Carro autônomo: cinco serviços já abertos ao público

Os veículos autônomos foram pensados para transportar pessoas ou bens sem a necessidade de colaboração humana, sendo guiados por sensores e inteligência artificial. Apesar de parecer algo muito futurista, empresas do ramo automobilístico como Ford e Toyota já investem pesado em veículos do tipo. Alguns serviços com essa tecnologia, inclusive, já estão disponíveis para o público.

Embora seja um pouco distante para os brasileiros, em algumas partes do mundo, já é possível, por exemplo, pegar um ônibus sem motorista. O TechTudo separou cinco serviços com carros autônomos já abertos ao público.

2 de 7 Carro autônomo da Moovit na França: Europa investe no projeto do carro sem condutor — Foto: Divulgação/Mobileye Carro autônomo da Moovit na França: Europa investe no projeto do carro sem condutor — Foto: Divulgação/Mobileye

1. Delivery do Walmart

3 de 7 Ford e Walmart têm parceria para serviço de entregas — Foto: Reprodução/Ford Ford e Walmart têm parceria para serviço de entregas — Foto: Reprodução/Ford

A Ford, em parceria com a rede Walmart, lançou um serviço de entregas utilizando veículos autônomos em Miami, Austin e Washington, nos Estados Unidos. Ainda em fase de testes, ele está disponível para três unidades da rede, mas é esperado um aumento nesse número. A expectativa é expandir o serviço, no futuro, para grandes conglomerados urbanos, diminuindo custos para a empresa e possibilitando mais opções de entrega para os clientes.

A tecnologia de direção autônoma foi desenvolvida pela Argo AI. Fundada em 2015 por ex-funcionários do Google e da Uber, a empresa produz tanto os softwares quanto os hardwares para veículos autônomos.

2. Transporte público

4 de 7 Ônibus gratuito na Noruega — Foto: Divulgação/Mobility Forus Ônibus gratuito na Noruega — Foto: Divulgação/Mobility Forus

Na Noruega, a empresa Mobility Forus disponibiliza gratuitamente um serviço de transporte, nas cidades de Koppelen e Svanholmen, através de pequenos ônibus elétricos e totalmente autônomos. Devido à legislação do país, um operador da empresa fica presente dentro do veículo durante todo o trajeto. Para usar o transporte, não há necessidade de agendamento, basta aguardar em um dos seis pontos disponíveis.

A empresa norueguesa visa, com o auxílio da tecnologia autônoma, tornar o transporte mais acessível, sustentável e inteligente. O serviço, no entanto, ocorre em um espaço reduzido e os ônibus circulam a 20 quilômetros por hora no máximo, devido às regras do país. Contudo, a expectativa é que, no futuro, rotas maiores possam ser percorridas.

3. Robotáxi na Alemanha

5 de 7 Carro de aplicativo da Moovit pelas ruas de Munique, Alemanha — Foto: Divulgação/Mobileye Carro de aplicativo da Moovit pelas ruas de Munique, Alemanha — Foto: Divulgação/Mobileye

Em setembro de 2021 a Mobileye, empresa do grupo da Intel, anunciou a implantação de carros autônomos nível 4, ou seja, sem condutores, como serviço de transporte por aplicativo. Em parceria com a Sixt SE (que detém a marca Moovit), os veículos começaram a rodar pelas ruas de Munique.

Entre os motivos da escolha pelo país germânico para sediar o projeto, destaca-se que a Alemanha é o berço do automobilismo, e nada mais justo que seja também onde os carros darão um próximo passo tecnologicamente. Além disso, o país foi o primeiro no mundo a autorizar o desenvolvimento de veículos autônomos nível 4.

4. Transporte gelado

6 de 7 Veículo autônomo que liga o terminal central com o Hospital Nordland na cidade de Bodø na Noruega — Foto: Divulgação/Mobility Forus Veículo autônomo que liga o terminal central com o Hospital Nordland na cidade de Bodø na Noruega — Foto: Divulgação/Mobility Forus

A mesma empresa norueguesa do primeiro item desenvolveu uma solução para os meses de frio. Nesse período, andar algumas centenas de metros não é uma tarefa fácil e, pensando nisso, a Mobility Forus mantém, desde fevereiro deste ano, um serviço de transporte na cidade de Bodø - utilizando veículos autônomos Toyota Proace.

Essa é a maior rota em condições climáticas de neve utilizando veículos autônomos do mundo, com extensão de 3,6 km. O trajeto liga o terminal central da cidade com o Hospital Nordland, atendendo um pedido antigo dos moradores da cidade. O serviço de transporte autônomo da empresa complementa o transporte público já existente na região.

5. Passeio sem motorista

7 de 7 Serviço de aplicativo em São Francisco (EUA) conta com carros sem motorista — Foto: Divulgação/Waymo Serviço de aplicativo em São Francisco (EUA) conta com carros sem motorista — Foto: Divulgação/Waymo

Se você residir em São Francisco nos Estados Unidos, então poderá utilizar o serviço da empresa Waymo para se locomover em um carro autônomo. Para isso, basta baixar o aplicativo para celular Waymo One. O sistema está em fase final de testes e as corridas não são cobradas, desde que você aceite compartilhar sua experiência com a empresa com a finalidade de aperfeiçoar o serviço.