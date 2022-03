6 dispositivos que ajudam a economizar tempo na cozinha

A cozinha inteligente é uma realidade crescente no mundo. Embora itens muito úteis como liquidificador e processador de alimentos ainda não tenham versão inteligente, há diversos utensílios de culinária que já contam com sistema smart. Airfryer e micro-ondas são exemplos de dispositivos desse tipo, com funções que agilizam e facilitam o dia a dia de seus usuários.

Na lista a seguir, veja seis aparelhos smart que ajudam a economizar tempo na cozinha. Vale lembrar que, apesar de alguns desses itens ainda não serem comercializados no Brasil, no exterior eles já estão disponíveis em quantidades cada vez maiores.

1 de 7 As geladeiras smart podem até mesmo apresentar aplicativos de streaming — Foto: Reprodução/Samsung As geladeiras smart podem até mesmo apresentar aplicativos de streaming — Foto: Reprodução/Samsung

1. Micro-ondas smart

2 de 7 Os micro-ondas smart podem indicar para o usuário o tempo ideal de preparo pelo aplicativo no celular — Foto: Reprodução/Electrolux Os micro-ondas smart podem indicar para o usuário o tempo ideal de preparo pelo aplicativo no celular — Foto: Reprodução/Electrolux

O micro-ondas é um eletrodoméstico que pode cozinhar e aquecer alimentos rapidamente, o que por si só já torna o dia a dia na cozinha mais prático. Os modelos smart, porém, contam com conexão Wi-Fi, o que facilita ainda mais o seu uso. Isso porque, nessas versões, é possível, por exemplo, controlar esse dispositivo via celular ou assistente de voz. Além disso, alguns aparelhos ainda possuem recursos que podem economizar tempo na cozinha, como a possibilidade de sugerir modos de preparos mais adequados para cada tipo de alimento ao escanear o código de barras dos produtos.

Configurar um prato para esquentar em algum momento específico do dia, por exemplo, é outro recurso disponível nessas opções. O controle e configuração do micro-ondas inteligente deve ser feito diretamente através do aplicativo da fabricante para smartphones. Alguns apps também fornecem receitas personalizadas, o que pode também economizar tempo no preparo.

Outro destaque desse micro-ondas smart é a sua capacidade de fornecer configurações com base na rotina do usuário, conforme a análise do seu uso no dia a dia. Os modos disponíveis nesses eletrodomésticos também são interessantes, apresentando rotações específicas dependendo apenas das exigências da receita.

2. Airfryer smart

3 de 7 As fritadeiras inteligentes apresentam conexão com o smartphone do usuário — Foto: Reprodução/Xiaomi As fritadeiras inteligentes apresentam conexão com o smartphone do usuário — Foto: Reprodução/Xiaomi

Outro eletrodoméstico que ajuda a tornar a rotina na cozinha mais simples é a airfryer. A versão smart desse dispositivo, por sua vez, além de ter todas as características dos modelos normais, conta também com a agilidade do controle remoto. Assim, é possível ajustar a temperatura, interromper ou iniciar processos de cozimento e ainda agendar cocções à distância, pelo celular ou assistente de voz.

As opções inteligentes também têm acesso a receitas e modos de cozimento especiais, que variam de acordo com o que está em preparo. Com isso, é possível gastar menos tempo na cozinha preparando os pratos, já que não é necessário buscar na Internet maneiras de preparar alguns alimentos. Essas informações costumam estar disponíveis nos apps das airfryers.

3. Fogão smart

4 de 7 Fogões smart podem notificar o usuário caso esqueça alguma panela no fogo — Foto: Reprodução/LG Fogões smart podem notificar o usuário caso esqueça alguma panela no fogo — Foto: Reprodução/LG

O fogão em sua versão smart é um eletrodoméstico que tem se tornado comum nas cozinhas de diversas casas do exterior. Os dispositivos desse tipo têm conexão com a Internet e, dependendo do modelo, contam até mesmo Bluetooth. Com isso, é possível que o usuário controle o eletrodoméstico à distância, assim como os demais itens apresentados em nossa lista. Os modelos de fogão smart, no entanto, ainda não podem ser adquiridos diretamente no Brasil, sendo necessário recorrer à importação do aparelho.

