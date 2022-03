Android 13: 8 novidades que devem chegar ao sistema do Google

O Google lançou a segunda versão do Android 13 para desenvolvedores do sistema operacional. O Developer Preview 2 (DP2) foi liberado para celulares Pixel e pode ser o último lançamento antes dos testes de qualidade da versão beta. Análises de veículos especializados mostram que o update trará recursos como novas opções de acesso e personalização, leitor de QR Code, controles de notificações indesejadas e alterações nas configurações de privacidade.

Essas e outras funções da atualização devem ser divulgadas oficialmente pela empresa na próxima edição do Google I/O, marcada para 11 e 12 de maio. Segundo os desenvolvedores, o DP2 é uma “atualização incremental com recursos adicionais, APIs e mudanças de comportamento”. Confira, a seguir, 8 novidades que devem chegar ao sistema do Google com o Android 13. O sistema operacional deve ser lançado no segundo semestre deste ano.

1 de 7 Google libera o Android 13 Developers Preview 2 para celulares Pixel — Foto: Reprodução/9to5Google Google libera o Android 13 Developers Preview 2 para celulares Pixel — Foto: Reprodução/9to5Google

1. Ícones dinâmicos

Ferramentas de customização receberão aprimoramentos no Android 13. A dinâmica de cores do Material You, por exemplo, será estendida, ganhando novos recursos com a atualização. Agora, o usuário poderá mudar a cor do ícone de todos os apps com base na tonalidade do background do aparelho — o que antes só acontecia com os aplicativos Google. Contudo, a novidade só funcionará em programas com design monocromático. A função, por enquanto compatível apenas com dispositivos Pixel, pode chegar depois a outros aparelhos Android.

2 de 7 Com o Android 13, usuários poderão personalizar os ícones de aplicativos — Foto: Reprodução/9to5Google Com o Android 13, usuários poderão personalizar os ícones de aplicativos — Foto: Reprodução/9to5Google

2. Ajustes em permissões de aplicativos

Para proporcionar maior privacidade ao usuário, o Android 13 trará um novo seletor de fotos. Com ele, os aplicativos poderão usar as APIs do seletor para realizar os envios. Assim, o app não precisa mais acessar todos os arquivos de mídia do dispositivo, só os selecionados pelo remetente.

Vale destacar que o sistema operacional já possuía uma proteção similar, mas voltada apenas para o compartilhamento de documentos. O Google também planeja trazer a função para dispositivos com Android 11 ou versões superiores do software.

3. Leitor de QR Code

O novo Leitor de QR Code, desenvolvido pela Google Play, poderá ser ativado nas configurações rápidas do dispositivo, já na tela de bloqueio. Ao tocar no ícone da função, o celular abrirá uma câmera com a caixa de QR Code, e, após o scan, um pop-up perguntará se o usuário deseja abrir o link ou a mídia. Antes, para fazer o procedimento em certas versões do sistema, era preciso iniciar a câmera e apontá-la para o código, que, após o reconhecimento, solicitava a abertura do link ou arquivo.

3 de 7 Novo leitor de QR Code do Android 13 foi desenvolvido pelo Google Play — Foto: Reprodução/9to5Google Novo leitor de QR Code do Android 13 foi desenvolvido pelo Google Play — Foto: Reprodução/9to5Google

4. Acesso rápido a ajustes de privacidade e segurança

Os ajustes de privacidade e segurança ganharam um botão de acesso localizado nas configurações rápidas do dispositivo. Com a atualização, os usuários podem ter acesso à câmera, ao microfone e à localização ao mesmo tempo, como em uma função conjunta. Também será possível ativar as permissões de privacidade separadamente, embora as configurações funcionem como um guarda-chuva.

4 de 7 Acesso rápido de ajustes de privacidade e segurança no Android 13 — Foto: Reprodução/9to5Google Acesso rápido de ajustes de privacidade e segurança no Android 13 — Foto: Reprodução/9to5Google

5. Botão 'Apps ativos'

O botão “Apps Ativos”, localizado nas configurações rápidas, permitirá visualizar quais aplicativos estão em funcionamento no segundo plano do aparelho. Ao tocar sobre o mecanismo, um pop-up aparecerá na tela mostrando quais aplicativos estão ativados. Se o usuário quiser fechar algum deles, basta tocar em "parar". O recurso é muito útil para economizar bateria e liberar espaço na memória do smartphone.

5 de 7 Ferramenta de aplicativos em segundo plano no Android 13 — Foto: Reprodução/9to5Google Ferramenta de aplicativos em segundo plano no Android 13 — Foto: Reprodução/9to5Google

6. Novas preferências no idioma de aplicativos

Chamado “Panlingual”, o novo mecanismo do Android 13 permitirá escolher o idioma de cada aplicativo individualmente. Em outras palavras, a seleção de idiomas dos apps não será mais aplicada de forma geral no smartphone. A funcionalidade estará disponível dentro das configurações de idiomas e entrada do sistema operacional, na opção “Idiomas do aplicativo”.

O recurso lista os apps do aparelho e mostra os idiomas a escolher. Para facilitar o processo, uma seção de “idiomas sugeridos” aparece na parte superior do menu. O Panlingual é interessante para usuários poliglotas ou para aqueles que gostam de estar em contato com diferentes línguas ao usar o celular.

7. Mais controle sobre as notificações de aplicativos

No novo sistema, ao abrir um aplicativo pela primeira vez ou depois de algum tempo sem utilizá-lo, um pop-up de permissão para que o app envie notificações aparecerá. O alerta será similar ao que é exibido para solicitar acesso à localização ou câmera. A função é útil para aplicativos pouco usados que costumam enviar muitas notificações e lotar o dispositivo.

6 de 7 Pop-up de permissão de notificações no Android 13 — Foto: Reprodução/9to5Google Pop-up de permissão de notificações no Android 13 — Foto: Reprodução/9to5Google

8. Personalização da foto de perfil do usuário

O recurso de perfis permite que os usuários que compartilham um mesmo aparelho tenham espaços personalizados, com telas iniciais, apps, configurações e contas individuais. No Android 13, o Google tornou possível personalizar a foto de perfil e a cor de cada um deles. O mecanismo, que oferece a possibilidade de colorir avatares em tons de azul, verde, amarelo e outros, promete ajudar na identificação dos usuários do dispositivo. No sistema anterior, já era possível colocar uma foto, mas as tonalidades eram geradas automaticamente.

7 de 7 Novo Android 13 permite escolher cores do avatar de cada perfil do dispositivo — Foto: Reprodução/9to5Google Novo Android 13 permite escolher cores do avatar de cada perfil do dispositivo — Foto: Reprodução/9to5Google

