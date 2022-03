Como funciona a Livelo? Saiba o que é e como ganhar pontos no programa

Livelo é um programa que permite trocar pontos por produtos, viagens (milhas) ou descontos. Com o serviço, disponível em site e app para baixar em celulares Andr oid e iPh one (i OS ), os usuários acumulam pontos à medida que fazem compras com cartões ou adquirem produtos em lojas parceiras, como Americanas , Ponto Frio, Magazine Luiza (Magalu) e outras. Cartões de bancos como Banco do Brasil e Bradesco são compatíveis com o programa. A seguir, entenda melhor o que é o Livelo, saiba como funciona o programa e como resgatar seus pontos.

O que é e como funciona a Livelo?

O programa de recompensa da Livelo permite que os usuários troquem pontos acumulados em compras feitas com cartões parceiros por produtos, serviços, descontos, passagens e até recargas de celular. O usuário pode acompanhar o saldo dos pontos no aplicativo e conferir os produtos e serviços que podem ser resgatados.

O app traz também uma loja virtual com itens de 12 categorias, que inclui casa, esporte e lazer, tecnologia, beleza e muito mais. Para trocar pontos por passagens aéreas ou hospedagens, o usuário é direcionado para um site exclusivo da Livelo para a modalidade.

Como se cadastrar e criar conta na Livelo?

Criar conta no aplicativo Livelo é simples. No topo da tela inicial do app, há um banner com a opção “Criar Conta”. Ao tocar na área, você deve inserir algumas informações pessoais, como CPF, e-mail, telefone, nome completo e data de nascimento, nos locais indicados. Também é preciso criar uma senha de acesso para finalizar o cadastro.

Como cadastrar cartão na Livelo?

Alguns cartões de crédito de bancos parceiros acumulam pontos de forma automática, dispensando a necessidade de cadastro. É o caso dos produtos do Banco do Brasil, Bradesco Seguros, Membership Rewards, Banese e Bari. Já os correntistas do Digio, por exemplo, precisam antes escolher um plano na Digio Store, que fica dentro do aplicativo do banco digital.

Os usuários de cartões Bradesco, antes, devem fazer um rápido cadastro para começar a juntar pontos pelo site “hotsitefidelidade.com.br/”(sem aspas). Para isso, basta rolar a tela para baixo e tocar em “Cadastre-se agora”. Depois, é necessário informar alguns dados pessoais e tocar em “Cadastrar”. Feito isso, acesse o app Livelo e ative a conta.

Mais de cem cartões de créditos das instituições parceiras citadas acima participam do programa de fidelidade da Livelo, como: Banco do Brasil (Ourocard Doméstico Mastercard, Ourocard Elo Doméstico e Ourocard Gold Visa), Bradesco (Bradesco MasterCard Gold, Bradesco Prime Visa Infinite e Bradesco Elo Mais), Banco Bari (BARICARD Elo Grafite), entre outros. É possível conferir todos os cartões parceiros no site da Livelo.

Como ganhar pontos Livelo?

Há algumas formas de ganhar pontos no programa de fidelidade Livelo. Por exemplo, compras a partir de U$ 1 (cerca de R$ 5,00 em conversão direta) usando um cartão de crédito parceiro já geram pontos. Mas lembre-se que antes é preciso cadastrar ou ativar a conta Livelo para começar a acumular o benefício. Caso você não possua um cartão parceiro, outra maneira de conseguir participar do programa é comprando em sites e lojas físicas parceiras, como Magazine Luiza (Magalu), Riachuelo, Petiko, Netshoes, Amazon e muito mais.

Também é possível acumular pontos adquirindo passagens e ingressos, alugando carros, reservando hotéis, entre outros serviços. Para conseguir pontos ao comprar produtos e serviços das empresas citadas acima, o usuário deve antes acessar o aplicativo ou site da Livelo para ser direcionado às páginas da web de parceiros das respectivas campanhas ou para pegar o cupom que oferece pontos.

Além disso, o app tem um programa de assinatura chamada Novo Clube Livelo, que permite que você ganhe pontos ao pagar por uma quantia mensalmente. O Clube Plus, por exemplo, dá direito a 3 mil pontos por mês, por um valor de R$ 123,90.

Livelo vale a pena?

O programa de pontos Livelo vale a pena principalmente para usuários que tiverem cartões parceiros, pois as compras feitas com eles geram pontos que podem ser trocados por outros produtos ou serviços. Então, o programa cumpre com a função proposta: recompensar usuários que fazem compras recorrentes usando um mesmo cartão. Além da Livelo, existem outros programas de fidelidade no mercado que podem ser comparados.

Na Smiles, por exemplo, compras feitas usando cartões parceiros geram milhas que podem ser trocadas por passagens aéreas. A principal diferença entre Smiles e Livelo, está no fato da primeira focar no universo das viagens, sendo possível resgatar pontos para passagens, aluguéis de carros, ingressos de atrações e muito mais. Enquanto a Livelo, além de deixar os usuários resgatarem pontos para contratar serviços relacionados à viagem, também oferece uma loja com produtos de diversas categorias.

Outro programa de fidelidade que vale ser comparado com a Livelo é o Dotz. Assim como a Livelo, o concorrente tem planos de assinatura, mas no caso da segunda opção, o valor mensal para ganhar 3 mil Dotz, que é a moeda do programa, é de R$ 79,90, contra R$ 123,90 da Livelo pela mesma quantidade. Além disso, a empresa possui dois cartões de crédito, que prometem gerar ainda mais pontos em compras.

Em relação ao acúmulo de moedas, o Dotz parece ser mais vantajoso se comparado à Livelo, visto que é possível acumular pontos logo a partir de R$ 1 de gasto. Nos outros aspectos, o Dotz é bem parecido com a Livelo, permitindo também trocar pontos por produtos, passagens, hospedagens e recargas.

