5 maneiras que um ar-condicionado smart pode facilitar a sua vida

O ar-condicionado split que tem sistema smart conta com uma série de recursos que facilitam o dia a dia. A conexão à Internet, por exemplo, permite controlar o dispositivo via celular ou assistentes virtuais, além de programar funcionamento. Os aparelhos inteligentes também ajudam na manutenção, já que informam ao usuário quando é hora de ajustá-los.

Mais do que apenas recursos de usabilidade, o ar-condicionado smart também tem funções que facilitam na economia de energia - o que, a longo prazo, representa bom custo-benefício. Na lista a seguir, confira cinco maneiras que essas versões do dispositivo facilitam a vida.

1. Com agendamento do funcionamento

Os aparelhos de ar-condicionado inteligente são capazes de funcionar de maneira automática quando programados. Isso é possível pelo agendamento via celular, que garante, por exemplo, que o ambiente esteja climatizado já quando o usuário chegar em casa do trabalho. É uma opção útil também para quem dorme com o ar ligado, já que pode desligar no momento que você programar.

É possível agendar não apenas o funcionamento, como também a temperatura e o modo de preferência via celular. A programação de funções pode permitir um ambiente sempre climatizado sem que haja a necessidade de fazer isso de forma manual – e sem a espera para refrigerar o lugar.

2. Com funções e modos exclusivos

Os modos exclusivos dos ar-condicionado smart são variados. Há, por exemplo, tecnologia de inteligência artificial que dá ao aparelho a possibilidade de ajustar a temperatura com as coordenadas ideais de acordo com as preferências de uso do usuário. Assim, o dispositivo trabalha de maneira assertiva, sem deixar a casa quente ou fria demais.

Outro ponto que vale mencionar é o motor Inverter, que faz com que os produtos funcionem de forma contínua, sem picos de consumo. Isso ajuda na economia de energia porque mantém o funcionamento do aparelho estável. Existem ainda modelos que climatizam o cômodo sem usar o vento para isso. São os chamados wind-free, que espalham o ar refrigerado fazer vento.

3. Com controle via celular ou assistente de voz

A conexão à Internet confere ao ar-condicionado uma facilidade em termos de controle. Isso porque, além do tradicional comando oferecido pelos aparelhos tradicionais, o eletrodoméstico em questão permite ajustar as funções também pelo smartphone. Outra possibilidade é a de emitir comando via assistente de voz, como Google Assistente, Alexa e Siri.

As ferramentas extras de controle dão ao usuário mais possibilidades, de modo a permitir que as funções sejam acionadas de qualquer lugar, até mesmo fora de casa. Em outros casos, o acesso via assistente também pode ajudar a ter acesso ao equipamento estando em outro cômodo.

Para usar o telefone no controle do ar-condicionado, basta fazer o download do app indicado para ter acesso à central de funções. Alguns aplicativos possuem exigências, como determinada versão de sistema operacional e um número mínimo de memória RAM.

4. Com avisos sobre eventuais problemas ou manutenções

O aviso de manutenção se destaca entre um dos principais pontos positivos dos equipamentos. Alguns eletrodomésticos smart já contam com a função, indicando quando é necessário fazer um reparo ou chamar um técnico. Isso é útil porque, além de aumentar a vida do aparelho, ajuda ao usuário identificar eventuais problemas.

O ar-condicionado também conta com essa função e pode ajudar a identificar uma situação que necessita de um profissional para solucionar o problema. As limpezas, que devem ser periódicas, também podem contar com um acompanhamento detalhado.

5. Com desligamento remoto

A possibilidade de desligamento remoto, presente nas versões smart de ar-condicionado, pode contribuir até mesmo para a economia de energia ao final do mês. Isso porque, além de programar um horário específico para o aparelho desligar, é possível ainda deixá-lo off à distância, pelo celular.

A conectividade à rede permite conferir o status do aparelho. Assim, é possível verificar de qualquer lugar se o ar-condicionado está ligado ou não. Outra possibilidade é desligá-lo via comando de voz diretamente de outro ambiente da casa - como da cozinha, por exemplo.

