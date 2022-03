Kultivi é seguro? Conheça plataforma de cursos online

Kultivi é uma plataforma de ensino online que oferece cursos gratuitos com certificado em diferentes áreas do conhecimento. Com mais de cinco mil aulas disponíveis, o serviço exige apenas um breve cadastro para acessar os conteúdos. Não há prazo limite para concluir as aulas, que podem também ser consumidas no aplicativo da Kultivi para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma libera ainda materiais de apoio para aprimorar o desenvolvimento dos alunos.