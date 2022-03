Cartão de memória 8 GB: veja 5 opções por a partir de R$ 17

Cartão de memória com 8 GB pode ser uma boa opção para quem precisa de espaço adicional em seus dispositivos, mas não quer gastar muito. As alternativas podem armazenar arquivos como fotos e vídeos e são indicados para aparelhos como celulares, câmeras e tablets. A velocidade de transferência e gravação variam de acordo com o modelo.

O microSD de 8 GB da M-Power, por exemplo, tem velocidade classe C4 e pode ser encontrado por a partir de R$ 17. Por outro lado, é possível encontrar opções que passam a casa dos R$ 160 - como é o caso do cartão SD, da Transcend, que lê arquivos em até 9 MB por segundo. Nas linhas a seguir, veja cinco modelos de cartão de memória com 8 GB. Entre nossos critérios, levamos em consideração velocidade de leitura/gravação e custo-benefício.

1 de 6 Coloque o cartão microSD no Moto G5 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Coloque o cartão microSD no Moto G5 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Adata microSDHC – a partir de R$ 17

2 de 6 MicroSD Adata da M-Power — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) MicroSD Adata da M-Power — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Adata, da M-Power, é um cartão microSD com capacidade máxima de 8 GB que possui velocidade média classe C4 - ou seja, transfere 4 MB de arquivos por segundo. Esse valor é considerado abaixo dos modelos classe 10, mas é uma boa opção de entrada. Além disso, para fotos e vídeos, especificamente, a alternativa conta com velocidade UHS-I, de 10 MB por segundo.

Permite hospedagem de arquivos em resolução HD, o que pode ser uma opção interessante para fotógrafos. Também permite a reprodução de áudios e é compatível com celulares e tablets, sendo voltado para quem quer uma opção simples e com bom custo-benefício. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 17 na Amazon.

Prós: bom custo-benefício;

Contras: arquivos grandes de texto podem demorar um pouco para transferência.

2. Netac SDHC – a partir de R$ 18

3 de 6 Netac SDHC é compatível com notebook, pc, e câmeras — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Netac SDHC é compatível com notebook, pc, e câmeras — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O SDHC, da Netac, é um cartão de memória SD com capacidade máxima de memória de 8 GB que conta com velocidade média de classe C10 - isto é, transfere até 10 MBs por segundo. Compatível com desktop, notebook e câmeras fotográficas (digital, DSLR ou profissionais), tem velocidade de leitura de arquivos de 20 MB por segundo.

É indicado para profissionais que trabalham com muitos arquivos e precisam realizar transferências entre dispositivos a um bom custo-benefício. O fornecedor oferta garantia de três anos. O cartão é resistente a temperaturas de 0 Cº a 70º C, o que pode ser um diferencial para quem procure um modelo resistente. Pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 18.

Prós: classe 10 e bom custo-benefício;

Contras: há produtos concorrentes com velocidades maiores.

4 de 6 O Hikvision ‎HS-TF-C1 é um microSD potente e com rápida velocidade de transferência de arquivos — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O Hikvision ‎HS-TF-C1 é um microSD potente e com rápida velocidade de transferência de arquivos — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O HS-TF-C1, da Hikvision, é um microSD com 8 GB de memória classe 10 que oferece velocidade média de leitura de arquivos de até 92 MB por segundo. Para transferência, conta com 50 MB por segundo, o que é um diferencial em relação às outras opções da lista. É também compatível com smartphones, tablets, e câmeras.

O modelo é ainda resistente a temperaturas de 0 Cº a 70º C, à prova de choque e de raio-x, o que também é uma boa opção para quem busca modelos duradouros. É indicado para usuários exigentes com a velocidade de transferência de arquivos, mas que busquem uma alternativa com bom custo-benefício. Pode ser encontrado por a partir de R$ 22 na Amazon.

Prós: velocidade alta e bom custo-benefício;

Contras: não tem garantia.

5 de 6 Conjunto Multilaser funciona para vários tipos de conexão — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Conjunto Multilaser funciona para vários tipos de conexão — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Kit 3 em 1, da Multilaser, é um conjunto que conta com cartão microSD de 8 GB, um adaptador SD e um pendrive. Assim, é uma boa opção para quem busca dar um uso versátil ao SD. O cartão conta com velocidade média de classe C4 para transferir até 4 MB por segundo, e taxa de leitura de 10 MB por segundo. O adaptador suporta um cartão microSD e dispõe de trava de segurança. O pendrive, por sua vez, pode ser usado com o cartão para conectá-los a dispositivos com entrada USB 2.0.

É uma boa opção 3 em 1 com bom custo-benefício no mercado. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, é elogiado pela praticidade e velocidade de transferência. No entanto, apontam defeitos de fábrica no adaptador de cartão. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 25.

Prós: alta versatilidade e bom custo-benefício.

Contras: pode ter problemas de conexão com o adaptador.

5. Transcend TS8GSDC300S – a partir de R$ 169

6 de 6 O SD da Transcend tem ampla funcionalidade — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O SD da Transcend tem ampla funcionalidade — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O SDHC, da Transcend, é um cartão SD com capacidade máxima de armazenamento de 8 GB e compatibilidade com câmeras fotográficas, notebooks e desktops. Possui velocidade de leitura de 9 MB por segundo e 4 MB para transferência de arquivos, o que pode ser considerado negativo em relação ao preço.

Resistente a temperaturas de 0 Cº a 70º C, é avaliado com nota de 4,6 de 5 na Amazon. É elogiado pela qualidade oferecida, mas as críticas indicam que a velocidade pode às vezes deixar por desejar. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 169.

Prós: construção de qualidade;

Contras: preço alto.

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de março de 2022.