10 jogos essenciais para Xbox que todo jogador deveria conhecer

A Microsoft lançou o primeiro Xbox, console que marcou sua estreia no ramo dos videogames, em 2001. No entanto, foi em 2005, com a chegada do Xbox 360 que a empresa se colocou de vez como uma oponente da Sony e dos consoles da família PlayStation . Anos depois, quando o Xbox One chegou ao mercado, a marca já era a favorita de uma legião de jogadores. Com jogos exclusivos, recursos diferenciados como a retrocompatibilidade e o serviço de assinatura Game Pass, os consoles da Microsoft vem, desde então, se tornando mais populares.

Franquias como Halo, Forza Horizon e Gears of War se consagraram no Xbox. Contudo, elas estão longe de ser as únicas que merecem a atenção do público. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 10 jogos essenciais, entre exclusivos e multiplataforma, disponíveis para os console Xbox One e Xbox Series X/ S . Vale lembrar que todos os títulos da lista podem ser jogados em ambos os consoles via retrocompatibilidade.

1 de 11 Forza Horizon 5 foi o primeiro exclusivo de peso que chegou ao Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Steam Forza Horizon 5 foi o primeiro exclusivo de peso que chegou ao Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Steam

Read Dead Redemption + Red Dead Redemption 2

2 de 11 Red Dead Redemption 2 traz um mundo aberto no velho oeste — Foto: Divulgação/Rockstar Red Dead Redemption 2 traz um mundo aberto no velho oeste — Foto: Divulgação/Rockstar

Desenvolvida pela Rockstar Games, a franquia Red Dead Redemption trouxe alguns dos elementos vistos na franquia GTA para uma ambientação no velho oeste. O primeiro jogo apresenta a história de John Marston, um ex-criminoso aposentado que é obrigado a voltar à ativa depois que o governo fez sua família de refém. Para libertar os familiares, Marston deve ajudar os homens da lei a caçar seus antigos parceiros de gangue.

Já o segundo jogo é um prequel, ou seja, ocorre antes dos eventos da trama do primeiro game. O título, que aprimora tudo que foi apresentado anteriormente, se tornou um clássico instantâneo. Os dois jogos estão disponíveis para PC, PS4 e Xbox One. Vale ressaltar que os dois podem ser jogados no Xbox Series X/S através da retrocompatiblidade.

3 de 11 Elden Ring é sucesso de vendas com 12 milhões de cópias em menos de um mês — Foto: Divulgação/Bandai Namco Elden Ring é sucesso de vendas com 12 milhões de cópias em menos de um mês — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Por falar em clássico instantâneo, Elden Ring foi lançado em fevereiro de 2022, mas já é obrigatório para donos de Xbox. O jogo foi desenvolvido pela From Software, empresa responsável por franquias como Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. O título traz as mecânicas consagradas dos games da empresa para uma ambientação em mundo aberto. O jogo teve, ainda, participação de George R.R. Martin, criador da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, no desenvolvimento do mundo.

Elden Ring está disponível para Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS4 e PS5. O game já conta com uma nota de 96 no site Metacritic, site responsável por agregar avaliações da crítica e dos jogadores do mundo todo.

4 de 11 Forza Horizon 5 é ambientado no México e traz deleite visual — Foto: TechTudo Forza Horizon 5 é ambientado no México e traz deleite visual — Foto: TechTudo

Forza Horizon 5 foi o primeiro exclusivo de peso lançado para Xbox Series X/S e fez jus à grande expectativa do público. Com uma jogabilidade arcade, o game de corrida conta com um sistema de mundo aberto ambientado no México. Além de brilhar na performance gráfica na nova geração, Forza Horizon 5 adicionou novas mecânicas, como o sistema de estações. Ele está disponível também para Xbox One, além de marcar presença no catálogo do Game Pass.

5 de 11 Gears of War 5 traz uma mudança de protagonista e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Xbox Gears of War 5 traz uma mudança de protagonista e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Xbox

O quinto jogo do canône principal da franquia Gears of War se despediu bem da geração passada no ano de 2019. Exclusivo para o Xbox One, o game conta a história de Kait Diaz, uma descendente da raça Locust que não segue os passos de seus antepassados e quer descobrir suas origens. Assim como todo exclusivo Xbox, o jogo está disponível no catálogo do Game Pass. Além disso, ele pode ser jogado no Xbox Series X/S via retrocompatibilidade.

