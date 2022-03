10 jogos essenciais para PlayStation que todo jogador deveria conhecer

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com dez jogos que não podem faltar na coleção de um dono de PlayStation. Vale ressaltar que todos os títulos mencionados abaixo estão disponíveis para PS4, mas também podem ser jogados no PS5 via retrocompatibilidade. Em alguns casos, quem joga no PS5 pode rodar com melhorias como taxa de performance e no tempo de carregamento.

Lançado para PS4 em 2013, The Last of Us é um dos exclusivos mais queridos pelos fãs de PlayStation. Aclamado pelo público e pela crítica, o título desenvolvido pela Naughty Dog recebeu uma sequência em 2020. No jogo de sobrevivência, uma grande parte da população dos Estados Unidos é infectada por um fungo e se transforma em perigosas criaturas. Na pele de Joel, o jogador deve viajar pelo país devastado ao lado da jovem Ellie, que é imune ao fungo e pode ser a chave para curar a infecção.

Desenvolvido pela Insomniac Games, Marvel's: Spider-Man é um jogo de ação inspirado no herói das histórias em quadrinhos. Com um grande mundo aberto e combates frenéticos, o título já vendeu mais de 13 milhões de cópias no PS4 e se tornou um dos exclusivos mais procurados do console. Pegando carona no lançamento de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, o jogo foi remasterizado para o PS5 e pode ser visto por R$ 159 na Amazon. A versão de nova geração usa os gatilhos adaptáveis do controle DualSense, roda em até 4K/60 fps, tem suporte a Ray Tracing e melhorias no tempo de carregamento.

God of War é a primeira parte da nova aventura de Kratos, que se passa nos reinos da mitologia nórdica e foi responsável por repaginar a jogabilidade da franquia. Premiado como Jogo do Ano (The Game Awards) de 2018, o título explora a relação entre o guerreiro espartano e seu filho, Atreus. Para tornar a jornada deles ainda mais emocionante, a desenvolvedora Santa Monica Studios lançou uma atualização que melhora o desempenho e os gráficos do jogo no PS5. God of War roda em 4K e a 60 fps no console de nova geração. A mídia física do God of War Hits para PS4 está disponível na Amazon por R$ 59.

Dark Souls Remastered

Em Uncharted 4: A Thief's End, Nathan Drake reencontra seu irmão mais velho e volta para a vida de caçador de tesouros. Com gráficos de alta qualidade e mecânicas de combate refinadas, o título de 2016 já foi jogado por mais de 37 milhões de pessoas. Apesar de ter chegado primeiro ao PS4, o jogo da Naughty Dog ganhou uma versão remasterizada para PS5 recentemente. No console de nova geração, o título e o stand-alone Uncharted: The Lost Legacy foram otimizados para rodar em até 4K e até 120 fps.

Inspirado no jogo de terror e sobrevivência de 1998, Resident Evil 2 foi lançado em 2019 e já pode ser considerado um dos melhores remakes dos últimos anos. O título da Capcom, disponível para PS4, Xbox One e PC, tem enredo e personagens muito fiéis ao clássico, mas mudou os gráficos e a jogabilidade para melhor.

Controlando Leon ou Claire, devemos explorar uma cidade lotada de zumbis e escapar com vida. Vale ressaltar que o jogo vai ganhar uma versão aprimorada para os consoles da nova geração em breve. De acordo com a Capcom, quem já tem o título para PS4 ou Xbox One poderá resgatar as versões de PS5 ou Xbox Series X/S sem pagar nada a mais por isso. O disco para PS4 pode ser comprado por R$ 152 na Amazon.

Com informações de SIE e GameSpot