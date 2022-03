Cadeira gamer branca: veja 6 modelos por a partir de R$ 1.110

A Dust X49, da BBR Toys, é o produto mais barato da lista e apresenta apoios fixos que prometem garantir a boa postura por preços que partem de R$ 1.110. Já a Roxtor conta com iluminação RGB e braços com regulagem 3D por valores a partir de R$ 1.999. Outra alternativa é a Pichau Apollo, que tem encosto reclinável para até 155 graus por cerca de R$ 2.783. Confira a seguir seis cadeiras gamer brancas para comprar no Brasil em 2022.

A Dust X49, da BBR Toys, apresenta design esportivo e encosto reclinável. A cadeira gamer tem revestimento em almofadas, o que pode ser ideal para longas horas de jogo ou trabalho sem perder o conforto. A parte traseira possui apoios fixos que prometem garantir a boa postura do usuário mesmo durante usos contínuos. O produto construído em plástico é encontrado na Amazon por cerca de R$ 1.110.

O acessório é revestido com espuma e tela mash e ainda comporta até 200 kg em seu assento. Além disso, oferece uma almofada massageadora que pode ser ligada por meio de conexão USB. Ela também disponibiliza base giratória, regularem de altura, braço ajustável com espuma, cinco rodinhas e apoio móvel de cabeça. Avaliado na Amazon com uma nota de 3,3 de 5, os consumidores elogiaram o design e o encosto móvel de cabeça. Porém, criticam a elasticidade excessiva do material, o que o torna mais frágil do que deveria.

Prós: assento promete ser confortável

assento promete ser confortável Contras: relatos do plástico do revestimento ser frágil

A Strike é uma cadeira gamer da Healer que promete encosto reclinável e ajustável, assento confortável e ergonômico, base giratória, suporte fixo para os braços e regulagem de altura. Ela conta ainda com almofada para o pescoço e para a lombar que se adaptam às características do usuário, o que é ideal para quem passa horas na frente do computador. O acessório é vendido por preços a partir de R$ 1.358 na Amazon.

Além disso, os suportes são inteiramente em plástico. O produto disponibiliza revestimento em couro PU e suporta até 120 kg. O fabricante também oferece três meses de garantia pelo produto. A cadeira conta com fundo branco e estampa rosa.

Prós: adequada a várias estaturas

adequada a várias estaturas Contras: suporta até 120 kg

A TC3, da ThunderX3, conta com material projetado com cobertura em poliuretano, detalhes em fibra de carbono e espuma de alta densidade. A cadeira oferece design ergonômico para proteção da coluna e almofadas ajustáveis para lombar e cervical. Ela é revestida na cor branca com uma estampa preta. A estrutura da cadeira promete conforto e durabilidade ao mesmo tempo em que desponta um estilo elegante e futurista para o setup. A TC3 é encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 1.449.

As especificações ficam completas com base giratória, suporte fixo para os braços e encosto não reclinável. O produto conta ainda com almofada grande para a cabeça, o que deve ser ideal para jogadores com mais de 1,80 m. Avaliado na Amazon com uma nota 5 de 5, os consumidores elogiaram a qualidade do material e a entrega rápida.

Prós: cadeira montada para facilitar a instalação

cadeira montada para facilitar a instalação Contras: não tem encosto reclinável

A Orion, da Pichau, foi projetada em metal e poliuretano e conta com encosto de superfície lisa na parte de trás. A cadeira oferece encosto reclinável, base giratória de aço com 700 mm de diâmetro, assento moldado em espuma e apoios fixos 2D para os braços. Os consumidores interessados podem adquirir o produto por cifras que partem de R$ 1.587.

O ângulo de reclinação do encosto varia de 90 a 160 graus e conta com uma trava. Ela ainda oferece um pistão de classe 4. A Orion também suporta até 130 kg e é adequada para jogadores de até 1,90 m.

Prós: suporta alta capacidade de peso no assento

suporta alta capacidade de peso no assento Contras: jogadores com estatura superior a 1,90 m devem ter dificuldades com a cadeira

A Roxtor apresenta um design chamativo com iluminação RGB. A cadeira conta com configuração estática ou dinâmica em até quatro modos diferentes. Ela ainda vem com controle remoto para ajuste das luzes e aguenta um peso máximo de até 120 kg no assento. A ficha técnica inclui também sistema de reclinagem do encosto de até 155 graus, rodas de nylon revestidas e braços com regulagem 3D. É possível comprar a Roxtor por preços que partem de R$ 1.999 na Amazon.

O produto disponibiliza almofadas revestidas em PU para apoio da lombar e do pescoço. Já o sistema de luzes é alimentado por cabo USB de 1,50 metro. A elevação da cadeira dispõe de pistão a gás de classe 3 e a cadeira tem revestimento em tecido sintético laminado (PU).

Prós: recomendada para jogadores de várias estaturas

recomendada para jogadores de várias estaturas Contras: as almofadas não são removíveis

A Apollo, da Pichau, dispõe de um design simples. A superfície do assento é composta por um misto denso de couro PU e camurça, enquanto a estrutura é feita de aço. Os suportes dos braços são fixos e com tecnologia 3D. Os interessados encontram a cadeira por valores a partir de R$ 2.783.

A elevação da cadeira dispõe de pistão a gás de classe 4 e a base possui composição de liga de alumínio. Ela conta ainda com um encosto reclinável para até 155 graus, suporta um peso máximo de 180 kg e possui estrutura ideal para jogadores com estatura de até 1,90 m.

Prós: assento promete ser confortável

assento promete ser confortável Contras: almofadas fixas e não ajustáveis

