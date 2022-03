Suporte no LOL: 15 opções de campeões de apoio para jogar

League of Legends (LOL) , o MOBA da Riot Games , é um fenômeno mundial. Recentemente, o jogo fez sucesso com a aclamada série Arcane , da Netflix , que conta a história das campeãs Jinx e Vi. Além das diversas regiões, histórias e mitologias que fazem parte do game, os heróis do League também são responsáveis pelo triunfo do título. Esses personagens são divididos em funções como suporte, atirador, tanque, assassino e mago, por exemplo, e cada um possui suas próprias características. Conheça, a seguir, 15 campeões de suporte disponíveis em LOL.

1 de 16 Thresh é um dos suportes mais famosos do League of Legends (LOL) — Foto: Divulgação/Riot Games Thresh é um dos suportes mais famosos do League of Legends (LOL) — Foto: Divulgação/Riot Games

Bardo

O Protetor Andarilho é um suporte que requer certo nível de maestria para ser eficiente. Sua passiva, Chamado do Viajante, pode ser complicada para jogadores novatos ou para aqueles que não estão acostumados a jogar na função. Uma dica valiosa para jogar com o campeão é: movimente-se. Bardo precisa coletar sinos espalhados pelo mapa, os quais concedem a ele experiência, Velocidade de Movimento fora de combate e mana.

Esteja sempre em movimento, mas não deixe o seu ADC sem proteção, volte para a rota utilizando a Jornada Mágica (E) para ajudá-lo a avançar ou a se defender. Por fim, utilize o Santuário do Protetor (W) em locais seguros, longe de interferências inimigas, para oferecer mobilidade e cura aos aliados. Lembre-se também de utilizar sua ultimate para isolar inimigos, inabilitar torres ou salvar companheiros.

2 de 16 Bardo é um suporte que requer certo nível de maestria para jogar — Foto: Divulgação/Riot Games Bardo é um suporte que requer certo nível de maestria para jogar — Foto: Divulgação/Riot Games

Braum

Braum é capaz de aguentar grandes quantidades de dano graças à sua habilidade Inquebrável (E), que intercepta todos os projéteis durante um período. Dito isso, é importante que ficar sempre próximo aos seus companheiros, principalmente o ADC, para protegê-los com seu escudo.

Na fase de rotas, não se esqueça: sua passiva, Golpes Concussivos, é excelente para aplicar atordoamento e causar dano aos inimigos, além de ser uma fonte de controle de grupo ao lado da ultimate, Fissura Glacial, e da Mordida do Inverno (Q).

3 de 16 Braum é um excelente tanque e consegue proteger facilmente o seu ADC — Foto: Divulgação/Riot Games Braum é um excelente tanque e consegue proteger facilmente o seu ADC — Foto: Divulgação/Riot Games

Ivern

Ivern é um caso curioso na listagem: o personagem não é utilizado na rota inferior ao lado de um atirador, mas sim na selva. No entanto, funciona como uma espécie de suporte para o time, visto que sua build e seus itens em sua maioria oferece sustento aos aliados, como curas, escudos e Aceleração de Habilidade.

O Protetor Verde, como também é conhecido, é ótimo para auxiliar seus companheiros, uma vez que sua ultimate Margarida! (R) pode ser utilizada para aplicar controle de grupo ou até bloquear habilidades. Além disso, a Formação de Arbustos (W) é uma boa opção para planejar estratégias e surpreender o time inimigo, como ao roubar um monstro na selva adversária com ataque básico e smite.

4 de 16 Apesar de ser utilizado na selva, Ivern também funciona como uma espécie de suporte para o time — Foto: Divulgação/Riot Games Apesar de ser utilizado na selva, Ivern também funciona como uma espécie de suporte para o time — Foto: Divulgação/Riot Games

Janna

Assim como outros nomes da lista, Janna é uma escolha eficaz para interromper investidas inimigas. A Ventania Uivante (Q), por exemplo, quando utilizada com maestria, pode até mesmo descontinuar habilidades inimigas, como a Onda Sônica do campeão Lee Sin. Para completar, ela é capaz de oferecer escudo aos aliados, cura em área, Velocidade de Movimento adicional e aplicar lentidão nos adversários.

