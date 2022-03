Cadeira gamer Pichau: veja seis modelos para jogar ou trabalhar

Cadeiras gamer Pichau são uma boa opção para quem precisa jogar ou trabalhar durante muitas horas. Isso porque, mesmo os modelos de entrada, com configurações simples, já possuem boa ergonomia para quem passa muito tempo em frente ao PC. Ajuste de inclinação e almofadas na lombar e região dorsal, por exemplo, são características que podem ser encontradas em opções a partir de R$ 1,3 mil na Amazon, com a Pichau Donek II.