The Last Dance na Imperial Esports: veja curiosidades do time de CS:GO

O projeto The Last Dance , após três meses de expectativa, foi finalmente oficializado no dia 18 de fevereiro. A equipe brasileira de Counter-Strike: Global Offensive ( CS:GO ) vestirá a camisa da Imperial Esports e contará com Gabriel " FalleN " Toledo, Fernando " fer " Alvarenga, Lincoln " fnx " Lau, Ricardo " boltz " Prass, Vinicius "VINI" Figueiredo e Luis "Peacemaker" Tadeu no elenco. Como já era de se esperar, o retorno do núcleo bicampeão do Major chamou a atenção, com o anúncio na Twitch ultrapassando 820 mil visualizações totais. Além disso, a venda de camisetas do novo time bateu recorde. Entenda a seguir essas e mais curiosidades sobre a line up mais aguardada dos últimos tempos.

1 de 5 Da esquerda para direita, VINI, fer, Peacemaker, FalleN, boltz e fnx são parte do Last Dance, line-up da Imperial Esports — Foto: Divulgação/Imperial Da esquerda para direita, VINI, fer, Peacemaker, FalleN, boltz e fnx são parte do Last Dance, line-up da Imperial Esports — Foto: Divulgação/Imperial

Surgimento do projeto

O nome da iniciativa é uma referência ao documentário "The Last Dance", que conta a história de Michael Jordan em sua última temporada pelo Chicago Bulls. A despedida do astro norte-americano serviu de inspiração para que FalleN reunisse amigos do passado em um quinteto 100% brasileiro. Isso porque, segundo o próprio, essa poderia ser a sua última temporada como jogador profissional de Counter-Strike.

Rumores sobre o time começaram a ser divulgados em novembro do 2021, mas a criação do The Last Dance só foi anunciada pelo Verdadeiro no dia 18 de janeiro. A ideia e os integrantes já estavam definidos, mas faltava uma organização que topasse fazer parte do projeto. Depois de várias especulações, a confirmação de que a Imperial Esports seria a casa da equipe só viria um mês depois, no dia 18 de fevereiro.

Jogadores que ficaram de fora

2 de 5 TACO e coldzera em seus tempos de MIBR — Foto: Divulgação/MIBR TACO e coldzera em seus tempos de MIBR — Foto: Divulgação/MIBR

As duas ausências mais comentadas pelos fãs foram as de Epitácio "TACO" de Melo e Marcelo "coldzera" David, já que ambos fizeram parte do "dream team" que conquistou o Major duas vezes seguidas. Inicialmente, coldzera até chegou a estar envolvido no projeto, mas divergências pessoais acabaram minando sua participação. A principal delas é que o The Last Dance optou por jogar nos Estados Unidos, enquanto o atleta da 00Nation acabou de se mudar para Portugal.

O caso de TACO foi diferente, pois o jogador descartou a possibilidade logo de cara. Em uma publicação realizada no seu perfil do Instagram em dezembro de 2021, ele até admitiu que a ideia era interessante, mas explicou que estava com outros planos para a sua carreira. O atleta está atualmente na GODSENT.

Venda de camisetas bateu recorde

3 de 5 VINI e boltz com a camiseta da Imperial — Foto: Divulgação/Imperial VINI e boltz com a camiseta da Imperial — Foto: Divulgação/Imperial

A pré-venda das camisetas da Imperial na FalleN Store foi um sucesso estrondoso. Marcelo Toledo, irmão de FalleN e gerente de produtos da empresa, publicou em sua conta do Twitter que a loja havia batido o seu recorde de vendas de toda a história. Pouco tempo depois, em uma live na Twitch, Professor deu mais detalhes sobre o feito: três mil unidades vendidas em apenas quatro horas.

Números da live de anúncio surpreenderam

4 de 5 Live de anúncio atraiu aproximadamente 110 mil espectadores simultâneos — Foto: Divulgação/Imperial Live de anúncio atraiu aproximadamente 110 mil espectadores simultâneos — Foto: Divulgação/Imperial

A live de anúncio da Imperial, realizada no canal de FalleN na Twitch, atraiu um pico de 110 mil espectadores simultâneos. Ao todo, a stream rendeu 821 mil visualizações até o momento. Além da oficialização da nova casa, Verdadeiro também transmitiu um documentário de 40 minutos com entrevistas dos integrantes e bastidores das negociações para a concretização do projeto.

Bootcamp na Polônia interrompido

5 de 5 Imperial estava na Europa realizando um bootcamp — Foto: Divulgação/Imperial Imperial estava na Europa realizando um bootcamp — Foto: Divulgação/Imperial

A Imperial estava realizando um bootcamp de treinamento na Polônia visando a seletiva do Regional Major Ranking (RMR), mas precisou mudar de planos de uma noite para a outra. A equipe achou mais seguro antecipar sua volta ao Brasil devido à invasão do território ucraniano pela Rússia, no leste europeu. Os jogadores viajaram na última quinta-feira (24) com os colegas do MIBR.