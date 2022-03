Notebook 1 TB: conheça sete laptops com muita memória

1 de 8 Acer Aspire Nitro 5 é uma das opções com 1 TB de a; conheça modelos com muito armazenamento — Foto: Divulgação/Acer Acer Aspire Nitro 5 é uma das opções com 1 TB de a; conheça modelos com muito armazenamento — Foto: Divulgação/Acer

O Acer Aspire 3 é um notebook voltado para o público de entrada, o que fica evidenciado pelas especificações e acabamento mais simples. Ele traz processador Intel Celeron N4000, que é um chip dual core com clock de até 2,6 GHz e com vídeo integrado UHD Graphics 600. É possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 2.752.

O notebook conta ainda com 4 GB de memória RAM e armazenamento em HD de 1 TB. O sistema operacional do equipamento que traz ainda tela HD de 15,6 polegadas é o Linux, o que pode ser um problema para quem não está familiarizado com outros sistemas operacionais além do Windows.

Prós: preço baixo e design compacto

preço baixo e design compacto Contras: especificações limitadas e tela apenas HD

O Lenovo Ideapad S145 já foi uma das opções com melhor relação custo-benefício do mercado, mas agora aparece por um preço mais elevado. Mesmo assim, o laptop continua sendo uma alternativa interessante para quem procura um computador para trabalhos mais simples. O S145 é equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração e 8 GB de RAM, o que deve ser boa combinação para o Windows 10 instalado no equipamento em seu HD de 1 TB.

Além de um visual mais elegante na cor prata, o S145 que também conta com uma tela HD de 15,6 polegadas. Ele ainda promete oferecer uma experiência melhor não só pelas suas especificações mais robustas, mas também por trazer um sistema de som com suporte à tecnologia Dolby Audio. O notebook pode ser encontrado por preços que partem de R$ 4.581.

Prós: processador moderno, bom volume de RAM, design moderno

processador moderno, bom volume de RAM, design moderno Contras: tela com resolução HD

O Dell Inspiron I15 é um notebook de entrada que pode entregar um bom desempenho para tarefas cotidianas ou mesmo para produtividade moderada. O laptop é mais uma opção com tela de 15,6 polegadas com resolução HD, o que é uma característica comum a equipamentos mais básicos. Este produto é encontrado por cerca de R$ 5.701 na Amazon.

O modelo que traz ainda processador Intel Core i7 de 11ª geração e 8 GB em dual-channel no padrão DDR4, tem como diferencial o armazenamento, que combina um HD de 1 TB com um SSD de 128 GB, o que deve fazer com que o sistema Windows 10 inicie mais rapidamente, tornando a experiência do usuário mais confortável.

Prós: visual elegante, SSD e HD, bom volume de RAM e processador moderno

visual elegante, SSD e HD, bom volume de RAM e processador moderno Contras: tela com resolução HD

O Acer Aspire Nitro 5 é um notebook gamer com tela de 15,6 polegadas, resolução Full HD e painel IPS. O modelo é mais um que combina HD e SSD, trazendo um HD de 1 TB e um SSD de 256 GB, o que deve proporcionar mais espaço para jogos e softwares que precisam de agilidade. Ele é vendido por valores que partem de R$ 7.199.

O processador é o Ryzen 5 3550H, que é projetado para alto desempenho e tende a ser uma boa opção para trabalhar em conjunto com a GTX 1650 do notebook. O modelo oferece ainda 8 GB de RAM DDR4 e sistema operacional Linux.

Prós: tela Full HD, GPU dedicada, bom processador, HD e SSD

tela Full HD, GPU dedicada, bom processador, HD e SSD Contras: sistema operacional pode não ser ideal para jogos

O Lenovo Legion 5i é um notebook gamer com processador Intel Core i7 10750H que promete desempenho, além de 16 GB de memória RAM e placa de vídeo RTX 2060, da Nvidia. Apesar de ser voltadao para jogadores, o visual do laptop não é extravagante, mas ele pode ser visto por R$ 8.584.

O laptop traz ainda um painel Full HD de 15,6 polegadas e um design compacto. Além do HD de 1 TB, o Legion 5i conta com um SSD de 128 GB, o que é uma combinação mais adequada para a atualidade e que deve tornar a experiência com o Windows 10 melhor.

Prós: belo visual, bom processador, GPU dedicada, SSD e tela Full HD

belo visual, bom processador, GPU dedicada, SSD e tela Full HD Contras: preço elevado

O Samsung Odyssey é uma opção para jogadores que além de desempenho buscam um equipamento com visual mais irreverente. O modelo que traz processador Intel Core i7 e placa de vídeo GTX 1650 da Nvidia é mais um com HD e SSD, sendo o HD de 1 TB e SSD de 256 GB NVMe. Este laptop é encontrado na Amazon por R$ 8.999.

A tela é Full HD com 15,6 polegadas e o notebook traz 16 GB de RAM, o que é um valor mais condizente com o que os jogos atuais requerem. O Odyssey é um modelo grande, com visual mais chamativo e apesar do preço elevado, não é o que traz as especificações mais equilibradas, tendo uma GPU que apesar de ser adequada para Full HD, não é das mais modernas da Nvidia.

Prós: visual diferenciado, sistema de arrefecimento, tela Full HD, bom volume de RAM e SSD

visual diferenciado, sistema de arrefecimento, tela Full HD, bom volume de RAM e SSD Contras: GPU relativamente antiga

