6 TVs pequenas que são perfeitas para o quarto

TVs de até 32 polegadas podem ser uma boa solução para quem deseja assistir a programas, séries e filmes em ambientes pequenos, como quartos ou escritórios. Normalmente, televisões grandes são mais procuradas, mas há situações em que televisores pequenos são ideais. Quando o espaço disponível do cômodo não é muito extenso, por exemplo, aparelhos com menos polegadas são a melhor escolha.

Além disso, há uma distância recomendada entre o espectador e a televisão de acordo com o tamanho da tela — assistir de muito perto do aparelho pode causar problemas de visão. Pensando nisso, o TechTudo reuniu seis modelos de TVs pequenas para cômodos com pouco espaço disponível.

2 de 8 TVs pequenas são mais indicadas quando o espaço entre a tela e o espectador não é muito grande — Foto: Divulgação/TCL TVs pequenas são mais indicadas quando o espaço entre a tela e o espectador não é muito grande — Foto: Divulgação/TCL

O televisor mais barato da lista é o Multilaser TL037. O aparelho é básico, sua tela tem 24 polegadas, utiliza resolução HD (1280 x 720) e não possui funções smart. Porém, é possível conectar, em alguma de suas duas portas HDMI, um dongle para assistir a filmes e séries pela internet. Por R$ 246, por exemplo, é possível adquirir um Fire TV Stick Lite, da Amazon, para acessar os serviços de streaming.

3 de 8 Multilaser TL037 é uma TV de entrada simples que não possui funções smart ou conversor digital integrado — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser TL037 é uma TV de entrada simples que não possui funções smart ou conversor digital integrado — Foto: Divulgação/Multilaser

Além disso, o modelo de entrada da Multilaser também não possui conversor digital integrado, então precisa de um aparelho externo para sintonizar a TV aberta. Em alguns varejistas, o equipamento acompanha a TV como brinde.

Nas conexões, a TL037 possui entrada USB e AV, além das duas HDMI. A TV conta com dois alto-falantes de 3 W cada e furação VESA 100 x 100 mm para encaixe em suportes de parede. Por preços partindo de R$ 819, o modelo pode ser uma opção para quem tem um orçamento mais baixo e não precisa de funções smart.

Lançado em 2018, o modelo 24TL520S de 24 polegadas da LG possui conexão Wi-Fi e funções smart, o que possibilita o acesso a serviços de streaming. Porém, o sistema operacional utilizado é o webOS 3.5, que pode ser considerado ultrapassado — alguns apps não são compatíveis. Uma tecnologia que pode ajudar nesses casos é a Screen Share, que permite espelhar a tela do smartphone, tablet ou notebook para a televisão.

4 de 8 LG 24TL520S roda webOS 3.5, que é considerado ultrapassado — Foto: Divulgação/LG LG 24TL520S roda webOS 3.5, que é considerado ultrapassado — Foto: Divulgação/LG

Além disso, a 24TL520S possui tela LED com resolução HD (1280 x 720) e conversor digital integrado para sintonizar as emissoras de TV aberta. Também é disponibilizada a função Time Machine, que permite gravar, pausar e retroceder a programação ao vivo, mas requer um HD externo conectado para que funcione.

O aparelho conta com dois alto-falantes de 5 W cada. Nas conexões, são disponibilizadas duas HDMI, vídeo composto, USB, RJ-45 (para cabo de rede) e saída de áudio digital. A TV LG 24TL520S possui furação VESA 75 x 75 mm para encaixe em suportes de parede e é encontrada a partir de R$ 1.079.

Já nos modelos um pouco maiores, de 32 polegadas, a mais acessível da lista é a PTV32G70RCH, da Philco. Com tela LED e resolução HD (1280 x 720), o destaque está no sistema operacional Roku TV, responsável por suas funções smart. O SO possui diversos aplicativos compatíveis para download e tem interface bem intuitiva, além de possuir app para que seja controlado pelo smartphone. Para se conectar à internet, a TV possui compatibilidade com Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, além de entrada RJ-45 para cabo de rede.

5 de 8 Philco PTV32G70RCH possui Roku TV, sistema operacional bem intuitivo para o usuário — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32G70RCH possui Roku TV, sistema operacional bem intuitivo para o usuário — Foto: Divulgação/Philco

O aparelho da Philco também possui duas entradas HDMI, uma de áudio e vídeo, USB e saídas de áudio analógico e digital. A TV também conta com conversor digital integrado para sintonizar os canais da TV aberta. Dois alto-falantes de 10 W RMS cada são responsáveis pelo áudio do aparelho.

