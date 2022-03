Cadeira gamer Prizi: 6 modelos para quem passa muitas horas no PC

Já a Prizi Infinity combina malha e tecido no revestimento por preços que partem de R$ 849 . Outra alternativa é a Prizi Canvas, que traz apoio para lombar, pescoço e também para os pés por cerca de R$ 1.099 . Confira a seguir seis cadeiras gamer da Prizi para comprar em 2022.

Onde comprar cadeira gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A cadeira Runner suporta até 180 kg e pode ser indicada para quem procura por um peso máximo mais abrangente. O modelo é a opção mais em conta entre os produtos listados, por isso, deixa de lado alguns itens como apoio de pescoço e lombar. Além disso, o suporte para braços não conta com regulagem. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 699 .

A Warrior é uma cadeira gamer que conta com ajuste no apoio de braço, o que pode ser considerado um dos destaques do modelo. Esta característica pode contribuir positivamente na hora de fazer ajustes para deixar o produto dentro de parâmetros ergonômicos. O produto é visto por valores que partem de R$ 788 na Amazon.