6 de 11 The Witcher 3: Wild Hunt foi o grande jogo de 2015 e se tornou um clássico — Foto: TechTudo The Witcher 3: Wild Hunt foi o grande jogo de 2015 e se tornou um clássico — Foto: TechTudo

Lançado em 2015, The Witcher 3: Wild Hunt foi responsável por revolucionar os jogos de mundo aberto da época. No game, o jogador assume o papel de Geralt de Rívia, um bruxo caçador de monstros com habilidades diversas. O personagem é visto como pária em boa parte do Continente, no entanto, ele será peça fundamental no futuro da região. The Witcher 3 é um dos títulos que marcaram a geração do Xbox One e chegou a faturar o título de Jogo do Ano no The Game Awards de 2015. Este é um jogo obrigatório para fãs de um bom RPG de mundo aberto.

7 de 11 A franquia Ori traz uma boa renovação no gênero metroidvania — Foto: Divulgação/Moon Studios A franquia Ori traz uma boa renovação no gênero metroidvania — Foto: Divulgação/Moon Studios

A franquia conta a história de Ori, um espírito guardião. No primeiro jogo, Ori cai, ainda bebê, na floresta de Nibel e é resgatado por Naru. Anos se passam e a área começa a ser impactada por diversos eventos climáticos e, por conta disso, Naru morre de fome. Ori, então, decide partir para explorar a floresta e descobrir o que está causando todos estes fenômenos.

Os jogos dessa franquia possuem uma bela estética e trazem uma jogabilidade metroidvania. Apesar do gênero clássico, Ori tem mecânicas inéditas e é um jogo indispensável do nicho. Os dois games estão disponíveis para Xbox One, PC e Nintendo Switch. Além disso, eles também estão presentes no catálogo do Game Pass.

8 de 11 A história de Halo Infinite envolve Master Chief e uma nova A.I — Foto: Divulgação/343 A história de Halo Infinite envolve Master Chief e uma nova A.I — Foto: Divulgação/343

Halo Infinite não chegou junto com o Xbox Series X/S, como era esperado, mas fez valer a espera. Lançado no final de 2021, o game conta o primeiro capítulo da história de Master Chief da nova geração. Com adições criativas para otimizar a jogabilidade conhecida do FPS, Infinite também traz, além da campanha divertida, um multiplayer diversificado. Ele está disponível de forma exclusiva para Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Além disso, ele está presente no catálogo do Game Pass.

9 de 11 Cuphead tem estética de animação infantil, mas possui jogabilidade desafiadora — Foto: TechTudo Cuphead tem estética de animação infantil, mas possui jogabilidade desafiadora — Foto: TechTudo

Recentemente transformado em uma série animada da Netflix, Cuphead é um título essencial para donos de consoles Xbox. O jogo de 2017 é do gênero run and gun e, apesar da estética de desenhos animados antigos, apresenta um verdadeiro desafio para os jogadores. Na história do game, Cuphead e seu irmão fizeram uma aposta com o demônio e perderam. Por isso, eles são obrigados a cumprir missões em nome do que não deve ser nomeado. O jogo está disponível para Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS4, PS5 e também Nintendo Switch.

10 de 11 Em Psychonauts 2, Raz terá que entrar na mente de criminosos para extrair informações e impedir seus planos — Foto: Reprodução/Steam Em Psychonauts 2, Raz terá que entrar na mente de criminosos para extrair informações e impedir seus planos — Foto: Reprodução/Steam

Continuação inesperada do jogo de 2005, Psychonauts 2 foi lançado em 2021 e conquistou o público por sua abordagem agradável de assuntos difíceis. O game continua a história de Raz, que é um psiconauta, ou seja, um agente especial que navega pelas mentes das pessoas para solucionar os problemas. Psychonauts 2 é um jogo de plataforma que propõe uma grande imersão na história. O título foi lançado direto no Game Pass e está disponível para Xbox One, Xbox Series X/S, PC e PS4.

11 de 11 Doom Eternal traz intensos tiroteios contra demônios — Foto: Reprodução/Nintendo Doom Eternal traz intensos tiroteios contra demônios — Foto: Reprodução/Nintendo

A franquia Doom já era uma das mais icônicas dos videogames e em sua continuação, Eternal, a série conseguiu reviver muito bem os dias de glória. O título original, que ganhou em remake em 2016, trouxe a história dos implacáveis demônios para uma jogabilidade atualizada. A sequência, Doom Eternal, mantém o que fez a franquia um sucesso: jogabilidade acelerada, tiro para todos os lados e muitas criaturas demoníacas para eliminar. O título está disponível para Xbox One, PC e PS4. Além disso, Doom Eternal também está presente no catálogo do Game Pass.