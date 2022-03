5 razões para comprar um fone de ouvido com fio — e 4 para não comprar

Fone de ouvido com ou sem fio? Essa é uma questão cada vez mais frequente entre os consumidores que pretendem comprar um fone para ouvir música, trabalhar ou ainda se comunicar com outros players em jogos online. Modelos tradicionais com cabo são mais baratos, duram mais e podem oferecer som de maior qualidade.

Enquanto isso, os aparelhos sem fio são mais versáteis e agregam mais recursos, além o fato de haver smartphones sem saída para conexão com o acessório de cabo. Esses e outros pontos devem ser levados em conta na hora de comprar o modelo ideal. Para ajudar a decidir em qual tipo de fone investir, o TechTudo separou cinco motivos para comprar um fone com fio, e outros quatro para não comprar.

1 de 5 Headphones com cabo são mais em conta — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Headphones com cabo são mais em conta — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Razões para comprar um fone de ouvido com fio

1. Fones com fio são mais baratos

Não precisar de componentes como transmissores e receptores Bluetooth torna o fone com fio mais fácil de ser produzido e, consequentemente, mais barato. Por outro lado, para funcionar, o fone sem fio precisa processar o sinal de áudio com codecs avançados, que buscam preservar a qualidade da amostra sem introduzir mais latência. Essa tecnologia complexa, aliada à necessidade de bateria, deixa o modelo sem fio bem mais caro em relação ao com fio.

Por conta disso, é possível encontrar modelos tradicionais com som de alta qualidade que custam bem menos do que fones sem fio. Alguns aparelhos Bluetooth, inclusive, custam mais caro e possuem qualidade inferior a alguns modelos com fio.

2. Vida útil superior

A realidade é que fones de ouvido com fio têm menos componentes para quebrar com o tempo. Além disso, como dispensam o uso de bateria, esses fones não sofrem com o desgaste natural desse tipo de fonte de energia. A depender do uso, a bateria pode simplesmente deixar de reter carga depois de alguns anos, tornando o fone de ouvido inutilizável.

Além de menos sujeitos a problemas pelo desgaste natural, fones com fio tendem a ser mais resistentes em acidentes. Como são de construção mais simples, impactos têm menor chance de causar estragos na estrutura interna do acessório.

3. Fones de ouvido com fio podem ter qualidade de som superior

O fone de ouvido Bluetooth é um triunfo de conveniência, já que a ausência de cabos dá ao usuário maior liberdade. Além disso, o sinal sem fio com dispositivos compatíveis pode agregar funcionalidades inviáveis no fone com cabo. Essas caracteríticas têm um custo: a qualidade do som pode ser inferior.

As razões variam de modelo para modelo, mas, no geral, fones de ouvido sem fio precisam comprometer a fidelidade do som para garantir consistência na transmissão e impedir delay. Enquanto a transmissão de áudio pelo cabo pode ser realizada com a máxima qualidade, incluindo modalidades lossless de serviços de streaming, o Bluetooth acaba comprimindo o sinal, causando perda de qualidade que, dependendo do modelo de fone, pode ser bem aparente, mesmo para ouvidos não tão treinados.

Devido à conexão física e estável, os fones de ouvido com fio não possuem esse problema e podem possuir qualidade de som superior, dependendo do modelo.

4. Sem problemas de latência

Se você já usou um fone de ouvido sem fio no computador, já pode ter experimentado problemas de latência: o delay entre alguém mexendo a boca e o som da voz chegando ao seu ouvido ao curtir um vídeo, por exemplo. O problema é muito comum e tem a ver com as limitações da tecnologia Bluetooth e inconsistências gerais de drivers em relação a som sem fio em computadores.

O problema também pode aparecer usando smartphones. Se o fone utilizado com o celular é de outra marca, a chance é grande de o suporte não ser tão avançado quanto o oferecido pelo fabricante do celular aos seus próprios fones. Isso pode acabar comprometendo a experiência de assistir a vídeos ou séries, por exemplo, com a duvidosa vantagem do fone sem fio.

Fones com cabo, por outro lado, se beneficiam de uma conexão física e estável com a fonte de som o tempo todo. Isso elimina problemas de latência e, como visto acima, também proporciona possibilidades sonoras de maior fidelidade.

