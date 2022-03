6 apps para Android que vão mudar a forma como você usa seu celular

Alguns aplicativos disponíveis para Android têm recursos que permitem mudar a forma de usar o smartphone. O Notepin, por exemplo, transforma notas em notificações push. O MacroDroid , por sua vez, possibilita automatizar comandos do dispositivo. Outras ferramentas que podem ser úteis se instaladas no celular são o buscador de conteúdos Sesame, o gerenciador de senhas LastPass e o Camscanner . Na lista a seguir, veja seis apps para Android que adicionam funcionalidades diferentes ao celular.

Lista reúne seis apps para celulares Android com funções que transformam seu smartphone

1. Notepin: transforme anotações em notificações push

O Notepin permite fixar anotações na barra de notificações do smartphone por ordem de prioridade, para não esquecer de tarefas diárias importantes. O app funciona de maneira simples, com um recurso principal: o botão para adicionar anotação, descrição do lembrete e nível de prioridade (baixa, médio, alta ou fixada).

Notepin transforma anotações feitas no app em notificações do aparelho

No aplicativo, as notas ficam organizadas em quadrados, com cores que sinalizam o nível de prioridade do lembrete. Elas podem ser apagadas ou editadas de acordo com as mudanças necessárias. O Notepin é ideal para usuários com um grande fluxo de tarefas para cumprir no dia a dia.

2. MacroDroid: automatize tarefas em poucos toques

O aplicativo MacroDroid é uma ferramenta de automação de diversos comandos do celular, transformando-os em ações. É possível, por exemplo, configurar o smartphone de forma que, ao deslizar o dedo na tela da direita para a esquerda, ele abra um app específico, ou pule anúncios. Para configurar ações, porém, é preciso saber um pouco sobre a lógica de automação. Por isso, a aba "Modelos", localizada na parte de baixo da tela inicial do app, apresenta tutoriais de opções populares de controle.

É possível automatizar comandos do seu celular com o app MacroDroid

3. CamScanner: transforme seu celular em um scanner

Com o CamScanner, aplicativo para digitalizar documentos no celular com alta qualidade, você transforma seu smartphone em um scanner. O destaque do app é o recurso "Digitalização inteligente", que facilita o escaneamento com linhas de enquadramento, recorte, identificação automática de textos, melhoria de imagem e outras funções. Na ferramenta, ainda é possível criar assinaturas eletrônicas para os documentos digitalizados e exportar arquivos como PDF, JPG e TXT. O scanner é ideal para levar documentos físicos ou páginas de livros para o formato digital.

CamScanner identifica documentos e seleciona áreas com textos de forma automática

4. Sesame: pesquise por tudo

O buscador de arquivos Sesame pode encontrar rapidamente conversas em mensageiros, músicas, contatos, e quaisquer outros itens presentes em celulares Android. O aplicativo conta com atalhos pré-carregados para acessar arquivos, configurações do sistema e outros apps do aparelho. O principal recurso do app é a barra de pesquisa, na qual é possível encontrar algo específico a partir da consulta a uma palavra-chave. O usuário também pode criar atalhos de funções específicas nos apps do dispositivo, como rotas e placares de jogos.

Sesame é um buscador de arquivos, aplicativos, conversas e informações de contatos armazenados no celular

5. LastPass: gerencie todas as suas senhas

LastPass é um gerenciador de senhas que também ajuda a criar códigos mais seguros. O app, que permite guardar senhas de redes sociais, além de anotações, endereços, dados bancários e outras informações importantes em um só lugar, também possui um gerador de códigos fortes. Ao salvar informações de acesso na ferramenta, as senhas passam a ser preenchidas automaticamente ao entrar em apps e sites. Para usar o LastPass, basta criar uma conta e fazer login.

LastPass é um gerenciador e gerador de senhas

6. Super Status Bar: customize a barra de status do seu jeito

O aplicativo Super Status Bar é capaz de personalizar a barra de status do aparelho ao modificar cor, ordem dos ícones e estilos de notificação. Além disso, é possível habilitar gestos que resultam em comandos no dispositivo. Por exemplo: após a configuração, um toque duplo na tela pode bloquear o celular. Para entrar na ferramenta que permite realizar esses ajustes, basta tocar em "Barra de status" na tela inicial do app.

Usuários podem customizar a barra de status do smartphone usando o aplicativo Super Status Bar

O usuário pode aplicar estilos de barra de status do iOS 14 ou Android 10, por exemplo. Também é possível selecionar os ícones de configuração que deseja exibir na barra de status, mudar a altura dela e aplicar formato de 24h ou 12h. Vale destacar que é preciso liberar algumas permissões para o Super Status Bar funcionar.

