5 funções de smart TVs que são pouco conhecidas

A Samsung também investe nessa função, que é conhecida pela empresa como Modo Ambiente . É menor a quantidade de modelos que oferecem a configuração, mas eles também são equipados com ótima resolução. As smart TVs com display QLED são algumas das alternativas que podem funcionar como quadro em casas ou galerias de arte.

É muito comum assistir por meio do computador ou do smartphone, a transmissões ao vivo. Em redes sociais como Facebook, Instagram e até YouTube, essas funções estão disponíveis e muitos famosos fazem lives para os seus seguidores em tempo real. Caso o usuário curta esse tipo de interação, basta entrar no aplicativo que deseja e optar pela transmissão ao vivo disponível.