Batman além do cinema: conheça os melhores games do homem-morcego

The Batman , a mais nova aventura do herói no cinema, estreou na última quinta-feira (3) no Brasil. O filme dirigido por Matt Reeves já conquistou a crítica especializada – com certificado Fresh no Rotten Tomatoes –, mas o homem-morcego também coleciona sucessos no mundo dos games. O TechTudo reuniu os melhores jogos do Batman para se aprofundar na história do maior detetive do mundo. Os títulos são reconhecidos por trazer histórias inéditas, jogabilidade envolvente e angariar os prêmios de maior relevância da área.

1 de 6 Batman: Arkham City é o segundo jogo da trilogia Arkham e o mais bem avaliado pela crítica especializada, com destaque para a evolução na jogabilidade e o desenvolvimento da história. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Batman: Arkham City é o segundo jogo da trilogia Arkham e o mais bem avaliado pela crítica especializada, com destaque para a evolução na jogabilidade e o desenvolvimento da história. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Se a trilogia de Batman por Christopher Nolan revolucionou o conceito de filmes de herói, a trilogia Arkham cumpriu o mesmo papel nos jogos, com uma jogabilidade empolgante de luta, além do uso de diversos acessórios para combate e exploração do mapa.

Em Arkham City, o Batman segue as consequências do título anterior e tenta acabar com o presídio-bairro construído no centro de Gotham para abrigar as mentes mais perigosas da cidade. O herói precisa lidar com vários vilões – O Charada, Duas Caras, Senhor Frio e Pinguim, mas é quando encontra o Coringa que a história se complica. Doente e desesperado por uma cura, o palhaço infecta Batman e a população com a mesma toxina que o aflige, Titan. Cabe ao detetive a tarefa de correr pela cura de sua própria vida, do povo de Gotham e mesmo do Coringa.

2 de 6 Batman: Arkham Knight foi o último grande título do morcego nos games, em 2015. — Foto: Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Batman: Arkham Knight foi o último grande título do morcego nos games, em 2015. — Foto: Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Novamente em sintonia com as telonas, LEGO Batman: The Film (2017) surpreendeu nos cinemas, mas a collab já estava conquistando os gamers desde 2008 com uma trilogia casual, bem-humorada e que, ainda assim, apresenta também uma história densa. A máxima foi alcançada em LEGO Batman 3: Beyond Gotham. No terceiro título da série, Batman tem como desafio enfrentar Brainac – um supervilão de incríveis capacidades cerebrais, como telepatia. Para isso, não basta contar com a Liga da Justiça, mas também se unir com os vilões mais perversos do universo DC para salvar a Terra.

Beyond Gotham (Além de Gotham, em tradução literal do inglês para português) tem este nome pois a aventura se passa no espaço sideral, em viagem pelos mundos lanternas. O enredo divertido é complementado com uma incrível variedade de 150 personagens jogáveis, para além do Batman, incluindo até mesmo o Solomon Grundy.

3 de 6 LEGO Batman 3: Beyond Gotham tem 150 personagens jogáveis, entre heróis e vilões do universo DC. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games LEGO Batman 3: Beyond Gotham tem 150 personagens jogáveis, entre heróis e vilões do universo DC. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Batman – The Telltale Series

Batman - The Telltate Series é um jogo narrativo de escolha composto por cinco episódios, focado em explorar o enredo de Bruce Wayne no início da carreira de Batman, ainda frágil e inexperiente, conhecendo seus aliados e inimigos – tal como o filme The Batman. A Telltale aproveita a versatilidade das várias versões dos quadrinhos de Batman e ousa em diversos pontos da história, a exemplo de colocar Oswald Cobblepot, o Pinguim, como amigo de infância de Bruce.

4 de 6 Batman - The Telltale Series foca em expor os conflitos pessoais de Bruce Wayne no início da carreira de vigilante, ainda que o jogo tenha vários momentos de Batman. — Foto: Divulgação/Telltale Batman - The Telltale Series foca em expor os conflitos pessoais de Bruce Wayne no início da carreira de vigilante, ainda que o jogo tenha vários momentos de Batman. — Foto: Divulgação/Telltale

Injustice 2

Dos mesmos desenvolvedores de Mortal Kombat, Injustice 2 é um jogo de luta que não tem Batman como personagem central, mas o herói assume um papel protagonista na história. O game inicia cinco anos após os eventos de Injustice: God Among Us. Superman, mesmo preso, ainda influencia os heróis da Liga da Justiça a retomar seu regime ditatorial e assassino na Terra. Enquanto Batman tenta conter a onda reacionária entre seus colegas que pregam a pena de morte, o vilão Brainiac invade o planeta. Por isso, a equipe se reúne novamente para enfrentar o inimigo em comum.

O modo história é o grande destaque do jogo, mas o multiplayer está presente para garantir disputas intensas entre amigos. É o maior elenco da DC em um game de luta e conta com participações especiais – de Raiden até Tartarugas Ninjas.

5 de 6 Batman é um dos protagonistas da história de Injustice 2, com ações decisivas do começo ao fim do jogo. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Batman é um dos protagonistas da história de Injustice 2, com ações decisivas do começo ao fim do jogo. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Injustice 2 foi lançado em 2017 para PC, PlayStation 4 e Xbox One e está disponível via retrocompatibilidade para o PlayStation 5 e Xbox Series X/S. O preço sugerido nas lojas das plataformas varia entre R$ 119,90 e R$ 129,90, mas atualmente pode ser encontrado com até 85% de desconto na promoção da DC para Steam e Xbox.

Batman: Arkham VR

A magia da realidade virtual aproxima o jogador do sonho de virar o homem-morcego em Batman: Arkham VR. O jogo é muito elogiado por sua qualidade gráfica realista, acima da média dos títulos VR. A jogabilidade não é focada em combates, mas sim no cerne do personagem: um detetive. A história é curta, com três atos que podem render cerca de uma hora e deixa um gosto de “quero mais” ao final da jogatina imersiva.

Batman: Arkham VR foi lançado em 2017 para PC e PlayStation 4. O preço sugerido nas lojas das plataformas varia entre R$ 50 e R$ 99,50. É necessário hardware compatível para reproduzir o jogo.