Para economizar tempo no dia a dia, é possível utilizar as funções inteligentes do eletrodoméstico durante o preparo dos alimentos, como programar o tempo de preparo, agendar o funcionamento do fogão e desligá-lo remotamente. Isso também é útil porque pode evitar acidentes em casos de esquecimento de alguma panela no fogo, por exemplo.

Os fogões que apresentam fornos embutidos também utilizam recursos smart para tornar a cocção mais prática. Além disso, há opções que vêm com função de airfryer, o que pode dinamizar o uso. Como outros dispositivos da lista, esse eletrodoméstico inteligente aprende a rotina do usuário. Assim, consegue sugerir práticas úteis conforme o uso.

4. Geladeira smart

5 de 7 Geladeiras smart permitem o ajuste de temperatura pelo celular — Foto: Divulgação/LG Geladeiras smart permitem o ajuste de temperatura pelo celular — Foto: Divulgação/LG

As geladeiras inteligentes podem ser encontradas à venda no mercado brasileiro em diversas marcas. Em linhas gerais, esse segmento de eletrodomésticos smart possui funções como o controle à distância pelo smartphone ou via assistentes virtuais, além de acompanhamento pelo celular da data de vencimento dos produtos armazenados e também acesso simples ao estoque de alimentos dentro do dispositivo. Algumas opções ainda têm receitas em seu visor e/ou seu app e ainda podem avisar quando algum item estiver chegando ao fim.

Recursos de resfriamento inteligente também estão disponíveis nessas opções, que ainda contam com funções para redução do consumo de energia. No cotidiano, a geladeira pode ajudar o usuário a economizar tempo já que pode solicitar à distância, por exemplo, que o aparelho produza mais cubos gelo. Os comandos remotos dão mais dinamismo ao dia a dia, e permitem que o usuário alterne a temperatura interna diretamente de outros lugares. Alguns modelos também notificam quando é necessário realizar a manutenção da geladeira, o que facilita no cuidado com o eletrodoméstico.

5. Termômetro smart

6 de 7 Termômetro smart envia notificações sobre a tempetura para o smartphone do usuário — Foto: Divulgação/Inkbird Termômetro smart envia notificações sobre a tempetura para o smartphone do usuário — Foto: Divulgação/Inkbird

O termômetro smart é um eletrônico que promete controlar a temperatura dos alimentos durante o preparo de maneira mais inteligente. O controle do dispositivo pode ser feito à distância via aplicativo, sendo possível acompanhar a temperatura e também programar o aparelho para notificar quando chegar ao ponto desejado.

Há várias maneiras de aproveitar um termômetro smart no preparo diário de alimentos. Uma delas é em relação a carnes, já que o aparelho permite identificar a temperatura de fogões e churrasqueiras. Assim, é uma opção interessante para churrascos, pois possibilita mais facilmente identificar a melhor temperatura para chegar ao ponto certo da carne.

6. Panela smart

7 de 7 A panela inteligente auxilia o usuário no preparo de receitas — Foto: Reprodução/Kickstarter A panela inteligente auxilia o usuário no preparo de receitas — Foto: Reprodução/Kickstarter

As panelas smart são acessórios que podem deixar a cozinha mais prática, já que também têm conexão com a Internet e ativação do cozimento à distância. O usuário também pode indicar, pelo aplicativo do celular, qual será o alimento preparado e, com isso, a panela notifica sobre o tempo ideal de preparo. Outras notificações do dispositivo são relacionadas à temperatura (se o fogo está muito alto ou baixo demais), quando é a hora de virar o alimento e também se já é possível adicionar os demais ingredientes da receita, o que otimiza os preparos.

A panela inteligente pode auxiliar os usuários que precisam de uma cozinha mais eficiente. Isso porque, enquanto o dispositivo smart realiza o preparo e notifica quando é necessária alguma ação, o usuário pode realizar as demais tarefas, como cortar outros ingredientes ou focar em outro prato. O produto, no entanto, não é encontrado no Brasil, sendo necessário procurá-lo no mercado internacional.

Com informações de LifeWire (1 e 2), Tom's Guide e Futurism

