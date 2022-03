7 fatos que você não sabia sobre a Twitch

Apesar de ser um destaque recente, o serviço já tem 10 anos de existência: a Twitch surgiu em 2011, logo após o fim da Justin.TV. Outro fato curioso é que a plataforma quase tornou-se "irmã" do YouTube, caso o Google tivesse finalizado sua compra. A seguir, o TechTudo traz sete fatos que você talvez não sabia sobre a Twitch.

1 de 6 Twitch surgiu como uma aba da Justin.TV e quase foi comprada pela Google — Foto: Divulgação/Twitch Twitch surgiu como uma aba da Justin.TV e quase foi comprada pela Google — Foto: Divulgação/Twitch

1. O início na Justin.TV

A Justin.TV era uma plataforma de streaming onde os internautas podiam transmitir e assistir pessoas compartilhando seu dia-a-dia. Eis que entra em cena a Twitch, ainda como uma categoria no site, onde os usuários podiam transmitir suas gameplays. Com a alta de popularidade, a Twitch se tornou um serviço separado oficialmente em 2011, com o lançamento do site próprio. Já a Justin.TV chegou ao fim em 2014 para que os fundadores se dedicassem ao novo serviço.

Ainda em 2014, a Twitch foi comprada pela Amazon e começou a expandir para categorias além dos games, entre elas música e "vida real" – o início do que hoje seria a categoria "Só na conversa". A plataforma também ganhou o seu próprio sistema de benefícios para os usuários, que deu origem ao atual Amazon Prime Gaming. Como resultado, a plataforma teve um rendimento aproximado de US$ 2.3 bilhões (R$ 9,8 bilhões) em 2020.

2 de 6 A Justin.TV foi um dos passos mais importantes para chegarmos no atual mercado de streaming de games — Foto: Reprodução/BitBakery Software A Justin.TV foi um dos passos mais importantes para chegarmos no atual mercado de streaming de games — Foto: Reprodução/BitBakery Software

2. TwitchCon: a "Comic Con" da Twitch

Desde 2015 a Twitch tem a sua própria convenção dedicada aos streamers da plataforma. A TwitchCon é uma grande oportunidade para fãs e streamers interagirem, ficando em dia com as novidades da plataforma e testando novos recursos, entre outros exemplos.

O evento, que geralmente dura três dias, também apresenta expositores e patrocinadores relacionados ao universo dos jogos: Sega, Netmarble Games, Cygames e Lenovo são alguns exemplos. Em 2022 a TwitchCon voltará ao formato presencial, com edições em San Diego, nos EUA, e em Amsterdã, na Holanda.

3. Ninja tem o maior número de seguidores

3 de 6 Mesmo após um tempo fora da plataforma, Ninja ainda é um dos grandes nomes da Twitch — Foto: Divulgação/Red Bull Games Mesmo após um tempo fora da plataforma, Ninja ainda é um dos grandes nomes da Twitch — Foto: Divulgação/Red Bull Games

Para fins de comparação, o segundo colocado, Raúl "Auronplay" Álvarez Gene, possui 10.970.531 milhões de seguidore, além de 214 milhões de visualizações do seu canal, enquanto o terceiro lugar Turner "Tfue" Tenney possui 10.786.200 seguidores e quase 300 milhões de views.

4. xQc é um dos streamers mais assistidos da atualidade

4 de 6 Com a aposentadoria no cenário de Overwatch e a carreira de streamer, xQc passou de jogador tóxico a um dos nomes mais queridos da Twitch — Foto: Divulgação/Robert Paul Com a aposentadoria no cenário de Overwatch e a carreira de streamer, xQc passou de jogador tóxico a um dos nomes mais queridos da Twitch — Foto: Divulgação/Robert Paul

Outrora conhecido apenas pelas polêmicas, Félix “xQc” Lengyel encontrou o seu "arco de redenção" quando se tornou streamer da Twitch, em 2014. O canadense, ex-jogador de Overwatch, consagrou-se por dois anos seguidos (2020 e 2021) como o streamer mais assistido da plataforma. Ele ficou à frente com uma larga diferença: foram 274.96 milhões de horas assistidas, enquanto o brasileiro Gaules veio em segundo lugar com 165.39 milhões.

Comparando, xQc teve um aumento de 78% na quantidade de horas assistidas de 2020 para 2021, mesmo tendo passado 50 horas a menos fazendo streams. O sucesso deve-se a uma stream variada, misturando jogos como Call of Duty: Warzone, Minecraft, WWE 2K22 e até mesmo LOL, além de passar vários momentos apenas conversando com seu público.

5. League of Legends é o jogo mais popular da história do site

5 de 6 Confirmando o que muitos fãs esperariam, League of Legends (LOL) é o principal jogo da Twitch — Foto: Divulgação/Riot Games Confirmando o que muitos fãs esperariam, League of Legends (LOL) é o principal jogo da Twitch — Foto: Divulgação/Riot Games

Quando falamos de videogames na Twitch, League of Legends reina soberano como o jogo mais assistido na plataforma. São 46.406.824.144 espectadores, e o game também foi o game mais popular da Twitch em 2019, quando teve mais de 125.65 milhões de horas assistidas. Com o aniversário de 10 anos do game e a transmissão do Worlds 2019, o Mundial de LoL, a audiência teve um aumento de 62% entre outubro e setembro.

Em segundo lugar na lista está Fortnite, que, embora seja popular, tem 27.022.464.42 espectadores. Fecham o top 5 dois veteranos da Valve: Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) e DotA 2, respectivamente com 20.974.926.313 e 18.653.792.474 espectadores.

6. Twitch comprou os direitos de transmissão do pintor Bob Ross

Em uma das suas novidades mais curiosas, a Twitch adquiriu em 2015 os direitos de transmissão do pintor Bob Ross. Na mesma ocasião a plataforma expandiu o serviço para acomodar streams voltadas para arte. O serviço então transmitiu o programa The Joy of Painting em um canal dedicado ao pintor, que foi exibido pelo canal PBS de 1983 a 1994 e tornou o pintor famoso.

6 de 6 Falecido em 1995, o pintor Bob Ross foi introduzido à nova geração graças à Twitch — Foto: Reprodução/Prime Video Falecido em 1995, o pintor Bob Ross foi introduzido à nova geração graças à Twitch — Foto: Reprodução/Prime Video

Assim, mesmo tendo falecido em 1995, Ross teve seu trabalho introduzido à nova geração, e o resultado foi imediato: 5,6 milhões de visualizações únicas. Hoje, os usuários da Twitch podem assistir cada episódio das 31 temporadas de The Joy of Painting no mesmo canal.

7. Google tentou comprar o serviço

Com o rápido crescimento da Twitch, a plataforma começou chamar a atenção de grandes companhias. Em relatório prévio, vários veículos confirmaram em 2014 que a Google tentou comprar a Twitch por US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões). No entanto, tudo mudou quando Jeff Bezos entrou em cena com a Amazon e adquiriu a Twitch por menos dinheiro: US$ 970 milhões, cerca de R$ 4,7 bilhões.

Uma das razões para Amazon sair vencedora na disputa foi a promessa de manter a Twitch independente após a compra. Isso permitiu à plataforma crescer segundo a sua própria visão, tornando-se um dos principais nomes do segmento de streaming.