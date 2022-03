8 jogos de celulares antigos que todo mundo amava

Snake , o famoso jogo da cobrinha, foi lançado no fim dos anos 90 para o Nokia 6110 e é considerado o primeiro jogo de celular de sucesso . Baseado em games de arcade, o título chegou para cerca de 350 milhões de celulares e marcou gerações. Space Impact e Bounce também vieram em seguida e são lembrados como games clássicos dos celulares daqueles anos. Esses jogos ajudaram a impulsionar dispositivos como o Nokia 3310, conhecido como "tijolão". O TechTudo preparou uma lista com oito jogos clássicos para celulares antigos que deixam saudades, confira a seguir.

Um dos mais clássicos de todos os jogos de celulares, Snake foi o vício de muitos em seus primeiros dispositivos móveis da vida. O game foi desenvolvido para o Nokia 6110 e esteve presente nos modelos futuros da empresa. Com uma jogabilidade simples, o título consistia em se mover com uma cobra que comia quadradinhos e aumentava enquanto engolia. Em um espaço pequeno, logo a cobra ficava de um tamanho em que era necessária uma habilidade grande para continuar vivo e se alimentando.

Atualmente, existem várias versões melhoradas do clássico Snake. O Google Maps, inclusive, conta com uma versão do game onde o jogador controla um trem e o objetivo é pegar o maior número de passageiros possível.

2. Space Impact

Space Impact, ou Defesa Espacial, foi uma opção interessante de diversão. Desenvolvido para celulares Nokia, o jogo fez sua estreia no Nokia 3310 no ano 2000. Nele, o jogador controlava uma nave espacial que atirava o tempo todo. Para sobreviver, o usuário precisava se movimentar para cima e para baixo para eliminar os adversários ou desviar de objetos que poderiam destruir a nave. O game pode ser encontrado na internet em versão APK para celulares Android. Na Google Play Store existe um game chamado Space Squid que replica o estilo do primeiro.

Stack Attack foi outro jogo de destaque, desenvolvido para dispositivos da Siemens no ano de 2003. Em uma jogabilidade parecida com Tetris, o usuário controlava um boneco que precisava organizar blocos jogados no mapa. Caso os blocos alcançassem o teto ou esmagassem o personagem, o jogador perdia. A intenção era formar uma linha vertical completa, para ela ser eliminada do mapa.

Um padrão dos jogos desta época é o aumento de velocidade da gameplay à medida que a partida se alonga. Em Stack Attack não é diferente. Hoje, ele pode ser encontrado na internet em formato APK para celulares Android.

4. Rapid Roll

Mais um jogo desenvolvido para celular Nokia, Rapid Roll consistia em controlar uma bolinha descendo de diversas plataformas. A questão é que o mapa se movia com o jogador e, caso alcançasse a bola, a partida acabava. Assim, a missão era cair de plataforma em plataforma, mas escapando das que tinham diversos espinhos. Uma característica curiosa é que a velocidade aumentava se o jogador progredia demais no jogo. O game possui uma versão oficial gratuita na Play Store até hoje.

5. Diamond Rush

Diferente de todos os outros desta lista até então, Diamond Rush se diferenciou por trazer, por exemplo, gráficos superiores. Isso porque o jogo foi desenvolvido para celulares que contavam com programação Java. Além disso, o game tinha uma história. Ou seja, o título podia ser zerado e era um jogo “completo”.

Com elementos de metroidvania e plataforma, o jogador explorava dungeons com elementos de savana para conseguir recuperar diamantes.O game contava, inclusive, com batalhas de chefe. Se, até então, os outros games serviam como uma diversão não-linear, aqui a experiência era diferente. Diamond Rush pode ser encontrado na Internet em versão APK para celulares Android.

Bounce foi desenvolvido em 2000 para os celulares Nokia 9210. O jogo contava com fases e tinha uma jogabilidade simples, mas cativante. O jogador controlava uma grande bola vermelha pelos mapas, mas sem encostar em nenhum obstáculo que poderia furar o objeto.

Cada fase do jogo contava com diversos anéis que deviam ser atravessados pela bola. Assim, o jogador completava o nível e partia para o próximo. Vale ressaltar que ele contava com um marcador de tempo, o que aumentava o fator replay de Bounce. Atualmente, o game conta com uma versão mais recente na Play Store, para celulares Android. Já na App Store, a versão original do game está disponível.

7. Asphalt

Asphalt se consagrou na sua época por trazer o mundo das corridas para os celulares. O jogo original foi lançado para Nintendo DS, mas recebeu um port para dispositivos J2ME. Se o gênero já fazia sucesso nos consoles tradicionais, este título ajudou a divertir quem possuía apenas um celular em mãos.

Nele, os usuários disputavam corridas em plena luz do dia. Logo, eles não competiam apenas contra os oponentes, mas também precisam desviar de outros obstáculos. Algumas versões do jogo também colocavam a polícia atrás do jogador, para implementar ainda mais a jogabilidade. Outro detalhe é a opção de fazer drifts durante a corrida. A franquia Asphalt recebe novos títulos até hoje e conta com algumas opções disponíveis na App Store e Play Store.

8. Prince of Persia Harem Adventures

Após fazer um tremendo sucesso nos consoles, Prince of Persia foi lançado para celulares Siemens C55, em 2002. Nesta aventura, o game trouxe uma divertida jogabilidade de plataforma, onde o jogador devia passar por fases repletas de armadilhas mortais. Com uma história simples, a missão do usuário era resgatar as sete esposas do Sultão, sequestradas por seu Vizir. O título pode ser encontrado na Internet em versão APK para celulares Android.