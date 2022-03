Placa de vídeo barata: 8 modelos para trabalho ou jogos leves

Outra opção é a AMD HD 6570, que apresenta ventoinha maior e 2 GB de VRAM no padrão DDR3 por cerca de R$ 516. Já a Nvidia GeForce GTX 750 é o produto mais caro da lista e oferece memória do tipo GDDR5 por valores a partir de R$ 1.001. Vale lembrar que consumidores que buscam placas para jogos e softwares mais pesados devem recorrer a modelos mais caros. Confira a seguir oito placas de vídeo baratas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 Placa de vídeo barata: modelos de empresas como Nvidia e AMD podem ser usadas para rodar jogos leves — Foto: Reprodução/Unsplash Placa de vídeo barata: modelos de empresas como Nvidia e AMD podem ser usadas para rodar jogos leves — Foto: Reprodução/Unsplash

Computador baratinho: qual a melhor loja para comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A PCYes Nvidia GeForce G 210 é uma placa de vídeo de entrada bem simples, trazendo apenas 1 GB de memória com tecnologia DDR3 e interface de 64-bit. Esta combinação tende a entregar uma performance bem limitada. Ela é voltada para quem quer usar mais de um monitor no PC, já que consumidores que buscam um modelo para jogos devem recorrer a produtos mais caros. O componente pode ser encontrado na Amazon por cifras que partem de R$ 228.

A placa oferece três saídas de vídeo, sendo elas: D-Sub, HDMI e DVI, o que deve proporcionar uma certa versatilidade a equipamentos que normalmente contam apenas com uma saída D-sub. Outra característica que pode ser interessante para quem procura a GT 210 é o perfil baixo, o que possibilita que a placa seja utilizada em gabinetes menores.

Prós: preço baixo, perfil baixo, saída HDMI

preço baixo, perfil baixo, saída HDMI Contras: baixo desempenho, pouco volume de VRAM

2 de 9 Nvidia GeForce G 210 é uma GPU de entrada com suporte a perfil baixo — Foto: Divulgação/PCYes Nvidia GeForce G 210 é uma GPU de entrada com suporte a perfil baixo — Foto: Divulgação/PCYes

A PCYes AMD Radeon R5 230 é mais um modelo que pode atender sistemas de perfil baixo, tendo um design mais compacto que pode ser uma solução para computadores mais simples. A placa é voltada para usuários que não requerem tanto desempenho, mas precisam de mais opções de saída de vídeo. Ela é vista na Amazon por valores que partem de R$ 295.

O modelo traz 2 GB de memória RAM no padrão DDR3 e interface de 64-bit, o que são especificações comuns a placas de entrada. O modelo também não é o mais indicado para jogos, mas deve ser capaz de executar MOBAS e outros games mais leves em resolução HD. As saídas de vídeo são D-sub, HDMI e DVI.

Prós: mais volume de VRAM e perfil baixo

mais volume de VRAM e perfil baixo Contras: baixo desempenho

3 de 9 PCYes Radeon R5 230 traz 2 GB de VRAM — Foto: DIvulgação/PCYes PCYes Radeon R5 230 traz 2 GB de VRAM — Foto: DIvulgação/PCYes

3. AFOX GeForce GT610 – a partir de R$ 319

A AFOX GeForce GT610 traz 2 GB de VRAM, o que mesmo sendo um volume mais elevado, é pouco quando consideramos as placas atuais destinadas a games. O padrão DDR3 e interface de 64-bit são mais dois pontos que indicam que a GT 610 é um componente de entrada. A peça oferece saídas DVI e HDMI. O produto é vendido na Amazon por cerca de R$ 319.

Lançada em 2012, a GT 610 é uma placa que não conta com tecnologias modernas, o que pode trazer alguma incompatibilidade com alguns softwares e jogos. Ela é outra placa voltada para quem deseja usar mais monitores no computador.

Prós: perfil baixo, saída HDMI e 2 GB de RAM

perfil baixo, saída HDMI e 2 GB de RAM Contras: baixo desempenho e tecnologia defasada

4 de 9 AFOX GeForce GT610 é uma placa de vídeo de entrada da Nvidia — Foto: Divulgação/AFOX AFOX GeForce GT610 é uma placa de vídeo de entrada da Nvidia — Foto: Divulgação/AFOX

A PCYes Nvidia GeForce GT 710 traz 2 GB de VRAM DDR3 com interface de 64-bit, em mais um modelo que pode ser utilizado em perfil baixo. A placa não tende a entregar muito desempenho, sendo mais uma alternativa para mais saídas de vídeo e para desktops com gabinete menor. O modelo é comercializado por cifras que partem de R$ 499.

