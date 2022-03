5 apps que todo mundo que está de dieta deveria ter no celular

Vale ressaltar que dietas não devem ser elaboradas por conta própria. Interessados em perder ou ganhar devem consultar um nutricionista para desenvolver sua alimentação de forma correta. Da mesma forma, os exercícios feitos em casa devem ser orientados por profissionais de educação física, a fim de evitar lesões durante os treinos. Confira, a seguir, cinco aplicativos que todo mundo que está de dieta deveria ter no celular.

1. MyFitnessPal: contador de calorias

O aplicativo MyFitnessPal, disponível para Android e iPhone (iOS), permite cadastrar refeições para controlar o consumo diário de calorias. A plataforma possui informações nutricionais de mais de 14 milhões de alimentos. Basta digitar o nome do alimento e adicionar a quantidade ingerida que o app mostrará as kcal e a quantidade de nutrientes da porção.

Após o usuário definir uma meta de peso, o app exibirá a quantidade de calorias que devem ser consumidas ao longo do dia. Cada vez que a pessoa cadastra um novo alimento consumido, um cálculo com as calorias que faltam ser ingeridas de acordo com os objetivos da pessoa é mostrado na tela. Também é possível registrar os exercícios físicos realizados no dia.

A versão premium do MyFitnessPal retira os anúncios da tela e oferece recursos extras, como orientação alimentar e treinamento personalizado, por um valor de R$ 14,90 por mês.

2. Exercícios em casa: para treinar sem aparelhos

Praticar exercícios físicos regularmente ajuda a queimar calorias e, consequentemente, emagrecer. O app Exercícios em casa pode ser uma boa opção para isso. A plataforma disponibiliza planos de treinos com exercícios para abdômen, peito, pernas, braços, assim como para o corpo inteiro, sem a necessidade de usar aparelhos. A assinatura do app, que custa R$ 152,90 por ano, dá acesso a todos os treinos disponíveis.

As sequências são divididas em níveis: iniciante, intermediário e avançado. Antes de começar a atividade, uma aba exibe a duração do treino e mostra vídeos explicativos de cada exercício. O aplicativo para Android e iPhone (iOS) permite definir uma meta semanal e participar de desafios de até 30 dias. O Exercícios em casa também possui um relatório que mostra as calorias queimadas em cada treino, os minutos exercitados e o número de treinos realizados.

3. Nutrilio: diário alimentar

Nutrilio é um diário alimentar digital que permite monitorar o consumo de alimentos com base em metas. Na tela das refeições, o aplicativo exibe ícones de diversos alimentos, bastando tocar sobre eles para poder anotar o que foi ingerido. O destaque do app são os desafios: toda vez que um novo item é adicionado, as metas programadas são exibidas na tela, como forma de incentivo. Se a pessoa escolheu evitar doce três dias na semana, por exemplo, um selo com o status da “missão” e a contagem do consumo serão mostrados.

Como tem a intenção de realmente auxiliar na mudança dos hábitos alimentares, o aplicativo limita a frequência do consumo de certos alimentos, ajudando a evitá-los. Além das refeições, o app também permite controlar peso e ingestão de água. O plano Plus+ do Nutrilio, que está disponível para Android e iPhone (iOS), libera metas específicas por um valor mensal de R$ 12,90.

4. Beba Água: para não esquecer de ingerir líquido

O consumo de água adequado evita a retenção de líquido e, consequentemente, contribui para a redução do peso. Por isso, o aplicativo Beba Água pode ser um grande aliado de quem está de dieta: ele emite lembretes, no formato de notificações de push, para o usuário ingerir líquido. O app ainda monta um plano de hidratação baseado no seu peso e rotina, e emite relatórios com a porcentagem de hidratação alcançada – cálculo feito com base na quantidade de líquido ingerido.

Além disso, é possível adicionar quantidades personalizadas, como copos de 300 ml e garrafas de 700 ml, em apenas um toque. O Beba Água está disponível apenas para celulares Android, e a versão livre de anúncios custa R$ 8,99. Para os usuários de iPhone, uma opção alternativa é o aplicativo Beber Água.

5. Receitas Saudáveis: pratos fitness para todos os gostos

Disponível para celulares com Android, o aplicativo Receitas Saudáveis reúne diversas receitas fitness, compartilhadas pelos próprios usuários. As informações do modo de preparo acompanham foto, ingredientes, rendimento e calorias. A tela inicial do app é dividida em categorias, bastando tocar sobre um banner para conferir as receitas. Entre os pratos estão almoços leves, vitaminas proteicas e sucos detox, o que torna o app ideal variar o cardápio saudável e manter a dieta em dia.

Também é possível buscar por receitas usando a barra de pesquisa, localizada no topo da tela. O recurso "Lista de compras" é um espaço para anotar produtos que deseja comprar no mercado. A assinatura premium, que custa R$ 3,49 por mês, libera mais receitas e elimina anúncios da plataforma.