Durante as fases de rota, utilize o Zéfiro (W) seguido do ataque básico para incomodar os adversários e causar dano a eles. No entanto, tome cuidado: Janna é uma personagem "papel", ou seja, possui pouca vida, então não se distancie tanto do time. Ela funciona melhor ao lado de seus companheiros, os quais pode proteger com a sua ultimate Monção (R) e com os escudos do Olho da Tempestade (E).

5 de 16 Janna é uma opção para composições de disengage em League of legends — Foto: Divulgação/Riot Games Janna é uma opção para composições de disengage em League of legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Lulu

A yordle Lulu é um dos suportes mais complicados de se jogar contra, uma vez que a sua habilidade Caprichos (W) transforma o inimigo em um esquilo que não ataca nem lança feitiços. Além disso, ela conta com uma extensa lista de buffs aos aliados, como Velocidade de Movimento, escudos, Vida Adicional e aumento de tamanho.

Durante as lutas em equipe, não saia de perto do seu ADC, pois Caprichos (W) é uma ótima forma de protegê-lo contra assassinos furtivos. Crescimento Virente (R) também é uma habilidade versátil: pode ser utilizada para proteger um aliado, mas pode ser usada para interromper avanços como o salto do campeão Rengar. Por fim, você ainda pode "cutucar" o inimigo com os pokes constantes do Lança-Purpurina (Q), além de se proteger ou auxiliar um companheiro com o Socorro, Pix! (E).

6 de 16 Lulu e sua polimorfia podem ser bem irritantes durante a fase de rotas — Foto: Divulgação / Riot Lulu e sua polimorfia podem ser bem irritantes durante a fase de rotas — Foto: Divulgação / Riot

Lux

Lux, a Dama da Luz, é uma das campeãs mais populares do League e pode ser utilizada tanto na rota do meio quanto na rota inferior. Apesar de oferecer menos suporte ao ADC, no sentido de sustento, ela ainda assim é capaz de oferecer escudo, prender inimigos, causar lentidão e aplicar grandes quantidades de dano nos combos.

Ao jogar com a Demaciana, tenha em mente que ela possui pouca vida, ou seja, não fique na rota sem seus aliados, porque você pode se tornar um alvo fácil. Ao jogar contra personagens que iniciam lutas, como os campeões Thresh e Alistar, não utilize Ligação da Luz (Q) de forma agressiva, a menos que tenha certeza do abate. Por fim, antes das lutas em equipe, ajude seus companheiros pokeando os adversários o máximo possível.

7 de 16 Lux é uma das campeãs mais populares de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Lux é uma das campeãs mais populares de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Nami

Nami, a Conjuradora das Marés, é outra alternativa para aqueles que gostam de personagens com mais utilidades. Ela é capaz de curar aliados, interceptar ofensivas inimigas, causar lentidão, aprisionar os adversários e oferecer brevemente Velocidade de Movimento extra aos companheiros de equipe. Quando usada de forma criativa, a campeã dispõe de um ótimo controle de grupo.

Com um bom posicionamento, é possível acertar uma Prisão Aquática (Q) eficiente e, em seguida, oferecer a Benção da Conjuradora (E) aos aliados para que estes causem Dano Mágico adicional e lentidão aos alvos. No meio ou no fim do jogo, Vazante e Fluxo (W) se torna uma habilidade ainda mais interessante, uma vez que alcança todo o seu potencial ao curar um companheiro e saltar até um inimigo, causando dano a ele. Nami é a escolha perfeita para jogadores que focam em oferecer utilidade ao time.

8 de 16 Além de oferecer cura, Nami é ótima para cancelar ofensivas inimigas — Foto: Divulgação/Riot Games Além de oferecer cura, Nami é ótima para cancelar ofensivas inimigas — Foto: Divulgação/Riot Games

Pyke

Pyke, assim como outros da lista, é um ótimo campeão para se movimentar pelo mapa. Combinando o Mergulho Fantasma (W) e o Espeto de Osso (Q), ele é capaz de chegar de forma furtiva até os inimigos, fato este que o torna útil para o caçador e o mid laner aliado. Portanto, não tenha medo de sair da rota, quando possível, para auxiliar o seu time.

