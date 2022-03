AMD Ryzen 5: veja 7 processadores para montar seu computador

Os processadores Ryzen 5, da AMD, são ideais para montar um computador com chip com boa relação custo-benefício. Os modelos concorrem com o Core i5, da Intel, e podem ser uma alternativa interessante tanto para quem precisa de uma CPU para jogos quanto para produtividade. Os componentes contam com um número elevado de núcleos e threads, além de permitirem o overclock e em alguns casos oferecerem uma GPU integrada que promete mais desempenho.