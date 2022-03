Atualização do Google Chrome: tudo que você precisa saber sobre o processo

O processo para atualizar o Chrome é acionado automaticamente pelo próprio browser, mas também pode ser feito de forma manual pelos usuários. Se houver demora na realização do update, o navegador exibirá notificações em diferentes cores para alertar o usuário sobre o assunto. A seguir, o TechTudo explica em detalhes o processo de atualização do Google Chrome .

Atualizações do Google Chrome corrigem instabilidades e bugs do navegador — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

O Google atualiza o Chrome a cada quatro semanas. Entretanto, pequenas correções de bugs e melhorias acontecem de forma recorrente entre as maiores atualizações das versões do navegador. Por isso, é importante manter o Google Chrome sempre atualizado com a versão mais recente disponível, uma vez que ameaças e malwares surgem e se modificam todos os dias na Internet.

O procedimento para atualizar o Google Chrome no PC é simples. Basta abrir o navegador no computador e clicar nos três pontos que ficam no canto superior direito da tela; em seguida, escolher a opção "Ajuda" e ir em "Sobre o Google Chrome"; por fim, selecionar "Atualizar Google Chrome". Usuários do navegador para Android também podem atualizar o Google Chrome no celular em poucos passos. Vale ressaltar que o update não estará disponível caso o browser esteja atualizado com a versão mais recente.