TV 65 polegadas Samsung: veja 5 modelos com resolução 4K ou 8K

A Samsung oferece amplo portfólio de TVs de 65 polegadas no Brasil. Os modelos são indicados para quem gosta de assistir filmes e séries e quer ter uma experiência de cinema em casa. A lista a seguir reúne opções com resolução 4K e até 8K por preços que partem de R$ 4.098 , como é o caso da Samsung ‎LH65BEAHVGGXZD, que promete economia no consumo de energia.

A Samsung ‎LH65BEAHVGGXZD pode ser indicada para quem busca a experiência de cinema no conforto de casa sem gastar muito dinheiro. A televisão entrega imagem com resolução Ultra HD 4K e tem selo ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) do Inmetro com a nota A+, o que certifica economia no consumo energético. Ela pode ser encontrada por cerca de R$ 4.098 na Amazon.

A televisão é avaliada com uma nota média 3,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 53% de suas avaliações. Segundo os comentários, este modelo se destaca pela qualidade de imagem. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao seu sistema de som, que não seria compatível com a qualidade da imagem e causaria interferências na experiência final.

Prós: imagem de alta qualidade

imagem de alta qualidade Contras: sistema de som de baixa qualidade

A Samsung 65AU7700 pode ser indicada para quem busca o máximo desempenho tecnológico por um bom custo-benefício. A TV é compatível com diversas assistentes de voz, como Alexa, Bixby e Google Assistente. O modelo traz ainda o processador Crystal 4K e tela sem bordas com canaletas exclusivas, voltadas para organização dos fios.

Prós: visual clean, com bordas invisíveis e canaleta para organizar e esconder fios

visual clean, com bordas invisíveis e canaleta para organizar e esconder fios Contras: TV com peso superior a 20 kg

A Samsung 65AU8000 é mais uma TV que apresenta resolução 4K. Além da compatibilidade com diversas assistentes de voz e visual limpo, a televisão conta com o Design Air Slim, sendo um modelo ultrafino com apenas 2,5 cm de espessura. A ficha técnica ainda inclui o sistema Dynamic Crystal Color, que promete cores puras e fiéis e o suporte de parede Slim-mount, que proporciona um encaixe que deixa a televisão com o aspecto de um quadro.

Avaliado com uma nota média 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 79% de suas avaliações, este modelo se destaca, segundo os comentários, por sua qualidade na imagem e facilidade na montagem. Aos interessados, é possível adquirir a TV Samsung 65AU8000 por preços a partir de R$ 4.706.

Prós: TV ultrafina com imagem de alta qualidade e cores realistas

TV ultrafina com imagem de alta qualidade e cores realistas Contras: valor elevado

A TV Samsung 65Q70A pode ser ideal para gamers e usuários que buscam uma TV com desempenho avançado. Ela apresenta tecnologia de pontos quânticos que entregam até um bilhão de cores vibrantes e painel nativo de 120 Hz. O modelo ainda promete uma imagem viva e fluida, sem quebra de movimento até mesmo em cenas de rápido deslocamento. Além disso, conta com processador Quantum 4K que utiliza inteligência artificial para aperfeiçoar a resolução Ultra HD 4K, adaptando a imagem entregue ao conteúdo exibido. Esta opção é comercializada por cerca de R$ 6.819 na Amazon.

Além disso, seu sistema de som em movimento virtual permite uma experiência sonora em 3D, tornando o ambiente mais imersivo. O televisor também tem o Modo Game, que disponibiliza diferentes formatos de tela e menu intuitivo para consulta de input lag, FPS, HDR e outras informações importantes em tempo real.

Prós: som e imagem de alta qualidade, além de um sistema próprio voltado para a otimização de jogos

som e imagem de alta qualidade, além de um sistema próprio voltado para a otimização de jogos Contras: valor elevado

A Samsung Q800T é uma televisão voltada para quem não se importa em gastar mais para ter uma melhor qualidade de imagem. Ela apresenta resolução Ultra HD 8K e inteligência artificial para proporcionar uma experiência mais imersiva. A TV apresenta 33 milhões de pixels com ajuste automático de luminosidade e contraste, otimizando a imagem exibida de acordo com a iluminação do ambiente.

Prós: imagem Ultra HD 8K

imagem Ultra HD 8K Contras: valor elevado