Para que seja possível encaixar a TV no suporte de parede, ela possui furação VESA 200 x 200 mm. A Philco PTV32G70RCH foi lançada em 2021 e está disponível a partir de R$ 1.199.

Outro modelo de 32” com sistema Roku TV é a AOC 32S5195/78G. Ela foi lançada em 2020, possui tela LED com resolução HD (1280 x 720) e as mesmas funções smart do modelo da Philco. Uma de suas vantagens está nas conexões: ela possui três entradas HDMI, enquanto a PTV32G70RCH possui apenas duas. Há, também, uma saída para fone de ouvido.

6 de 8 AOC 32S5195/78G conta com diversas opções de aplicativos para download — Foto: Divulgação/AOC AOC 32S5195/78G conta com diversas opções de aplicativos para download — Foto: Divulgação/AOC

As conexões áudio e vídeo, USB, RJ-45 (para cabo de rede), saídas de áudio analógico e digital estão presentes no modelo da AOC. Ela também possui receptor digital integrado e é possível pausar, avançar e rebobinar a programação dos canais de TV aberta quando um dispositivo de armazenamento USB está conectado. Os alto-falantes entregam uma potência total de 10 W.

Para colocar a TV na parede, é possível utilizar suportes compatíveis com a furação VESA 100 x 100 mm. A AOC 32S5195/78G custa a partir de R$ 1.348.

A TCL 32S615 é uma TV de 32 polegadas com Android TV, um dos concorrentes diretos do Roku. O sistema, responsável pelas funções smart, possui uma grande variedade de aplicativos disponíveis para download pela Google Play Store — não só apps de streaming, mas também jogos. Além disso, ela possui Chromecast integrado, que permite transmitir conteúdos do celular para a televisão com poucos cliques. Outro destaque é a presença de um microfone no controle remoto para ativar o Google Assistente e controlá-la por meio da voz.

7 de 8 Para controlar a TCL 32S615, é possível usar comandos de voz por meio do controle remoto — Foto: Divulgação/TCL Para controlar a TCL 32S615, é possível usar comandos de voz por meio do controle remoto — Foto: Divulgação/TCL

O modelo da TCL também possui tecnologias como HDR e micro dimming, que otimizam as cores e o contraste das imagens de forma inteligente. A tela LED também possui resolução HD (1280 x 720), enquanto o conversor digital integrado permite sintonizar os canais de TV aberta. A 32S615 também possui dois alto-falantes, com 8 W de potência cada, e furação VESA padrão 100 x 100 mm para suporte de parede.

Para as conexões sem fio, a TV é compatível com Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth. Ela também possui duas entradas HDMI, uma USB, áudio e vídeo, RJ-45 (para cabo de rede), saída de áudio digital e para fone de ouvido. A TCL 32S615 pode ser encontrada a partir de R$ 1.315.

Para fechar lista, o modelo UN32T4300 da Samsung também tem 32 polegadas. A TV possui funções smart e sistema Tizen, tradicional nos modelos da fabricante e que se destaca pela fluidez. Por ser um sistema operacional popular, vários aplicativos de streaming são compatíveis e estão disponíveis para download na loja de apps da TV.

8 de 8 A Samsung UN32T4300 possui dois alto-falantes com 5W de potência cada — Foto: Divulgação/Samsung A Samsung UN32T4300 possui dois alto-falantes com 5W de potência cada — Foto: Divulgação/Samsung

Sua tela possui tecnologia LED e resolução HD (1280 x 720). A fabricante também disponibiliza o HDR, função que altera o brilho e o contraste da imagem de forma inteligente. O áudio possui certificação Dolby Digital Plus. Ele é composto por dois alto-falantes com 5 W de potência cada. Além disso, há saída para áudio óptico. Nas entradas, há duas HDMI, uma USB, vídeo componente e RJ-45 (para cabo de rede). Ela também possui conversor digital integrado para recepção de canais da TV aberta.

Para se conectar sem fios, a TV é compatível com Wi-Fi de 2,4 GHz. A UN32T4300 pode ser encontrada com preços partindo de R$ 1.489.