conseguem atingir a meta. Para contribuir com os projetos, as pessoas podem fazer doações via Pix, cartão de crédito ou boleto.

