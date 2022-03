9 apps para te ajudar com o trabalho online pelo celular

Quem não possui computador para cumprir com as demandas do dia a dia de trabalho pode contar com a ajuda de alguns aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). Ferramentas para criação de notas, comunicação com a equipe e gestão de projetos facilitam o trabalho online e são úteis, inclusive, para usuários que têm PC. Isso porque os apps facilitam o acesso a arquivos importantes, permitem a realização de reuniões e o adiantamento de tarefas.

Entre as opções está o Evernote, um bloco de notas digital. Nele, o usuário pode fazer anotações e upar arquivos, o que é útil para criar checklists das demandas e escrever sobre reuniões. Quem precisa organizar projetos, por sua vez, pode recorrer ao Trello, app de gestão de tarefas. A seguir, saiba como trabalhar pelo celular com nove aplicativos selecionados pelo TechTudo.

1 de 10 Conheça 9 aplicativos para te ajudar a trabalhar online pelo celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Conheça 9 aplicativos para te ajudar a trabalhar online pelo celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O Google Drive é um aplicativo de armazenamento de arquivos que reúne recursos para administrar e criar diferentes documentos, como slides, laudas e planilhas. A ferramenta também permite criar pastas para organizar ficheiros de uma mesma categoria e digitalizar documentos. Por ser versátil, o app atende às necessidades de trabalhadores de diversas áreas.

A busca de arquivos do app é fácil e intuitiva, bastando digitar palavras-chave relacionadas ao documento na caixa de pesquisa. Entre os pontos positivos do Google Drive estão a fácil navegação, os recursos bem desenvolvidos e o layout clean. Também podemos citar como destaque as funções de compartilhamento de pastas e documentos com membros da equipe, além da escrita colaborativa.

Evernote é um aplicativo ideal para reunir todas as informações importantes e tarefas que precisam ser cumpridas em um só lugar. O app permite criar notas, checklists, etiquetas e compartilhar as anotações com outros colegas através de links ou convites. Em relação às ferramentas de texto, é possível aumentar o tamanho das fontes e mudar a cor, assim como adicionar hiperlinks.

O Evernote, portanto, pode ajudar pessoas que querem organizar demandas e precisam anotar tópicos importantes em reuniões, por exemplo. Uma funcionalidade interessante do app é a possibilidade de adicionar fotos, áudios e arquivos nas notas. Apesar de um ponto positivo da ferramenta ser a variedade de funções, os recursos não funcionam de forma muito intuitiva. Em um teste de usabilidade feito pelo Techtudo com um Galaxy A10s, os comandos demoraram a responder um pouco.

3. Forest (Android) e Plantie (iPhone)

Os apps Forest (Android) e Plantie (iPhone) possuem um esquema de gamificação para incentivar o usuário a ficar um tempo estipulado longe do celular e, assim, aumentar a concentração nas tarefas. À medida que os minutos sem mexer no smartphone passam, uma muda de planta selecionada no início da missão vai crescendo até se transformar em uma árvore. A transformação indica que o usuário completou o tempo determinado fora das telas.

Forest e Plantie ajudam, principalmente, usuários que precisam diminuir o tempo de uso do celular para focar nas atividades do trabalho e aumentar a produtividade. Um ponto negativo do app é que algumas mudas diferentes são desbloqueadas apenas se você pagar pelo serviço. O ponto positivo fica por conta da simplicidade em cumprir com seu propósito.

4. Jitsi Meet

Reuniões com a equipe fazem parte da rotina de quase todo trabalhador. O Jitsi Meet é um aplicativo que permite fazer chamadas de vídeo ou voz sem precisar criar e fazer login na plataforma, o que facilita reuniões à distância. Para usá-lo, basta abrir o app, digitar o nome da sala e entrar no ambiente virtual. Você pode convidar colegas para o encontro online enviando o link de acesso por e-mail ou WhatsApp.

O aplicativo permite gravar a chamada, silenciar todos os participantes, compartilhar tela e links do Youtube. Entre outros recursos estão "levantar a mão" e chat. A plataforma é livre de burocracias, o que é um ponto forte do serviço. Além disso, o Jitsi Meet oferece agilidade para criar reuniões por chamada de vídeo e possui funcionalidades presentes em qualquer outro app de videochamada. Um ponto de melhoria, por sua vez, é o layout pouco moderno.

O Teams é o aplicativo da Microsoft voltado para comunicação de equipe. Além de ser um app de videochamadas, ele funciona como um mensageiro para conversas individuais ou em grupo, o que é ideal para manter toda a equipe alinhada e atualizada. Os chats permitem anexar arquivos, criar listas de tarefas, enviar áudios e fotos. Além disso, possui o recurso de marcar mensagens como "Importante" e a opção de mandar elogios para membros do time.

No ambiente de trabalho, é comum submeter relatórios ou documentos à avaliação de supervisores, e o aplicativo conta com um botão para aprovar entregas com apenas um toque. O acesso ao app ocorre após realizar o login com uma conta Microsoft. Um ponto interessante do Teams é o fato de ele reunir a função de chamada de vídeo, chat e agenda em uma só plataforma.

Trello é um aplicativo de gerenciamento de projetos e tarefas. O layout em formato de quadro permite acompanhar facilmente cada etapa de produção de tarefas pessoais e em equipe. Para organizar demandas, o usuário pode criar cartões personalizados com nome da tarefa, descrição e data de entrega. O Trello permite ainda adicionar etiquetas e checklists aos cards.

Além de facilitar trabalhos em grupo, o aplicativo serve também para quem trabalha pelo celular sozinho. Versátil e intuitivo, o Trello é útil para qualquer pessoa que precisa se organizar melhor ou que faz uso de metodologias ágeis em seu dia a dia de trabalho.

7. Lightroom

Lightroom é um aplicativo de edição de imagens que traz presets nativos de softwares da Adobe para dentro do celular. A ferramenta pode ser útil principalmente para criadores de conteúdo e fotógrafos que trabalham pelo smartphone. O app reúne recursos que permitem ajustar a qualidade da imagem, como edição de cores, claridade, textura, filtros e mais.

Também é possível arrumar a angulação das imagens e usar a função "automático", que ajusta as fotos em apenas um toque. Entre os pontos positivos do app estão a facilidade para editar fotos no celular e a disponibilidade de tutoriais e dicas no menu inicial.

Para aqueles que costumam criar artes e banners pelo celular, o Canva é o aplicativo ideal. A ferramenta reúne diversos recursos de criação e templates editáveis para divulgar produtos ou serviços nas redes sociais. O aplicativo pode ser um grande aliado de quem vende pela Internet. Além disso, o Canva também permite criar slides para apresentar relatórios de resultados ou treinamentos.

Entre as funcionalidade que se destacam na plataforma está o "Smartmockup", recurso que permite adicionar imagens — um logo, por exemplo — em produtos como canecas e camisetas. O app é dinâmico e possui um layout intuitivo, o que facilita sua navegação.

Editar vídeos faz parte da rotina de quem trabalha com criação de conteúdo. Nesse caso, o Capcut pode ajudar a trabalhar pelo celular. O app permite juntar vídeos e imagens, fazer cortes e inserir legendas automáticas. Além disso, é possível aplicar transições entre cenas, adicionar efeitos e músicas. O usuário ainda pode escolher a qualidade do vídeo que deseja importar ou exportar.

Tocando sobre a linha do tempo, que é a ferramenta de edição do app, é possível adicionar elementos e recursos à produção audiovisual. Com navegação simples, o Capcut impressiona pela vasta gama de recursos oferecidos.