5. Fone com cabo não precisa de recarga

2 de 5 Fone com cabo não incomoda com bateria e necessidade de recarga — Foto: Eduardo Machado/TechTudo Fone com cabo não incomoda com bateria e necessidade de recarga — Foto: Eduardo Machado/TechTudo

A conexão via cabo entre fone de ouvido e dispositivo significa que você não precisa se preocupar com carregar a bateria para curtir um som. Embora headphones ofereçam hoje bateria de mais de 20 horas numa grande variedade de modelos, essa realidade está distante dos modelos mais compactos: bateria para dez horas, nesse tipo de design, é um luxo.

A independência da tomada torna o fone com fio companheiro ideal para viagens e também para o tipo de usuário que não gosta de precisar carregar a bateria de seus dispositivos. Ao contrário dos fones sem fio, cujas baterias precisam ser recarregadas e estão sujeitas a estresse gradual — e acabam morrendo com o tempo —, os fones tradicionais podem ser utilizados por longos períodos sem interrupção.

Razões para não comprar um fone de ouvido com fio

1. Smartphones sem saída de fone de ouvido já são comuns

3 de 5 Smartphones sem saída de fone de ouvido são bem comuns e a tendência é que o recurso desapareça com o tempo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Smartphones sem saída de fone de ouvido são bem comuns e a tendência é que o recurso desapareça com o tempo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Se você comprar um fone com fio de boa qualidade, há uma boa chance de que simplesmente não possa conectá-lo diretamente ao seu celular, já que smartphones sem conexão P2 compatível com fones são hoje comuns. Nesse caso, você terá de comprar um adaptador USB-C (ou Lightning, no caso do iPhone), o que está longe de ser ideal.

Além disso, se você curte ouvir um som na academia ou durante a atividade física por meio de um smartwatch, terá de encontrar um fone de ouvido Bluetooth para a tarefa, já que o gadget não oferece opção de conectividade por cabo.

2. Fone sem fio é mais versátil

4 de 5 Fones sem fio, como o Sony WH-1000XM4, podem ser mais versáteis — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fones sem fio, como o Sony WH-1000XM4, podem ser mais versáteis — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Sem cabos, os fones sem fio são versáteis e podem ser mais adequados para uso em um passeio ou na academia. Sem cabo, não há restrição nem incômodo nos movimentos, e há designs pensados exatamente para esse tipo de uso, com encaixe preciso e bem estável.

Além da maior liberdade de movimentos, esses fones podem permitir que você realize uma série de tarefas sem precisar tirar o celular do bolso, como atender a chamadas, interagir com assistentes de voz e até ouvir notificações em tempo real.

3. Fones de ouvido sem fio podem oferecer recursos extras

5 de 5 Fones sem fio recentes oferecem grande nível de recursos e tecnologia agregada — Foto: Divulgação/Samsung Fones sem fio recentes oferecem grande nível de recursos e tecnologia agregada — Foto: Divulgação/Samsung

Opções Bluetooth no mercado podem trazer recursos agregados interessantes, como controles para ajuste de equalização do som, perfis de áudio predefinidos, modos específicos para ouvir o mundo ao seu redor, compatibilidade com assistentes de voz, cancelamento ativo de ruído e muito mais. Esse nível de funcionalidades é inviável nos modelos com cabo.

Existem excelentes fones de ouvido com cabo com cancelamento ativo de ruído, mas esses modelos estão longe de ser acessíveis ao consumidor comum e transitam em um patamar de mercado mais destinado a profissionais e audiófilos bem exigentes. Já no mercado dos fones sem fio, o cancelamento de ruído aparece até mesmo em modelos mais comuns. É o caso do Galaxy Buds Pro (encontrado a partir de R$ 836) e dos AirPods Pro (a partir de R$ 1.898).

4. Problemas com os fios

Por fim, um dos problemas mais comuns em fones com cabo está em algum tipo de quebra no fio ou na conexão com o plug. Consertos são possíveis, mas dependem do nível de habilidade e equipamento de quem fizer o reparo. Reparos mal realizados, inclusive, podem até comprometer a qualidade do som e distorcer o áudio.

Além disso, cabos frágeis são bem comuns, especialmente em modelos mais baratos. Sem revestimento de materiais mais nobres — e caros —, esses cabos tendem a enrolar, e são esses nós que acabam danificando o interior do fio no médio prazo.

Com informações de MUO, SoundGuys e Headphones Honesty