A placa traz as saídas HDMI, DVI e D-Sub, sendo o que, segundo a fabricante, pode permitir a utilização de até três monitores. Assim como outras placas que mudam o perfil, ao utilizar a placa em perfil baixo é preciso abrir mão da saída D-Sub.

Prós: placa com 2 GB e saída DVI

placa com 2 GB e saída DVI Contras: desempenho limitado e tecnologia de RAM defasada

5 de 9 PCYes Nvidia GeForce GT 710 é mais uma opção com design compacto — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Nvidia GeForce GT 710 é mais uma opção com design compacto — Foto: Divulgação/PCYes

A PCYes AMD HD 6570 é uma opção que apesar da construção mais robusta, também não deve entregar tanto desempenho. A GPU tem um formato mais convencional, com uma ventoinha maior e design que requer mais espaço, tendo como saídas de vídeo as opções D-Sub, DVI e HDMI. É possível adquirir a peça por R$ 516 na Amazon.

São 2 GB de VRAM no padrão DDR3 e com interface de 128-bit, além de clock base de 650 MHz. Assim como a maioria das placas da lista, o modelo é indicado para quem procura uma placa para jogos simples.

Prós: ventoinha maior, design mais atraente e interface de VRAM

ventoinha maior, design mais atraente e interface de VRAM Contras: clock baixo e desempenho tende a ser limitado

6 de 9 PCYes HD 6570 traz uma ventoinha e design mais robusto — Foto: Divulgacão/PCYes PCYes HD 6570 traz uma ventoinha e design mais robusto — Foto: Divulgacão/PCYes

A PCYes AMD Radeon R7 250 é mais um modelo que conta com 2 GB de VRAM, mas utiliza uma tecnologia mais moderna: a GDDR5. O recurso tende a entregar muito mais desempenho que as memórias DDR3 de outros modelos de entrada. A interface é de 128-bit, o que é mais um indicativo de que a performance da placa pode ser um pouco melhor. O modelo é vendido por R$ 765 na Amazon.

Apesar destas características, a R7 250 é mais uma placa indicada para o público de entrada. Ela não deve entregar tanto desempenho para jogos modernos, maspode ser ideal para quem quer mais saídas de vídeo no PC. As conexões da placa que tem um tamanho convencional são: D-sub, DVI e HDMI.

Prós: tecnologia da RAM, visual moderno e baixo consumo

tecnologia da RAM, visual moderno e baixo consumo Contras: baixo volume de RAM considerando o preço

7 de 9 R7 250 tem visual interessante, mas tende a ter performance baixa — Foto: Divulgação/PCYes R7 250 tem visual interessante, mas tende a ter performance baixa — Foto: Divulgação/PCYes

A PCYes Nvidia GeForce GT 740 se destaca pela quantidade de memória, sendo uma placa de 4 GB. Esta característica tende a favorecer o carregamento de texturas em jogos, além de auxiliar para que o usuário possa utilizar resoluções mais altas, mas ainda assim, o desempenho da placa em jogos tende a ser limitado, ja que a placa conta com um chip de entrada. A GPU é encontrada por preços a partir de R$ 940.

Além da memória GDDR5 com interface de 128-bit, a placa oferece um visual mais moderno e promete ser uma alternativa um pouco mais equilibrada que suas concorrentes, mesmo tendo um preço elevado considerando que se trata de um chip lançado em 2014.

Prós: maior quantidade de VRAM, memória GDDR5

maior quantidade de VRAM, memória GDDR5 Contras: preço elevado para uma placa de entrada

8 de 9 GT 740 conta com bom volume de memória — Foto: Divulgação/PCYes GT 740 conta com bom volume de memória — Foto: Divulgação/PCYes

A PCYes Nvidia GeForce GTX 750 é uma placa voltada para o público gamer. O modelo não deve atender jogos modernos, sendo um componente apenas para títulos mais simples e para produtividade moderada. Os consumidores devem desembolsar R$ 1.001 para adquirir o produto.

Apesar do visual mais robusto trazendo duas ventoinhas, a placa não deve oferecer um desempenho muito superior ao de suas concorrentes, sendo mais um modelo que traz as saídas de vídeo HDMI, D-sub e DVI. Além disso, apresenta memória do tipo GDDR5.

Prós: memória GDDR5

memória GDDR5 Contras: tende a entregar desempenho limitado

9 de 9 PCYes Nvidia GeForce GTX 750 traz memórias no padrão GDDR5 — Foto: DIvulgação/PCYes PCYes Nvidia GeForce GTX 750 traz memórias no padrão GDDR5 — Foto: DIvulgação/PCYes

Os ‘vilões’ da luz: veja o que mais gasta energia e como economizar