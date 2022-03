8 truques úteis do Discord que você deveria conhecer

Com tantas opções disponíveis, o uso do aplicativo fica mais refinado. Os grupos e conversas se tornam mais interativos, divertidos e fica mais fácil até mesmo proteger a conta e os servidores com alternativas mais avançadas de segurança. Pensando nisso, o TechTudo selecionou oito truques para aprofundar a experiência com o Discord. Confira!

1 de 6 8 truques do Discord que você deveria conhecer — Foto: Divulgação/Discord 8 truques do Discord que você deveria conhecer — Foto: Divulgação/Discord

Use bots nos seus servidores

Bots, como o nome sugere, são robôs capazes de adicionar funcionalidades às salas do Discord. Criados por terceiros, os bots são, na maioria das vezes, gratuitos e podem ser instalados de forma bastante simples. Existem opções para todos os gostos e usos. Alguns exemplos de funcionalidades trazidas pelos bots são destacar mensagens, mutar jogadores, reproduzir playlists de músicas e até mesmo alterar o visual do programa.

Os bots são uma das seja a principais ferramentas para adequar o Discord ao usuário. O TechTudo já ensinou como instalá-los nos servidores e quais são os mais úteis para usar.

2 de 6 Instale bots no Discord e adicione funcionalidades a seus servidores — Foto: Reprodução/Murilo Molina Instale bots no Discord e adicione funcionalidades a seus servidores — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Habilite a autenticação em dois fatores

Hoje em dia, a segurança online deve ser uma prioridade para todos os usuários e o Discord felizmente leva esse aspeto a sério. A plataforma de chat conta com a opção nativa de habilitar a verificação de dois fatores (ou verificação em duas etapas), para dificultar tentativas de acesso indevido a uma conta.

Para habilitar o recurso, vá em "Configurações de usuário" (o ícone de engrenagem), selecione "Minha conta" e clique no botão "Ativar a verificação de duas etapas".

3 de 6 Habilite a verificação em duas etapas do Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina Habilite a verificação em duas etapas do Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Reduza o ruído de fundo do seu microfone

Uma das funções mais legais e impressionantes do Discord é a de habilitar um redutor de ruído capaz de "turbinar" o microfone. Através dele, é possível fazer desaparecer barulhos indesejados do ambiente, como vozes de outras pessoas, ventiladores e som ambiente de trânsito.

Durante um chat, clique no pequeno ícone no formato de onda sonora para ativar ou desativar a função. O filtro também pode ser habilitado permanentemente acessando as configurações de usuário, clicando em "voz e vídeo" e habilitando "redução de ruído" na opção "processamento de voz".

4 de 6 Ligue o filtro de ruído para melhorar o áudio do seu microfone no Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina Ligue o filtro de ruído para melhorar o áudio do seu microfone no Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Facilite o uso com atalhos

Atalhos são combinações de teclas usadas para ativar funções e efeitos no Discord sem que seja preciso acessar menus. Os códigos podem até parecer complicados, mas, uma vez aprendidos, facilitam bastante a navegação no software.

Confira a lista de atalhos úteis do Discord:

CTRL + B: volta ao canal anterior

ESC: marca canais como lidos

SHIFT + ESC: marca servidor como lido

CTRL + Enter: atende chamadas

ESC: recusa chamada recebida

CTRL + E: seletor de emoji

CTRL + Shift + N: cria ou entra em um servidor

Personalize o texto com markdowns

Assim como acontece em vários editores de texto, o usuário também pode adicionar características especiais a seus caracteres no chat do Discord através de códigos. Com eles, é possível habilitar fontes em negrito, itálico, sublinhado e grifado.

É importante considerar somente os caracteres usados no início e final dos códigos. As palavras que descrevem os markdowns (itálico, negrito, etc) devem ser substituídas pelo texto no chat do Discord. Veja, a seguir, a lista de códigos para usar:

*itálico*

**negrito**

***itálico em negrito***

__sublinhado__

~~grifado~~

Conecte seu Discord a outras plataformas

Apesar de ter versões apenas para computadores e smartphones, o Discord permite a conexão com diversos tipos de plataformas e serviços. No app é possível, por exemplo, exibir títulos de games jogados de Xbox, PlayStation e BattleNet, além da integração com YouTube, Reddit e Discord.

Para gerenciar as plataformas conectadas, clique em "configurações de usuário" e "conexões", onde todas as opções serão exibidas. Nessa seção, o usuário pode linkar contas ou remover integrações indesejadas com a sua conta do Discord.

5 de 6 Conecte outras plataformas e contas ao seu Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina Conecte outras plataformas e contas ao seu Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Controle suas notificações

As notificações constantes do Discord podem incomodar ou interromper a concentração. Por isso, o software conta com uma tela de configurações dedicada às notificações, onde é possível controlá-las e silenciá-las, se for o caso.

Em "configurações de usuário", clique em "Notificações". Nessa seção, é possível interromper completamente os sinais visuais e sonoros da plataforma. Caso o usuário prefira, uma opção é configurá-los só para algumas situações e/ou servidores.

6 de 6 Edite as preferências de notificação do Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina Edite as preferências de notificação do Discord — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Use códigos no chat

Outra alternativa para tornar os chats mais interativos é a utilização de códigos. Eles facilitam a marcação aos demais usuários, bem como o uso de emojis, GIFS e outras ferramentas. No entanto, vale ressaltar que, como acontece com os atalhos, é preciso decorar alguns códigos para aproveitá-los em sua totalidade. Entre eles, destacamos:

/nome do usuário - Cita usuário

/tenor e /giphy - Habilita a busca por GIFS

/spoiler - Esconde o conteúdo da mensagem

s/texto/texto corrigido - Código útil para corrigir erros de digitação ou erros gramaticais