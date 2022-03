5 configurações que você deve mudar agora na sua TV para ter mais qualidade

A resolução é um dos principais elementos da ficha técnica de uma smart TV. No entanto, nem sempre aproveitamos todo o potencial do aparelho para ter a melhor qualidade da imagem possível — isso porque muitos ajustes de fábrica, na verdade, atrapalham o desempenho da tela. Contudo, com simples alterações, é possível otimizar a qualidade do seu televisor.