O Espeto de Osso (Q) é mais eficaz quando o inimigo gasta alguma habilidade antecipadamente, tornando-se assim um alvo mais fácil. Mantenha isso em mente na hora de criar jogadas com os seus aliados. Além disso, Pyke possui uma mobilidade elevada graças ao Mergulho Fantasma (W) e a Ressaca Espectral (E), então utilize essas habilidades para se livrar de armadilhas inimigas. Por fim, espere os oponentes gastarem feitiços, como o flash, para eliminá-los rapidamente com a sua ultimate.

9 de 16 Pyke é um dos suportes mais agressivos de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Pyke é um dos suportes mais agressivos de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Sona

Sona é uma suporte relativamente fácil, sendo uma escolha interessante para aqueles que querem aprender a jogar nessa função. Graças à sua habilidade Ária da Perseverança (W), a campeã encontra suas maiores forças em curas e escudos. Além disso, ela é capaz de conceder Velocidade de Movimento com a Canção da Celeridade (E) e atordoar inimigos com a Crescendo (R). Dito isso, a Mestra das Cordas é uma ajuda indispensável durante as lutas em equipe, então esteja sempre perto de seus aliados.

10 de 16 Sona, a Mestra das Cortas, é capaz de oferecer bastante sustento ao time com curas e escudos — Foto: Divulgação/Riot Games Sona, a Mestra das Cortas, é capaz de oferecer bastante sustento ao time com curas e escudos — Foto: Divulgação/Riot Games

Soraka

Soraka, apesar de frágil, é uma aliada poderosa. Com uma das maiores curas do jogo, ela ainda silencia e enraíza inimigos, causa lentidão e oferece vida aos aliados globalmente com a sua ultimate Desejo (R). Na fase de rotas, seu Chamado Estelar (Q) garante sustento a ela, além de servir como uma fonte de poke. A Infusão Astral (W) também é uma ótima habilidade na bot lane, uma vez que mantém o ADC a salvo com muita cura.

Nas lutas em equipe, seu Equinócio (E) se torna ainda mais poderoso, visto que a habilidade pode atingir mais de um campeão quando usada de forma inteligente. Por essa razão, o time inimigo pode ser forçado a jogar defensivamente. Ao jogar de Soraka, tome cuidado: por ser uma fonte de sustento poderosa, provavelmente os oponentes vão tentar te abater primeiro. Esteja sempre de olho nas possíveis emboscadas pelas costas.

11 de 16 Soraka possui uma das maiores curas do jogo e pode ser um problema para o time inimigo — Foto: Divulgação/Riot Games Soraka possui uma das maiores curas do jogo e pode ser um problema para o time inimigo — Foto: Divulgação/Riot Games

Zilean

Por ser um guardião do tempo, Zilean consegue acumular experiência para evoluir os níveis de seus aliados, desacelerar inimigos, reduzir o Tempo de Recarga de suas habilidades básicas e até mesmo reviver companheiros (ou a si mesmo). É possível, por exemplo, usar a Distorção no Tempo (E) para diminuir a velocidade dos adversários e, em seguida, utilizar Bomba-Relógio (Q), Retroceder (W) e Bomba-Relógio novamente para causar atordoamento.

Alteração Temporal (R) é uma poderosa habilidade capaz de reviver os aliados. Por esse motivo, use-a com sabedoria, focando em companheiros fortes o suficiente para mudar o rumo da luta ao renascerem. A ultimate de Zilean pode ser um fator decisivo durante as lutas em equipe, então não é útil usá-la em aliados que não estão com um bom desempenho na partida.

12 de 16 Zilean, o Guardião do Tempo, pode reviver aliados e desacelerar inimigos — Foto: Divulgação/Riot Games Zilean, o Guardião do Tempo, pode reviver aliados e desacelerar inimigos — Foto: Divulgação/Riot Games

Thresh

Thresh, o Guardião das Correntes, é um suporte que funciona tanto de forma agressiva quanto de forma defensiva. Graças ao seu kit de habilidades, ele é capaz de puxar inimigos com a sua Sentença (Q), reposicionar e salvar aliados com a Passagem Sombria (W), empurrar adversários com o Esfolar (E) e causar lentidão com a Caixa (R).

