FNAF Security Breach tem download no Android? Veja perguntas e respostas

Five Nights at Freddy’s: Security Breach é um jogo de sobrevivência com história de terror lançado em dezembro de 2021. O game foi desenvolvido pela Steel Wool Studios e é o nono da franquia principal. Ele está disponível para PC, PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) e não há apps oficiais para celulares Android ou iPhone (iOS). Entretanto, versões mobile do game foram desenvolvidas por terceiros e disponibilizadas na Internet para smartphones com sistema do Google por meio de apk. Entretando, o download de apps não oficiais podem trazer riscos aos jogadores. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma essa lista de perguntas e respostas sobre o jogo.