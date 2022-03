Além do Canva: 6 sites para criar artes que você deveria experimentar

Sites como VistaCreate, Easil e Stencil podem ser uma boa alternativa para quem quer experimentar novos editores de fotos gratuitos. Pensando nisso, o TechTudo listou seis plataformas para fazer arte online. Confira os recursos de cada uma delas a seguir e escolha a que melhor te atende.

A Adobe, conhecida por desenvolver editores robustos como Photoshop, Illustrator e Premiere, também possui o Spark, online e bem mais fácil de usar. A plataforma é uma das maiores concorrentes do Canva, já que disponibiliza recursos muito semelhantes, como modelos de artes, layouts, cores, fontes e biblioteca de imagens. Além de peças gráficas para Internet, os usuários também podem criar vídeos curtos com o editor.

Para utilizar o Adobe Spark, é necessário fazer login no site com uma conta Facebook, Google, Apple, e-mail ou Adobe ID. Alunos e professores conseguem entrar no site usando uma conta escolar. O Spark está disponível tanto na web como em celulares Android e iPhone (iOS), possuindo versão gratuita e paga. Na primeira, o cliente tem acesso aos modelos exclusivos da marca, além de fontes, biblioteca limitada de fotos, edição e efeitos, como remoção de fundo da imagem, animação e 2 GB de armazenamento.

O plano pago, por sua vez, pode ser contratado mensalmente por R$ 43 ou anualmente, em um plano no valor de R$ 432. Além dos recursos gratuitos, ele inclui a coleção completa de fotos isentas de royalties – mais de 20 mil fontes licenciadas –, ajustes de recorte, redimensionamento, gráficos, conversão em PDF e outros tipos de arquivo, adição de marcas e logotipos, compartilhamento de modelos por meio da Adobe Creative Cloud e 100 GB de armazenamento.

2. VistaCreate

O VistaCreate é um editor de foto gratuito disponível na web e no celular, por meio de um aplicativo para Android e iPhone (iOS). As funções da ferramenta se assemelham bastante às do Canva. Para salvar as artes, é necessário entrar no site, seja importando dados de uma conta Facebook, Google, Apple ou entrando com o e-mail.

Na opção gratuita, o site disponibiliza mais de 50 mil modelos de design, mais de um milhão de ativos criativos, além de fontes, cores, logotipos, músicas, animações, fundos e objetos. Também há um recurso de remoção de fundo, e os usuários podem contar com armazenamento de 10 GB.

No plano pago, o cliente pode contratar a assinatura anual, de US$ 10 (R$ 51,30, em conversão direta) por mês, ou optar pela assinatura mensal, que custa US$ 13 (R$ 66,80, de acordo com a moeda atual). Com o plano Pro, o usuário tem conta de equipe, kits de marca e armazenamento ilimitados, recurso de redimensionamento e mais de 50 milhões de ativos criativos para baixar.

3. Easil

Outro site para editar fotos é o Easil, que fornece desde ferramentas simples até recursos mais complexos para elaborar artes. Para entrar, o usuário deve fazer cadastro na plataforma com uma conta Google, Facebook ou e-mail. Diferente das opções acima, o Easil está disponível somente na web. O editor de foto gratuito para PC possui uma série de recursos, como mais de 2500 templates, elementos gráficos, mais de um milhão de imagens, efeitos de texto e upload das artes criadas.

A plataforma oferece dois tipos de planos pagos: o Plus, que custa US$ 7,50 (R$ 38,50, em conversão direta) por mês ou US$ 6,25 (R$ 32,10, em conversão direta) no plano anual, e o Edge, disponível por US$ 59 (R$ 303, em conversão direta) mensalmente ou US$ 49 (R$ 251,80, em conversão direta) no plano anual. Ainda é possível criar um pacote personalizado. Nestes planos, além de ferramentas de design, há recursos extras como ferramentas organizacionais, gestão de marca e equipe e gerenciamento de impressão.

4. Stencil

O Stencil é um editor de fotos para PC com ferramentas que auxiliam profissionais de social media e empreendedores. Isso porque a ferramenta, disponível somente na web, permite que o usuário instale o WordPress da marca para publicar artes diretamente no site. Também há a opção de instalar a extensão para Google Chrome ou Firefox. Para se cadastrar, é preciso usar um endereço de e-mail ou entrar em uma conta da Namecheap, companhia que registra domínios na Internet.

Além do plug-in do WordPress, outro diferencial do Stencil em relação ao Canva é a parceria entre a plataforma e Buffer – uma ferramenta que permite que as artes criadas no site sejam agendadas nas redes sociais. O plano gratuito oferece fotos, ícones e coleções limitados. A modalidade grátis fornece ainda dez SMS do Instagram por mês, ou seja, a plataforma envia a arte por SMS direto para o seu celular.

O plano Pro custa US$ 9 (R$ 46, em conversão direta) por mês quando pago anualmente e US$ 15 (R$ 77, em conversão direta) mensalmente. Ele libera milhares de modelos, fontes do Google, suporte premium, logos, fontes, marcas d'água e 25 SMS do Instagram a cada mês. O plano ilimitado do Stencil custa US$ 20 (R$ 102, em conversão direta) por mês ou US$ 12 (R$ 61, em conversão direta) no plano anual.

Um editor de fotos grátis interessante para quem possui pouco conhecimento em design é o Befunky. Neste site, o usuário consegue editar fotos, criar montagens ou aproveitar templates para banners, cards, entre outros. Além disso, é possível usar funções gratuitas e salvar os projetos mesmo sem ter conta no site. O Befunky também tem um aplicativo para fazer arte disponível para iPhone (iOS) e Android.

O plano gratuito conta com funções básicas para edição de fotos, filtros, efeitos, texturas e templates limitados. O cliente que desejar ter acesso ilimitado aos recursos mais específicos e completos poderá assinar o plano mensal de US$ 9,99 (R$ 51, em conversão direta) ou o plano anual, de US$ 4,99 (R$ 25, em conversão direta) por mês. Alguns destaques são edição de imperfeições em fotos, transformação de fotos em arte, criação de colagens e remoção do fundo de imagem.

O Fotor é mais uma opção de site bastante útil para criar arte grátis na Internet. A plataforma, que está disponível na web e em app, é simples e intuitiva, com ferramentas explicativas e fáceis de usar. Nela, você pode editar uma foto, criar um projeto ou fazer uma colagem de forma gratuita. Para isso, basta criar uma conta com Facebook, Google, Apple ou e-mail.

Mesmo tendo opção gratuita, o Fotor concentra a maioria das funcionalidades nos planos premium. Um deles, recomendado para pequenas empresas, freelancers e designers, custa US$ 8,99 (R$ 46, em conversão direta) por mês. O outro, indicado para startups, agências e marketing corporativo, está à venda por US$ 19,99 (R$ 102, em conversão direta) por mês.