Assim como o Pyke e o Bardo, Thresh é um campeão ótimo para se movimentar pelo mapa. Você pode, por exemplo, auxiliar o seu caçador ou mid-laner ao acertar Sentenças (Q) em adversários despreparados. Wardar objetivos e acertar um puxão pode mudar o rumo da partida, então tenha isso em mente ao sair da lane para posicionar sentinelas e ajudar aliados. Por fim, o Esfolar (E) também pode ser utilizado de forma defensiva, evitando ataques o Salto-Foguete da campeã Tristana.

13 de 16 Thresh é um personagem popular entre os jogadores de LoL e já esteve presente em diversas cinemáticas do MOBA — Foto: Riot Games Thresh é um personagem popular entre os jogadores de LoL e já esteve presente em diversas cinemáticas do MOBA — Foto: Riot Games

Leona

Leona é uma das escolhas mais agressivas para a rota inferior. Seu kit de habilidades garante bastante controle de grupo durante as lutas, além de oferecer a ela e seus aliados proteção. Na fase de rotas, ao perceber que vai atingir o nível 2 primeiro, é possível tentar uma investida com a Lâmina Zênite (E) e Proteção da Aurora (Q) no atirador inimigo. Esse combo é bastante eficaz e, quando bem executado, quase sempre garante a eliminação.

Labareda Solar (R), a habilidade ultimate da campeã, pode ser utilizada para atacar ou para se defender. Você pode utilizá-la para conseguir tempo ou atordoar os oponentes mais frágeis para abatê-los rapidamente com seus aliados. Por fim, lembre-se de ativar o Eclipse (W) ao iniciar lutas, uma vez que você ganhará Armadura, Resistência Mágica e redução de dano por um breve período.

14 de 16 Leona é uma poderosa guerreira capaz de aguentar bastante dano e proteger seus aliados com facilidade — Foto: Divulgação/Riot Games Leona é uma poderosa guerreira capaz de aguentar bastante dano e proteger seus aliados com facilidade — Foto: Divulgação/Riot Games

Morgana

Para alguns suportes, Morgana pode ser um grande problema na rota por conta do seu Escudo Negro (E), que é capaz de absorver Dano Mágico e efeitos de controle. Dessa forma, ela consegue inviabilizar atordoamentos e puxões, por exemplo, garantindo a segurança dos alvos dessas habilidades.

A Ligação das Trevas (Q) prende inimigos por um breve período no local onde eles foram atingidos. Por esse motivo, a habilidade é ótima para assegurar objetivos, atrasar oponentes ou até mesmo garantir eliminações. Se quiser utilizar esse poder com mais eficácia, espere que o adversário gaste a sua habilidade com esquiva para então tentar aprisioná-lo. Por último, esteja sempre ao lado de seu atirador para salvá-lo com o Escudo Negro (E).

15 de 16 Morgana, a Caída, possui uma splash art em conjunto com a sua irmã Kayle — Foto: Divulgação/Riot Games Morgana, a Caída, possui uma splash art em conjunto com a sua irmã Kayle — Foto: Divulgação/Riot Games

Rakan

Rakan é outro suporte com forte presença nas rotas, podendo servir como auxílio ao caçador e ao mid laner. Para garantir um bom combo com o campeão e iniciar lutas, ative Rapidez (R), pule nos inimigos com a Entrada Triunfal (W) e retorne em segurança com a Dança da Batalha (E). A mobilidade do personagem é um dos seus pontos fortes e pode ser utilizada a favor da equipe.

Um fator curioso sobre o campeão é o fato de que suas habilidades funcionam bem com a Xayah, o grande amor do personagem. Juntos, eles formam uma dupla formidável na rota inferior e são capazes de enfrentar diversas situações em equipe. Dessa forma, Rakan se torna ainda mais poderoso quando acompanhado de sua atiradora.

16 de 16 Rakan é um suporte que trabalha muito bem ao lado de Xayah, seu grande amor — Foto: Divulgação/Riot Games Rakan é um suporte que trabalha muito bem ao lado de Xayah, seu grande amor — Foto: Divulgação/Riot Games

Com informações de LoLvvv (1 e 2), Mobalytics (1 e 2) e Dexerto